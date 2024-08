L'oroscopo della settimana 9-15 settembre annuncia che le stelle regaleranno ai nati del Toro momenti molto piacevoli con il partner. Anche i Gemelli riceveranno un bel po’ di sorprese nella loro vita di coppia. I nati in Vergine, invece, dovranno fare molta attenzione alle finanze, altrimenti ci sarà il rischio di combinare un disastro. L'andamento sarà positivo per la Bilancia.

La settimana da lunedì 9 a domenica 15 settembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Può capitare di essere inseguiti da una persona che non si ama.

La vostra situazione non è invidiabile, poiché ‘amare è gioire, mentre crediamo di gioire solo se siamo amati’ (Aristotele). È nel vostro interesse scappare più velocemente possibile da questa situazione, invece di tirare le cose per le lunghe per lusingare la vostra autostima. Sappiate che il minimo gesto di cortesia potrebbe essere interpretato come un segno di incoraggiamento da parte vostra e potrebbe essere fatale causando una grande sofferenza all'altra persona. Attenzione alla negligenza nelle questioni finanziarie. In questa settimana non dovreste ascoltare i consigli di chi vi è vicino. Tanto peggio se vi rimproverano di essere troppo legati al denaro: sarete voi ad avere ragione. In campo lavorativo, attenzione all'eccessivo ottimismo che potrebbe portarvi dritti in un'avventura disastrosa.

È nel vostro interesse comportarvi in modo sano e realistico. Voto: 7

Toro – Se siete single, Urano vi incoraggerà a comportarvi come un adolescente innamorato. Fate attenzione a non cercare di fare ingelosire la persona che amate: di certo non vincerete in questo gioco, anzi potreste addirittura perdere. Comportatevi in maniera naturale e non spendete per l'amore più di quanto possiate permettervi.

Questo è un clima astrologico favorevole per le coppie. Promette loro una settimana molto piacevole, all'insegna della sensualità, della complicità e della tenerezza. Per quanto riguarda il denaro, dovrete guardare un po' più in là della punta del vostro naso. Dovrete stare attenti a non spendere praticamente tutto quello che guadagnate, dimenticandovi di guardarvi le spalle e di mettere da parte un po' di soldi non appena ne avrete la possibilità.

Vi dedicherete al vostro lavoro senza secondi fini e sarete il più efficienti possibile. Ogni piccola obiezione sparirà. Voto: 7

Gemelli – Il sostegno di Venere porterà sviluppi positivi nella vostra vita di coppia, con alcune sorprese molto piacevoli. Se siete single, questa configurazione di Venere favorirà un rinnovamento dell'amore e del romanticismo. Potreste vivere un'esperienza meravigliosa, a patto che superiate la vostra solita paura dei nuovi eventi. Ci sarà una lacuna nella vostra situazione finanziaria che, fortunatamente, non avrà conseguenze disastrose. Avrete una leggera battuta d'arresto nei vostri affari e qualche restrizione finanziaria. Ma sarete perfettamente in grado di ribaltare la situazione a vostro favore se vi impegnerete a fondo invece di lamentarvi e se sarete disposti a fare i sacrifici necessari.

In ufficio o in fabbrica potreste essere tentati di ribellarvi agli ordini, ritenendoli troppo perentori o assurdi. Non siate testardi; è meglio rispondere rimanendo in silenzio e, se possibile, dimostrando con le vostre azioni la fondatezza del vostro ragionamento. Voto: 8

Cancro – Nella vostra relazione amorosa, sappiate tacere quando è meglio ascoltare. ‘La natura ci ha dato due orecchie e una sola lingua perché potessimo ascoltare di più e parlare di meno’ (Zenone di Elia). Oggi il vostro partner non desidera altro che un orecchio attento. E sarà tutto dolce e leggero quando sarà riuscito a dirvi tutto quello che gli passa per la testa. Allora perché non sforzarsi di essere pazienti e attenti?

