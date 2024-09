L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre annuncia che tornerà il sereno nella vita amorosa dell’Ariete. Per gli innamorati che appartengono al segno dei Gemelli, sarà una settimana colma di felicità, invece, per quelli del Toro sarà esplosiva. Molti single nativi dello Scorpione decideranno di mettersi sul campo giocando il ruolo di rubacuori. Parlando di soldi, le stelle rivelano che sarà una settimana fortunata per Leone e Bilancia.

Il clima amoroso e finanziario durante la quarta settimana di settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Per coloro che hanno vissuto alcuni sconvolgimenti nella loro vita di coppia, la serenità tornerà sotto l'ala protettiva di Giove.

Vi farete molte meno domande sul vostro futuro coniugale e sperimenterete una rinascita della passione per il vostro partner. Se siete single, vivrete alla giornata, assaporando i piaceri dell'amore senza complessi. Tuttavia, in questo periodo dovrebbe verificarsi un incontro decisivo che segnerà una svolta nella vostra vita sentimentale. Sarete tentati di comprare molte cose inutili che al momento vi sembrano indispensabili. Avrete anche la tendenza a dimenticare le fatture in sospeso. Siate più ragionevoli per evitare complicazioni in seguito. Voto: 7

Toro – Il vostro rapporto con il partner sarà esplosivo. Avrete un tale bisogno di libertà e indipendenza che spesso reagirete violentemente al minimo atteggiamento possessivo da parte della persona amata.

Attenzione, potreste essere molto offensivi! Se siete single, avrete buone possibilità di incontrare qualcuno o di vivere un'avventura stimolante. In ogni caso, non sarete insensibili al fascino di un Acquario di cui sentite la curiosità, il senso dell'amicizia e la libertà. Dovrete essere seri e rigorosi nella gestione del vostro budget.

Dovrete anche evitare di abusare del credito e frenare il vostro desiderio di lusso. Certo, questo non è un programma molto felice per chi ama spendere secondo il proprio umore, ma è il prezzo da pagare per sfuggire alle demoralizzanti preoccupazioni finanziarie. Voto: 7

Gemelli – Coppie, vi attende un periodo intriso di felicità.

Le stelle vi promettono un clima di relax e di notevole vicinanza. Non avrete bisogno di esprimere ciò che provate, perché tutto sarà intuito, percepito e compreso dalla persona amata. Se il vostro cuore è solo, diversi pianeti faranno di tutto per aiutarvi ad avere successo in amore. Faciliteranno i vostri contatti, rendendovi eloquenti e più attenti del solito alle parole e ai desideri delle vostre future conquiste. Gli investimenti a lungo termine possono essere fatti in questo periodo con profitto. D'altra parte, non aspettatevi di fare molto bene in borsa. Dovete diffidare delle transazioni rischiose. Voto: 7,5

Cancro – L’amore vi farà fare cose folli. In ogni caso, la vostra vita sentimentale promette di essere molto vivace ed eccitante.

Ma sia che siate single sia che abbiate una relazione, è probabile che passiate dall'estasi alla disperazione senza un attimo di esitazione. La Luna non formerà configurazioni spiacevoli questa volta, quindi il suo impatto non sarà così negativo da causare preoccupazioni finanziarie. Se dovete prendere delle decisioni finanziarie importanti, la Luna potrebbe rivelarsi utile, in quanto affina la vostra razionalità e vi aiuta a non cadere nelle trappole. Voto: 8

La settimana 23-29 settembre secondo l'oroscopo dell'amore e soldi: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questo clima astrale vi spingerà a flirtare. Tuttavia, non iniziate a flirtare sotto il naso del partner, o la sua reazione potrebbe rivelarsi esplosiva contro ogni aspettativa.

D'altra parte, le emozioni saranno altissime: soprattutto, dovreste evitare di prendere decisioni d'impulso. Ricordate che è molto più difficile ricostruire che distruggere. Questo consiglio vale anche per i single. La vostra situazione finanziaria sarà migliore di quanto pensavate. La fortuna vi sorriderà. Il vostro intuito non vi ingannerà. Avrete i mezzi per realizzare le vostre ambizioni e potrete finalmente realizzare i progetti che vi stanno a cuore, non solo in ambito professionale, ma anche in amore. Voto: 8

Vergine – Con diversi pianeti che influenzano il vostro segno, dovrete brillare e sedurre. Beneficerete anche del sostegno di Venere, la dea dell'amore, che vi ispirerà desideri intensi.

