L'oroscopo del 18 settembre è pronto a rivelare cosa hanno in programma le stelle per ciascun segno zodiacale. Questa non sarà una tipica giornata poiché ci sarà un grosso movimento astrale, destinato a smuovere parecchio la quotidianità. Ci sarà il plenilunio in Ariete, oltre all'eclissi lunare, due eventi che portano cambiamenti significativi e rivelazioni emotive.

Al comando della classifica giornaliera, le stelle premiano il segno dei Pesci, ma la buona sorte sarà presente anche nello Scorpione (4^), nell'Acquario (3^) e nella Vergine (2^).

Male invece i nati nel segno della Bilancia che si posizioneranno in ultima posizione.

I peggiori del giorno secondo le stelle: male la Bilancia

Bilancia- 12° posto. In questo periodo vi trovate ad affrontare una serie di difficoltà che sembrano minare la vostra motivazione. Sentite che qualcosa manca, come se foste in attesa di un cambiamento che però tarda ad arrivare. Questo senso di insoddisfazione potrebbe accentuarsi nelle prossime 24 ore, portandovi ad una maggiore impazienza e irritabilità. Non è da escludere che reagiate in maniera eccessiva a piccole situazioni, che normalmente gestireste con più calma. Sarà fondamentale fare un lavoro interiore per comprendere quali aspetti della vostra vita vi stanno turbando.

Con la giusta pazienza e una maggiore introspezione, riuscirete a superare questa fase delicata.

Toro - 11° posto. Il mercoledì che vi aspetta rappresenta un momento di transizione, utile per lasciarvi alle spalle un inizio settimana carico di tensioni, imprevisti e sveglie anticipate che vi hanno messo a dura prova. Ora vi trovate in uno stato di confusione, senza una direzione chiara da seguire, e ciò può risultare destabilizzante.

Ricordate che l'amore vero si costruisce con pazienza, fiducia e rispetto reciproco: affrettare i tempi o mettere troppa pressione potrebbe danneggiare le relazioni. Le faccende domestiche o lavorative stanno occupando gran parte delle vostre energie, causando stress significativo. Fermatevi, respirate e cercate di trovare un modo per rilassarvi e recuperare.

Sagittario - 10° posto. Nell'ultimo periodo vi siete trovati in mezzo a una serie di questioni che sembrano essersi accumulate senza una soluzione. Questo ha generato una situazione complessa, che ora richiede tutta la vostra attenzione per essere risolta. È il momento di "tamponare" i danni, cercando di salvare ciò che è ancora recuperabile. Le coppie stanno vivendo un periodo di incertezza e, per alcune, potrebbero esserci tensioni tali da portare a separazioni. Questo non significa che tutto sia perduto, ma sarà fondamentale lavorare sul dialogo e sul rispetto reciproco. Sul fronte economico, è importante mantenere una gestione oculata delle finanze, evitando di prendere decisioni avventate o di compiere spese eccessive.

Ariete - 9° posto. Settembre si sta rivelando un mese particolarmente impegnativo per voi, e spesso vi sentite sotto pressione, come se foste messi costantemente alla prova. Tuttavia, questa è un'opportunità per rafforzarvi e prepararvi a un ottobre che si preannuncia ancora più movimentato. Non abbattetevi per le sfide che state affrontando: queste difficoltà servono a prepararvi per il futuro. Dedicate questa giornata a rivedere i vostri progetti e a piantare i semi dei vostri sogni. Anche sul fronte sentimentale, l'amore sta attraversando una fase instabile: potreste essere pieni di dubbi e ripensamenti, ma sarà importante confrontarsi apertamente con il partner.

I segni zodiacali con un mercoledì così così

Capricorno - 8° posto. Questa è una fase complessa per voi, soprattutto dal punto di vista finanziario e lavorativo. Tuttavia, in questo mercoledì avrete la possibilità di prendere in mano la situazione e gestirla come meglio credete. In famiglia, potrebbero emergere delle necessità che richiedono nuovi spazi e regole: è il momento di riorganizzare le dinamiche domestiche per affrontare questo periodo al meglio. Anche se non vi è sempre evidente, la situazione attorno a voi è in continuo cambiamento, e questo vi crea una certa ansia. Non trascurate la vostra salute: prendetevi del tempo per voi stessi, magari concentrandovi su piccoli gesti di cura come il miglioramento della vostra routine di benessere.