Non avrete nulla da perdere e tutto da guadagnare. Grazie al benefico influsso di Mercurio, potreste beneficiare della simpatia e dell'utile sostegno degli altri. In alcuni casi, e se saprete essere abbastanza diplomatici, potreste ottenere vantaggi economici. I vostri progetti lavorativi inizieranno a prendere forma. Vi dedicherete soprattutto alla loro realizzazione e presto otterrete risultati concreti. Voto: 9

Previsioni delle stelle dedicate alla settimana 9-15 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questo cocktail planetario vi promette una delle settimane più propizie dell'anno sul fronte amoroso. La vostra vita di coppia sarà più incantevole che mai. Trascorrerete molti momenti felici in compagnia della vostra anima gemella.

Se siete single, Venere vi promette una settimana molto felice in amore. Favorirà un incontro memorabile, che potrebbe portare al matrimonio in tempi più o meno brevi. Fate attenzione alle vostre finanze. Sarete portati a lanciarvi alla cieca in imprese ambiziose ma troppo rischiose, e potreste ricevere una brutta batosta. Chiedete almeno il parere di qualche specialista fidato. Nella sfera professionale, i vostri sforzi saranno lodevoli e gratificanti grazie ai buoni aspetti del pianeta Urano. Mai come ora avrete dimostrato tanta buona volontà in termini di organizzazione e metodo, audacia e iniziativa. Ma attenzione a non esagerare: c'è il rischio che finiate in un vicolo cieco. Voto: 7

Vergine – Se avete una relazione d’amore, questo periodo troverete tenerezza e complicità, condite da sensualità.

L'Oroscopo raccomanda di fare molta attenzione a non fare scenate di gelosia con il vostro partner perché probabilmente non se lo merita e lo destabilizzerebbe completamente. Per le anime solitarie, nell'immediato futuro si prospetta un bell'incontro. Dovrete stare molto attenti alle vostre finanze. Anzi, dovrete essere estremamente rigorosi, altrimenti andrete incontro a un disastro. In campo lavorativo, la Luna ha una cattiva reputazione, ma la sua influenza nella vostra carriera non provocherà nessuna difficoltà. In positivo, questo astro vi renderà più lucidi, più consapevoli di ciò che volete fare e di ciò che potete fare. In negativo, però, potrebbe aumentare il vostro lato esigente e intollerante, il che non vi faciliterebbe la vita sul lavoro.

Voto: 7

Bilancia – Avrete finalmente l'opportunità di dimostrare il vostro amore e la vostra tenerezza al vostro partner. Lui o lei sarà molto ricettivo alle vostre attenzioni. Lasciate che il vostro cuore si alzi in volo, ma mantenete i piedi ben saldi a terra. I single collezioneranno flirt e amori passeggeri, e questo gli andrà benissimo, visto che al momento non sono propensi a legarsi a lungo. Una tregua nei vostri affari finanziari. Saturno vi incoraggerà a essere ragionevoli e organizzati. Siete dei campioni quando si tratta di smarrire le fatture, ma questa volta farete ordine tra le vostre carte. Di conseguenza, vi sentirete molto più tranquilli. Sul fronte lavorativo, abbiate pazienza, i vostri meriti saranno riconosciuti a tempo debito.

Nel frattempo, portate a termine i progetti in corso prima di poter realizzare le vostre più grandi ambizioni professionali. Voto: 8

Scorpione – In amore, rischio di una battaglia di cuscini. Spinti da un persistente desiderio di preservare la vostra indipendenza e libertà, sognate continuamente avventure e fughe d’amore, che non piaceranno al vostro partner. Cercate di fare i conti con la realtà o di trovare un compromesso. Se siete single, con l'aiuto della Luna vi immergerete in una nuova passione, in una nuova storia d'amore o in una nuova amicizia. Siete pieni di sogni e di speranze, ma fate attenzione a non illudervi troppo: potreste finire per cadere a terra. Siate molto vigili quando si tratta delle vostre finanze.

