L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre si prefigura intenso per vari segni zodiacali, che affronteranno una serie di alti e bassi dovuti alla configurazione planetaria. A chiudere la classifica sarà il Cancro, mentre il posto da capolista spetta al ruggente Leone, che avrà delle giornate di grande rilevanza tra scelte ed emozioni.

Approfondiamo passo passo le previsioni astrologiche settimanali su amore, lavoro, soldi, famiglia, relazioni sociali, con annesso ranking in ordine decrescente.

Gli ultimi in classifica secondo le stelle

12°.

Cancro - Questa settimana segna per voi un periodo di riflessione e di ricerca interiore. Dopo un'estate intensa e piena di emozioni contrastanti, vi sentite come se fosse giunto il momento di fermarvi e fare un bilancio della vostra vita. Siete naturalmente protettivi e legati alla famiglia. In questi giorni sentirete il bisogno di rafforzare i legami con le persone care. Le stelle vi invitano a esprimere apertamente i vostri sentimenti, anche se a volte avete paura di essere vulnerabili. Il dialogo sarà la chiave per risolvere eventuali malintesi e incomprensioni che potrebbero sorgere in ambito familiare o sentimentale.

Dal punto di vista lavorativo, potrebbero emergere nuove opportunità, ma sarà fondamentale non farsi prendere dalla fretta: valutate attentamente ogni decisione, e ricordate che è meglio fare un passo alla volta piuttosto che lanciarsi in situazioni sconosciute.

Se vi sentite insicuri o dubbiosi, non esitate a chiedere consiglio a chi vi circonda, soprattutto a figure di riferimento che stimate.

11°. Vergine - L’estate è terminata e per voi, amanti del sole e della natura, questo potrebbe portare un velo di malinconia. Dopo mesi di attività frenetica e di gioie all’aria aperta, il cambio di stagione potrebbe farvi sentire un po' sottotono.

Non lasciate che questo vi fermi: le giornate autunnali offrono nuove opportunità di riflessione e crescita. Chi insegue un sogno o una carriera importante avrà la possibilità di fare passi avanti significativi grazie all’energia che l’autunno porta con sé. Tuttavia, sarà fondamentale non disperdere le energie in troppi progetti: concentratevi su un obiettivo alla volta e vedrete i risultati.

Se vi sentite smarriti o demotivati, ricordate che la vostra forza risiede nella capacità di organizzare e pianificare.

10°. Scorpione - L'autunno si presenta come una stagione fortunata per voi, portando con sé nuove opportunità e un clima di maggiore serenità. Le serate, rispetto all'incandescente estate appena trascorsa, saranno più tranquille, permettendovi di ritrovare una certa calma interiore e di dedicarvi a compiti e progetti che richiedono concentrazione. Potrebbe essere il momento giusto per staccare un po' dal lavoro o dagli impegni familiari, magari concedendovi una meritata pausa o addirittura un breve viaggio in compagnia di qualcuno a voi caro. Nonostante il vostro carattere non incline all’invidia o ai giudizi affrettati, questo atteggiamento disinteressato potrebbe avervi fatto perdere qualche amicizia nel tempo.

Le stelle vi consigliano di restare sempre fedeli a voi stessi, qualunque cosa accada, perché è proprio questa autenticità che alla lunga ripaga. In questa settimana potrebbe arrivare una notizia sorprendente, qualcosa che potrebbe scuotere le vostre certezze, ma che vi darà anche la spinta necessaria per fare un salto in avanti. Osa di più: chi non risica, non rosica!

9°. Toro - Anche se non lo ammettete apertamente, il ritorno dell’autunno vi regala sensazioni piacevoli. Dopo un'estate ricca di attività e di momenti intensi, vi sentite finalmente pronti a rallentare, a godervi il comfort della stagione e a riflettere su tutti i bei ricordi accumulati. Vi sembra quasi di aver vissuto due estati in una, compensando anche la passata, e ora è tempo di trarre i frutti di ciò che avete seminato.

Questa settimana sarà particolarmente favorevole per fare bilanci e riflessioni, soprattutto per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria. Potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti legate alla casa: forse un piccolo rinnovamento, un cambio di mobili o l'acquisto di nuovi elettrodomestici. È anche possibile che dobbiate affrontare la fine di una relazione estiva che, ormai, non ha più nulla da offrire. L’importante è non stressarvi troppo, perché il vostro corpo potrebbe risentirne. Dedicate tempo a voi stessi, rilassatevi e affrontate ogni sfida con serenità.