Gemelli - 7° posto. Fate molta attenzione a non fidarvi troppo rapidamente delle persone che avete appena conosciuto, sia in ambito professionale che personale. Prendetevi il tempo necessario per approfondire le relazioni e valutare chi merita davvero la vostra fiducia. Questo è un momento in cui avete bisogno di supporto mentale, qualcuno o qualcosa che vi dia la carica giusta per continuare a perseguire i vostri obiettivi. Se vi sentite incerti o titubanti rispetto a una decisione importante, non esitate a seguire il vostro istinto: spesso vi guida nella direzione giusta. Superare le vostre paure vi permetterà di rafforzare un legame significativo, e di vedere la vostra relazione fare dei passi avanti.

Leone - 6° posto. Ottobre si preannuncia un mese piuttosto impegnativo, quindi sarà saggio sfruttare queste settimane per portare avanti i vostri progetti senza fretta. La calma sarà la vostra alleata, ricordate che "la calma è la virtù dei forti." Sul fronte delle relazioni, le coppie possono stare tranquille: i legami affettivi sono solidi e in famiglia si respira un'atmosfera serena. Tuttavia, tenete gli occhi ben aperti perché a breve potrebbero arrivare novità importanti, che potrebbero aprire nuove porte sia in ambito personale che professionale.

Cancro - 5° posto. L'Oroscopo del giorno vi dona un giorno luminoso, in cui tutto sembrerà più chiaro e limpido. Tuttavia, una preoccupazione importante continua a pesare sulla vostra mente.

Non temete: qualcuno vicino a voi saprà darvi il conforto e il supporto necessari per affrontare la situazione. Nel lavoro o nello studio, potrebbe esserci molta competizione, e il desiderio di primeggiare è forte. Non lasciate che questo vi consumi: ciò che conta davvero è mantenere un certo equilibrio nella vita, né troppo né poco.

Classifica e oroscopo giornaliero: primo posto Pesci

Scorpione - 4° posto. Anche se mancano ancora dei giorni, il weekend in arrivo sarà davvero speciale per voi, offrendovi la possibilità di rilassarvi e dedicare tempo a ciò che vi piace ma dovrete prepararvi sin da subito. Nonostante qualche piccolo disguido, riuscirete a superare le difficoltà con successo. È il momento di assumere qualche rischio in più: rimanere nella vostra zona di comfort non vi porterà a ottenere i risultati che desiderate.

Anche la salute merita attenzione: dolori articolari potrebbero farsi sentire, quindi prendetevi cura di voi stessi.

Acquario - 3° posto. Potrete tirare un respiro di sollievo. Si prevede una giornata serena, libera da ostacoli rilevanti. In questo periodo, potreste sentirvi meno aperti all’amore e all’amicizia, poiché siete maggiormente concentrati sui vostri impegni quotidiani e progetti personali. Tuttavia, non dimenticate i vostri sogni: continuate a lavorare per raggiungerli, senza perdere la vostra visione. Ci saranno movimenti finanziari, con soldi sia in entrata che in uscita, ma nel complesso la situazione sarà positiva. Sfruttate la fortuna che sembra essere dalla vostra parte in questo momento.

Vergine- 2° posto. Questo 18 settembre sarà per voi una giornata di ritrovata serenità. Anche se tendete a essere permalosi e a ricordare i torti subiti, oggi sarete più disponibili e gentili verso gli altri. Questo vi permetterà di vivere una giornata positiva e di sentirvi più leggeri. Verso la fine del mese potrebbero presentarsi spese impreviste: fate attenzione ai consumi e cercate di limitare le spese non necessarie. Inoltre, potreste sentire il bisogno di dedicarvi a piccoli progetti creativi, come lavoretti in casa o attività manuali.

Pesci- 1° posto. Vi attendono ore ricche di positività e buonumore. Il clima più fresco vi aiuta a riposare meglio e a sentirvi più energici. Se state attraversando un periodo di difficoltà o di crisi, non lasciatevi prendere dal panico: la vostra forza è mantenere il controllo e reagire con lucidità. Questo è il momento giusto per lanciare nuovi progetti, in particolare quelli che riguardano la vostra vita di coppia. Vivete il presente con entusiasmo e senza paura di sbagliare. "Carpe Diem".