Non vi accadrà nulla di grave, se sarete attenti e controllerete minuziosamente le vostre spese. Ma se non siete abbastanza rigorosi, potreste pagarla cara. Fate quindi attenzione alle sviste nei vostri conti, così come a una falsa valutazione della vostra situazione economica, che potrebbe mettervi nei guai. Sul fronte professionale, non cercate di affrettare le cose, o il vostro desiderio di espansione non funzionerà come volete. Voto: 6

L'oroscopo da lunedì 9 a domenica 15 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vita coniugale sarà molto favorevole. La fortuna sorriderà alle coppie che vogliono migliorare le loro condizioni di vita, scegliendo una casa confortevole o migliorando quella che hanno già.

Se siete single, questo sarà un buon momento per stabilire nuovi contatti e conoscere nuove persone. Le coppie in crisi approfitteranno dell'atmosfera favorevole per iniziare la tanto agognata riconciliazione. Gli influssi astrali faranno sì che la vostra situazione finanziaria rimanga sostanzialmente invariata. Tuttavia, il cambiamento potrebbe venire da voi: influenzati da Nettuno, vi dimostrerete molto più organizzati e lungimiranti del solito. All'improvviso, sarete in grado di competere con i migliori manager dello Zodiaco. Con notevole abilità professionale, preparerete il modo migliore per raggiungere i vostri obiettivi. Risolvete una volta per tutte gli ingombranti dettagli degli affari.

Voto: 8

Capricorno – Anche se non vi riguarda direttamente, una questione familiare può scatenare incomprensioni tra voi e il vostro coniuge. Niente di grave, a patto che evitiate un'escalation che potrebbe trasformare un disaccordo in un affare di Stato. Ma, conoscendo il vostro talento per la conciliazione, riuscirete a salvare il vostro rapporto d’amore. Single, qualcuno vi farà girare la testa a una festa, una riunione o una cena. Attenzione a certi intrighi che vogliono solo trascinarvi in una trappola finanziaria da cui non potete uscire o evitare complicazioni legali. Contate solo su voi stessi, siate persistenti e metodici e tutto andrà bene. È un buon momento per intensificare gli sforzi sul lavoro. Più vi applicherete, migliori saranno i risultati. Otterrete l'approvazione dei colleghi e il loro rispetto per le vostre capacità e abilità organizzative. Sarete i primi a beneficiarne. Voto: 7

Acquario – Nel corso di questa settimana potreste scoprire di essere innamorati di una persona inaspettata. L'amore, come ben sapete, ha sempre qualcosa di luminoso: dà colore alla vita più spenta, forza a quella più esausta; rende generoso l'avaro e premuroso l'egoista. ‘L'amore è un grande maestro; ti insegna a essere ciò che non sei mai stato’, così scrisse Molière. L'influenza negativa di Nettuno spegne il vostro abituale fiuto per gli affari. Fidatevi quindi del vostro raziocinio piuttosto che del vostro istinto. Inoltre, farete bene a chiedere il parere di un esperto. Il lavoro quotidiano vi darà più fastidio che soddisfazione. Vi sentirete ostacolati da vincoli assurdi. D'altra parte, i vostri progetti a lungo termine andranno molto bene. Voto: 7,5

Pesci – Gli aspetti spiacevoli di Plutone fanno sì che la vostra relazione sia probabilmente tesa e persino conflittuale. I rimproveri reciproci saranno frequenti e nessuno dei due vorrà cedere. Ma le crisi si placheranno presto! Se siete da soli, Giove vi metterà in uno stato d'animo di conquista. L'attrazione sarà probabilmente più sensuale che sentimentale. Se c’è qualcuno che vi piace, glielo farete sapere subito. Per quanto riguarda le finanze, non riuscirete a tenere entrambi i piedi nella stessa scarpa. E se eviterete di correre rischi eccessivi, riuscirete a sfruttare al meglio le vostre risorse. I buoni influssi di Mercurio favoriscono i viaggi di lavoro e lo studio. È una settimana positiva per gli studenti, così come per coloro che iniziano una riqualificazione professionale o sostengono esami di ammissione. Tutti i lavoratori di questo segno trarranno grandi soddisfazioni dalla loro attività. Voto: 7,5.