Segni zodiacali a metà classifica

8°. Bilancia - L'equinozio d'autunno sarà per voi un momento di grande magia ed energia.

La settimana comincerà con un tocco di positività e potreste vivere delle emozioni intense, inaspettate, o magari scoprire una sorpresa che vi farà battere il cuore. L’autunno vi invita a fare un bilancio del tempo che passa: avvertirete la sensazione che tutto scorra più velocemente del previsto, spingendovi ad agire e a non lasciare nulla di incompiuto. Sarà un momento favorevole per chiudere questioni rimaste in sospeso, sistemare conti e affari, o magari portare a termine un progetto importante. Sul piano sociale, è il momento di allontanarsi da persone o situazioni tossiche: la negatività degli altri potrebbe intaccare il vostro equilibrio interiore. Lasciate perdere le chiacchiere e i giudizi esterni: ciò che conta è vivere la vita al meglio delle vostre capacità, seguendo il vostro cuore.

Con l'ispirazione autunnale, potreste anche trovare la forza per iniziare un nuovo percorso, magari legato a un cambiamento importante nella vostra vita, come mettere su famiglia o trasferirvi per cominciare da capo. Non abbiate paura di fare il salto!

7°. Gemelli - Questa settimana promette stabilità, anche se potreste sentirvi ancora un po' stanchi dopo i ritmi frenetici delle settimane precedenti. Per chi è tornato al lavoro o agli studi, il pendolarismo potrebbe essere fonte di frustrazione, ma al momento non sembra esserci una soluzione valida. È importante però non accumulare tensioni e frustrazioni: parlatene, sfogatevi, e non tenete tutto dentro. Nei prossimi giorni, la comunicazione sarà facilitata e favorirà la risoluzione di piccoli dissidi, sia in amore che in ambito familiare.

Se avete attraversato un periodo di noia o distacco con il partner, presto vi renderete conto di quanto sia preziosa la persona che vi è accanto. Un membro della vostra famiglia è in procinto di affrontare un cambiamento significativo, e il vostro supporto sarà fondamentale per aiutarlo in questo momento di transizione. Anche a livello fisico, potreste sentirvi affaticati: assicuratevi di arieggiare spesso gli ambienti in cui trascorrete il tempo, poiché la mancanza di aria fresca e l’esposizione prolungata a radiazioni potrebbero contribuire ai vostri mal di testa ricorrenti.

6°. Capricorno - "Chi la dura la vince" sarà il vostro motto in questa settimana. Vi trovate in un momento positivo, in cui tutto sembra andare per il meglio, ma non è il caso di abbassare la guardia.

Le sfide non mancheranno, e avrete bisogno di tutta la vostra determinazione per arrivare in fondo con successo. Durante la settimana, potreste fare incontri importanti o stringere nuove conoscenze che si riveleranno utili nel lungo termine, sia in ambito personale che professionale. Tuttavia, vi sarà richiesta una decisione importante: sebbene sia utile consultarsi con esperti o persone di fiducia, alla fine la scelta dovrà essere vostra. In ambito familiare, chi ha figli o nipoti dovrà prestare particolare attenzione: potrebbero esserci delle verità non dette, e sarà importante vigilare senza essere troppo invadenti. A livello finanziario, preparatevi a spese impreviste: un acquisto importante potrebbe diventare inevitabile, e sarà fondamentale gestire con cura le risorse economiche per affrontarlo senza stress.

5°. Acquario - Questa settimana sarà cruciale per concentrare tutte le vostre energie sugli impegni e sui progetti che avete in corso. Le stelle sono dalla vostra parte e vi offriranno nuove opportunità di successo, ma solo se saprete coglierle con impegno e determinazione. È il momento ideale per piantare i semi di un nuovo sogno o progetto: che si tratti di lavoro, studio o vita personale, questo è un periodo fertile per gettare le basi di qualcosa di grande. Le stelle vi consigliano, inoltre, di prendervi cura del vostro benessere fisico: mangiare sano, idratarsi a sufficienza e fare un po' di movimento vi aiuterà a mantenere l’equilibrio. Sul fronte lavorativo o scolastico, potrebbe esserci una certa pressione da parte di superiori o colleghi che pretendono troppo da voi.

