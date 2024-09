Entra dal vivo il nono mese dell'anno e l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre rivela un quadro astrale rilevante per molti segni zodiacali. C'è chi trascorrerà delle giornate degradanti come la Vergine, posizionata in coda alla classifica, e chi invece avrà la giusta dose di supporto dalle stelle. Tra i migliori segni della settimana non mancano all'appello gli Ariete, le Bilancia e i Capricorno, tra emozioni, positività e impegni tutti da vivere. Pesci sarà al primo posto della classifica.

Oroscopo settimanale 9-15 settembre: i più sfortunati

Vergine: 12° - Una settimana degradante vi attende, soprattutto in ambito lavorativo, scolastico o affaristico. Le cose non andranno nel verso giusto, portandovi ad avere attimi di rabbia e scoramento. Ci sarà movimento e per alcuni potrebbe significare un ritorno alla routine quotidiana, mentre altri inizieranno una nuova fase della vita, magari in un ambiente diverso. Per aumentare le entrate, sarà necessario riorganizzare il proprio tempo e trovare delle soluzioni che non sacrificano la famiglia, gli amici e gli hobby. Potrebbero verificarsi mal di testa da stress, prendetevi delle pause quando necessario e imparate a chiedere aiuto. Questa settimana sarà anche l’occasione giusta per rinnovare il vostro look e curare l'immagine dopo la trascuratezza estiva.

Ripenserete a una persona che si trova molto lontana da voi e per la quale siete disposti anche a cambiare vita: le probabilità che il vostro sentimento sia ricambiato sono minime, attenzione.

Leone: 11° - Questa settimana potrebbero esserci alti e bassi sia in famiglia che sul lavoro. Anche se le vacanze sono ormai un ricordo praticamente trapassato, potreste sentirvi ancora nostalgici, desiderando di essere al mare a rilassarvi o vicino a quella persona che vi ha fatto vivere dei momenti indimenticabili.

Vi aiuterà molto concentrarsi sui nuovi inizi e progetti: cercate di superare la distrazione, la malinconia e l’irritabilità. Datevi da fare e uscite dallo stallo. Non sarà facile, certo, ma è importante non crogiolarsi nel pessimismo e agire negativamente. Chi è disoccupato o in pensione troverà qualcosa da fare. Ci sono dei nuovi progetti all’orizzonte e arriverà una notizia che potrebbe richiedere una vostra decisione importante.

Sagittario: 10° - Da tempo una situazione difficile sembra gravare sulle vostre spalle, facendovi sentire sfortunati e scoraggiati. Forse vi manca qualcosa che non c'è più, ma non dovreste vivere rivangando il passato. Questa settimana vi offrirà l’opportunità di fare ordine sia dentro che fuori di voi, approfittatene per conseguire un bel rinnovamento generale. Non lasciate che le paure vi facciano perdere occasioni preziose: siate spontanei e mettetevi in gioco. Alcune coppie sposate o conviventi potrebbero ritrovarsi in una situazione di stallo, ma la settimana offrirà l’occasione per prendere una decisione definitiva, aprendo nuovi sbocchi che vi permetteranno di respirare liberamente.

Acquario: 9° - Da tempo desiderate un nuovo inizio, ma sembra esserci un ostacolo che vi blocca.

Tuttavia, da questa settimana ci saranno novità significative. Potrete avanzare proposte, dichiararvi, realizzare i vostri desideri personali, o concludere l’acquisto di quella casa che vi piace tanto. Aspettatevi chiamate o messaggi inaspettati. Potreste anche rivedere qualcuno che non vedete da tempo. In settimana, tornerete a frequentare luoghi che vi sono cari. I più giovani potrebbero sentirsi demotivati riguardo agli studi, forse perché il percorso scelto non è più di loro interesse. Ricordate, non è mai troppo tardi per cambiare strada e trovare quella giusta per voi.

I segni posizionati a metà classifica

Toro: 8° - Questa settimana potrebbe portare alla luce tutte le questioni rimaste in sospeso.

Vi rimboccherete le maniche per iniziare l’autunno nel migliore dei modi.

Da lunedì a giovedì sarete impegnati con molteplici attività, ma da venerdì la situazione si calmerà, lasciando spazio ai sentimenti, agli incontri sociali e alla famiglia nel weekend. Potrebbero esserci degli imprevisti, è importante non agire impulsivamente. Quest'anno è stato ricco di cambiamenti.

C'è qualcuno che vorreste rivedere, anche solo per un attimo, ma purtroppo la vita ha preso un corso imprevisto.

Scorpione: 7° - La settimana inizierà in modo lento, ma si concluderà con qualche interessante colpo di scena. Nei primi giorni potreste sentirvi nervosi e poco energici, ma già a metà settimana le cose inizieranno a migliorare.