Se siete single, sarete pronti a prendere fuoco alla minima scintilla. Per le coppie, è una settimana armoniosa: chi esce da un periodo di broncio e di piccole discussioni dovrebbe riuscire a trovare un terreno comune. Data l'attuale configurazione astrale, dovrete interessarvi più attivamente ai vostri affari materiali, che rischiano di subire le ripercussioni della vostra negligenza passata. Controllate i vostri conti per essere in grado di far fronte a spese impreviste. Sarebbe un errore spendere impulsivamente senza tenere conto dei costi, perché ciò potrebbe mettervi in imbarazzo e dare adito a spiacevoli spiegazioni. Adottando un atteggiamento più sobrio e parsimonioso, vi risparmierete molti problemi.

Voto: 7

Bilancia – Anche se le cose dovrebbero migliorare, la vostra relazione d’amore non è ancora al sicuro dagli sbalzi d'umore di Saturno. Per ridurre al minimo i rischi e riportare più tenerezza e fantasia nel vostro rapporto, il cielo vi offre una grande occasione per trascorrere insieme una settimana di puro piacere. Se siete single, potreste pensare di innamorarvi, ma il timore di annoiarvi spesso vi fa battere in ritirata non appena una relazione diventa seria. Sicuramente incontrerete delle persone, ma vi limiterete solo a fantasticare. Parlando di soldi, molti di voi spenderanno per cose non strettamente necessarie. Le stelle saranno a vostro favore e la fortuna non vi volterà le spalle.

Guardate al futuro con più ottimismo. Voto: 7

Scorpione – Il pianeta Urano formerà una configurazione armoniosa. Avrete la possibilità di godere di una grande libertà d'azione. La persona che condivide la vostra vita non sarà gelosa di voi, anche se fate la parte dell'innamorato sotto il suo naso. Tuttavia, non spingetevi troppo oltre! Se siete single, avrete un fascino irresistibile, che vi permetterà di giocare al rubacuori e di far diventare i vostri amici verdi d'invidia. Tuttavia, fate attenzione, perché potreste innamorarvi di qualcuno che vi darà del filo da torcere. In campo finanziario, l'Oroscopo vi invita a non preoccuparvi troppo di arrivare a fine mese. Potreste addirittura contare su un guadagno inaspettato o di una bella promozione professionale.

Voto: 8

Previsioni amorose e finanziarie dal 23 al 29 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per quanto riguarda l’amore, sarà una settimana decisamente positiva. Il vostro rapporto di coppia vi regalerà tante soddisfazioni. Se siete single e molto innamorati, è il momento perfetto per dichiarare il vostro amore alla persona interessata. C'è solo un punto oscuro in questo quadro luminoso: fate attenzione sulle strade, perché potreste fare un piccolo tamponamento a causa dell'euforia e della distrazione. Affrettatevi a prendere accordi su questioni finanziarie molto importanti. Se non lo fate subito, perderete presto il contatto con la realtà e rischierete di perdere molto denaro.

Voto: 7,5

Capricorno – Qualunque sia la vostra situazione, nella vostra vita sentimentale ci sarà molto movimento. Se siete sposati, il vostro legame potrebbe attraversare una fase delicata, segnata da conflitti e disaccordi più o meno gravi. Se siete single, i pianeti saranno decisamente promettenti. Si prospetta un incontro importante, che potrebbe cambiare tutta la vostra vita. Dal punto di vista finanziario, i vostri progetti saranno abbastanza soddisfacenti e gli influssi astrali vi aiuteranno a realizzarli senza troppe difficoltà. Ci sono tutte le ragioni per credere che finirete il mese con speranza e persino con facilità. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non lasciarvi prendere la mano dall'ambizione.

Voto: 7

Acquario – Potrebbero sorgere tensioni tra le coppie, ma sarete in grado di rendere l'atmosfera più calda. Se siete liberi sentimentalmente, in questa settimana potrebbe avvenire un incontro decisivo. Anche se avete affrontato prove crudeli in amore, in questo periodo vi renderete conto che il vostro cuore può ancora battere forte e che l'amore può ancora illuminare la vostra vita. Non rovinate il divertimento, anzi. Date il massimo per recuperare il tempo e la sofferenza perduti. Organizzatevi per resistere alle avversità finanziarie che presto si presenteranno. Non è il momento di confondere l'ovvio: i debiti aumenteranno a dismisura. Se ascoltate l'avvertimento delle stelle, potrete evitare la tempesta o uscirne vincitori.

Voto: 6,5

Pesci – La vostra vita sentimentale sarà molto ben influenzata dalle stelle. Vi porteranno molta gioia, ma a condizione che non facciate prevalere la sessualità sui sentimenti, come avete avuto la tendenza a fare troppo spesso negli ultimi tempi. Date piacere alla persona che amate e lei ve lo restituirà centuplicato. Single, guardatevi intorno e troverete il vostro partner ideale. Sul fronte finanziario, Giove vi rende pronti a sborsare molto denaro per acquistare oggetti, mobili o quadri di valore. Ma sarà meglio evitare di chiedere prestiti per acquistare oggetti di valore. Voto: 8