L'oroscopo del 7 settembre porta con sé una miriade di sorprese astrologiche: le stelle sono pronte a svelare i segreti della giornata con un focus particolare sulla carriera, l’amore e le relazioni sociali. Nelle pagelle zodiacali spiccano il Leone, con un 10, e il Cancro, con un 9. Sabato sorriderà a Cancro e Capricorno, ma per lo Scorpione si prospetta una giornata impegnativa.

Previsioni zodiacali di sabato 7 settembre, pagelle: Cancro voto 9

Ariete - In questa giornata sarete pronti a tutto nel campo affettivo, quindi potrebbe trasformarsi in una giornata memorabile, soprattutto per voi che non volete scoprirvi più di tanto, ma che bramate sempre situazioni romantiche.

Già da oggi, in sostanza, farete in modo che tutto quello che desiderate, accada proprio a voi. Dovrete dire grazie soprattutto al vostro sesto senso. Voto 8.

Toro - In questo periodo, dovreste cercare di divertirvi, poiché vi siete un pochino intristiti e forse pensate troppo alle responsabilità, trascurando il lato più frivolo della vita, che è bella e va vissuta anche in queste piccole gioie. Decidetevi a prendere la cornetta e chiamare qualcuno per fare una festicciola o una cena. Voto 7.

Gemelli - In vista della giornata di sabato, forse dovreste portarvi rispetto da soli. A prescindere da quello che gli altri possano dirvi o pensare di voi, tenete conto che sarà molto importante mantenere una certa aria di superbia, per non darla vinta a nessuno.

Comunque, le opinioni di persone che non vi interessano, non dovreste considerarle così indispensabili, in quanto non fanno altro che minare le vostre certezze. Voto 6.

Cancro - Pronti a godervi una giornata fortunata? È quasi certo che questo sabato vi alzerete dal letto con una grinta particolare; riuscirete a ribellarvi a tutto quello che non vi sta bene, con estrema facilità, senza paura di ritorsioni e senza essere troppo crudi nei confronti delle persone che dovranno essere messe a conoscenza di certi fatti.

Non nascondersi dietro facili giustificazioni, farà di voi persone migliori. Voto 9.

Leone - Sabato vincente nelle situazioni amorose. Infatti, la giornata vi vedrà irresistibili per una persona che vi sta vicino e che cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a voi. La vostra spontaneità evidentemente ha colpito - o sta per colpire nel segno.

Anche questa volta, potreste avere l'occasione di condividere una emozione od un sentimento con una persona speciale. Dipenderà tutto da voi e dalla vostra disponibilità. Voto 10.

Vergine - Periodo abbastanza stancante. Per cui si prevede una giornata di stallo generale. Dovreste cercare di anticipare alcuni impegni, poiché la prossima settimana potrebbe riservare qualche sorpresa, alla quale dovrete essere pronti a rispondere. Non agitatevi nel momento in cui qualcuno vi farà notare scarsi risultati. Promettetevi piuttosto di fare meglio in seguito e di non ricadere negli stessi errori del passato che hanno condizionato anche chi vi sta vicino. Voto 5.

Bilancia - In questa giornata, a detta dell'Oroscopo, cercherete di apparire al meglio, poiché le persone che vi sono vicino, hanno bisogno di credere che voi siate appagati e che soprattutto siate contenti delle vostre scelte!

Forse in fondo al vostro cuore provate un po' di rancore verso voi stessi, poiché non avete mantenuto la parola fino in fondo, ma non sempre potete pretendere il meglio. Voto 6.

Scorpione - Sabato di riposo, ma non per chi avrà da lavorare. In tal caso è tempo i dedicarsi anima e corpo alle attività per le quali siete pagati. Attenzione a una situazioni delicata in quanto prenderà una piega diversa, a seconda che interveniate in modo tempestivo, oppure no. Molti dei vostri affari, potrebbero dipendere dall'impegno, come è giusto che sia. Per questo non dovreste perdere tempo con facezie inutili. Voto 6.

Sagittario - Prendetevi del tempo tutto per voi in questa giornata. Anche se sapete quello che vi aspetta in seguito, questo non vuol dire che non possiate avere un momento per raccogliere le idee e fare il punto della situazione.

Una volta organizzati al meglio, nessuno vi fermerà e non avrete neppure più bisogno di riflettere, poiché il vostro istinto vi guiderà verso la direzione più consona e soprattutto più giusta per tutti. Voto 7.

Capricorno - Fascino in abbondanza e fortuna quanto basta in questo primo giorno di weekend, in grado di sedurre chiunque attorno a voi. Nella sfera sentimentale perciò, godrete di una situazione più che favorevole e non mancheranno belle occasioni. Possibili miglioramenti a livello economico si preparano per molti di voi: avanzamenti nel lavoro e vantaggi a livello remunerativo. Voto 8.

Acquario - In questa prima giornata di fine settimana qualcosa potrebbe non andare esattamente come vorreste.

Nel senso che invece di protagonisti, potreste ritrovarvi a ricoprire un ruolo marginale, in una situazione che vi interessa o che vorreste sfruttare a vostro favore. Questa volta insomma, toccherà a qualcun altro, ma vedrete che prima o poi anche voi sarete altrettanto fortunati. Voto 6.

Pesci - Se la giornata vi trova sottotono, la colpa è da attribuire ad errori di valutazione. Sarete troppo presi da dubbi per godervi la compagnia degli altri e apprezzare tutto il resto. Attenzione: una decisione rimandata, per pigrizia o per una improvvisa sfiducia nelle vostre possibilità, potrebbe trasformarsi in un’opportunità sfumata. Nell'amore scoprirete che un approccio impetuoso non è sempre quello vincente: la seduzione consiste anche nel gratificare la persona che vi interessa. Voto 5.