Il weekend potrebbe portare novità, rimanete vigili! Qualcuno potrebbe criticarvi, ma lo farà con buone intenzioni, cercate di non prenderla male. In amore potrebbero emergere difficoltà, soprattutto se ci sono problemi irrisolti nella vostra relazione. Per chi ha figli, le sfide quotidiane non mancheranno, e fare il genitore non è certo facile.

Gemelli: 6° - Questa settimana potrebbe portare con sé una buona notizia. Alcuni di voi dovranno affrontare un intervento, un esame o un colloquio: sarete particolarmente concentrati. Entro la fine dell’anno, ci saranno degli importanti cambiamenti da abbracciare. Lunedì vi sentirete determinati a seguire una dieta, ma evitate di improvvisare. Una sana alimentazione e un po' di attività fisica vi faranno sentire bene, inoltre non trascurate l’importanza del benessere mentale.

Un bel libro, una passeggiata nella natura e del tempo di qualità con brave persone, aiuteranno a ritrovare l'energia che ultimamente sembra scarseggiare nella vostra vita. L’amore di coppia, soprattutto per chi è insieme da meno di tre anni, è destinato a evolvere positivamente. Potreste essere pronti per una convivenza, un viaggio, un matrimonio o magari per una promozione lavorativa. Attenzione alle spese: entrate e uscite di denaro si alterneranno e dovreste stringere un po' la cinghia.

Cancro: 5° - Si prospetta un periodo di grande crescita per voi. Questa settimana porterà una ventata di freschezza all'interno della vostra vita, aiutandovi a mettere ordine nel caos interiore che vi accompagna da un po' di tempo.

Potreste rivedere una persona che prova dei forti sentimenti per voi, forse non contraccambiati da parte vostra. Se siete impegnati sentimentalmente, non trascuratevi e movimentate un po' la routine, magari con dei giochi di coppia: aiuteranno qualora la vostra relazione sembra stagnare. Fate attenzione a non esagerare con le spese, soprattutto se avete in previsione ristrutturazioni o altro da sostenere.

I più fortunati della settimana secondo le stelle

Ariete: 4° - Questa settimana si preannuncia impegnativa ma ricca di emozioni. Alcuni di voi torneranno a lavorare in ufficio o tra i banchi di scuola, ritrovando colleghi, compagni e amici. La vostra vita si arricchirà di nuove conoscenze e progetti entusiasmanti.

Smaltirete la malinconia delle vacanze estive e finalmente vi rimetterete in carreggiata. All'interno di voi si muoverà un caleidoscopio di sensazioni che vi faranno sentire vivi. Chi si occupa della famiglia e della casa potrebbe trovare un'opportunità lavorativa extra: un guadagno aggiuntivo sarebbe più che benvenuto in questo momento così instabile. I single avranno l'opportunità di vivere nuove emozioni, coinvolgendo cuore e mente.

Per chi è in coppia, la passione diventerà intensa ed entro la fine dell'anno potrebbe nascere qualcosa di speciale. In generale, la settimana sarà positiva, caratterizzata anche da momenti di allegria.

Bilancia: 3° - Avete un'opportunità da sfruttare al massimo.

Avete bisogno di nuovi stimoli, poiché vi stancate facilmente della routine. Nei prossimi giorni potrete intraprendere iniziative interessanti. Entro la fine dell’anno, qualcosa di significativo potrebbe cambiare la vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, potreste desiderare un aumento di stipendio, ma fate attenzione a non sovraccaricarvi di responsabilità. Alcuni di voi torneranno a scuola o rivedranno vecchie conoscenze.

Capricorno: 2° - Finalmente una settimana complessivamente positiva. Il vostro segno, che non si ferma alle apparenze, potrebbe incontrare qualche difficoltà, ma grazie alla vostra determinazione e resilienza, saprete trarre il meglio da ogni situazione. Nel weekend vi sentirete spiritualmente sollevati e avrete modo di recuperare dalle fatiche di questa prima parte di settembre.

Anche se non è stato facile riprendere la routine, ora siete più determinati a farvi notare e non vi farete mettere all'angolo. Possibili imprevisti o ritardi nei trasporti pubblici. Alcuni di voi potrebbero recarsi in banca o in posta per effettuare operazioni economiche di una certa importanza.

Pesci: 1° - Settimana decisiva e piena di opportunità. Qualcosa di positivo è all'orizzonte. Dopo un periodo avvincente, vi sentirete rinnovati, pieni di energia e vitalità. Una persona cara, forse un figlio o un'amica, avrà bisogno del vostro supporto, ma cercate di non influenzarne troppo le decisioni. Vi troverete in un periodo favorevole, denso di ispirazione e soprattutto di fortuna. Dopo le difficoltà vissute, è finalmente giunto il momento di voltare pagina e guardare con speranza al futuro.

Fino alla fine dell'anno avrete l'opportunità di riorganizzare la vostra vita secondo i vostri desideri. Chi è sposato o convive avrà modo di riscoprire i sentimenti, ritrovando l'intimità e la complicità dei primi tempi.