Non lasciatevi sopraffare, e cercate di allontanarvi da chi potrebbe drenare la vostra energia. Presto, accadrà qualcosa di importante che vi riguarderà da vicino: tenete gli occhi aperti per non farvi cogliere impreparati.

I migliori della settimana secondo l'oroscopo

4°. Ariete - Il vostro segno è noto per la sua determinazione e capacità di affrontare le sfide, e questa settimana non farà eccezione. Anche se l'estate è finita definitivamente, vi rifiutate di lasciar andare completamente il calore e l'energia di questa stagione, aggrappandovi a ogni occasione per uscire e divertirvi. Tuttavia, potreste sentirvi combattuti tra il desiderio di avventurarvi ancora e il bisogno di riposare e recuperare energie, magari con una tranquilla serata in pigiama davanti alla TV.

Non abbiate fretta di lasciarvi coinvolgere dalle nuove dinamiche autunnali: trovate il vostro equilibrio tra relax e azione. Questo è anche il momento ideale per concentrarsi su progetti legati alla carriera, agli studi o alla famiglia. Anche se avete la tendenza a mettere sempre gli altri al primo posto, ricordate di riservare del tempo per voi stessi e per i vostri interessi. Una piccola decisione presa in questi giorni potrebbe portare grandi cambiamenti nei prossimi mesi.

3°. Pesci - La settimana inizia sotto i migliori auspici, grazie al plenilunio che illumina il vostro segno, regalandovi un'energia positiva e una maggiore consapevolezza. Avete in mente grandi progetti, forse un cambiamento radicale o un sogno che coltivate da tempo, ma vi state trattenendo dal fantasticare troppo per non correre il rischio di illudervi. Le stelle vi incoraggiano, però, a non frenare la vostra immaginazione: esplorate nuovi interessi e hobby che potrebbero arricchire la vostra vita e aprire nuovi orizzonti. La voglia di viaggiare o di trasferirvi in un luogo più in linea con le vostre esigenze potrebbe farsi sentire con forza in questi giorni. Tuttavia, è importante mantenere la calma e non lasciarsi trascinare dall’impulsività. Il weekend, in particolare, si preannuncia promettente: potreste trascorrerlo in compagnia di una persona speciale, oppure godervi il calore della famiglia o il piacere di un momento di relax davanti alla vostra serie televisiva preferita. Qualunque sia la scelta, concedetevi il tempo per ricaricare le batterie e assaporare ogni istante.

2°. Sagittario - Dopo un periodo di transizione e introspezione, l'autunno rappresenta per voi una vera rinascita. Durante questa settimana, avrete la possibilità di fare chiarezza in voi stessi e prendere decisioni importanti per il futuro. Le questioni irrisolte, sia personali che lavorative, troveranno finalmente una soluzione, offrendovi la serenità che cercavate. Sul piano sentimentale o familiare, i recenti conflitti e incomprensioni si placheranno, e potrete godere di una ritrovata armonia con le persone che amate. Vi sentirete pieni di energie, pronti a ricominciare con entusiasmo e determinazione. Questo è anche il momento perfetto per concentrarsi sulla vostra salute: una dieta equilibrata e un po' di attività fisica vi aiuteranno a mantenere il vostro benessere e a ricaricare le energie per affrontare al meglio l’autunno.

1°. Leone - Capolista. Questa settimana sarà di grande rilevanza per voi, poiché vi troverete a fare scelte e ad affrontare situazioni che potrebbero cambiare il corso dei prossimi mesi. Le emozioni si intensificano. Le vostre intenzioni, che negli ultimi tempi sono mutate, vi porteranno a valutare nuove opportunità. Non chiudetevi alle possibilità che si presenteranno: accettate inviti, incarichi o proposte che potrebbero aprirvi nuove strade. Chi sta cercando di cambiare lavoro o desidera ridurre le ore, dovrà impegnarsi a farsi notare e a mettere in luce le proprie capacità. Nulla si ottiene senza sforzo, e in questo periodo bisogna essere ruggenti per ottenere ciò che si desidera. Tuttavia, fate attenzione: tra i colleghi o i conoscenti potrebbe esserci qualcuno che vi osserva con invidia, e questo potrebbe generare qualche tensione. Dal punto di vista finanziario, la fine del mese potrebbe essere difficile: è il momento di rivedere le priorità, ridurre le spese superflue e pianificare un budget che vi permetta di gestire al meglio le vostre risorse.