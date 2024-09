È un oroscopo del 23 settembre molto interessante a livello astrale, in quanto la Luna in Gemelli porterà una ventata di novità nella quotidianità di alcuni segni zodiacali. A sorridere al primo posto nella classifica del giorno c'è il Leone, che si sentirà invincibile, mentre nell'ultimo gradino si trova il Sagittario, impegnato a fare i conti con delle contrastanti emozioni. Gli astri spianeranno la strada anche all'Ariete (4°), allo Scorpione (3°) e alla Vergine (2°).

I segni peggiori del giorno secondo le stelle

Sagittario - 12° - In questo periodo siete pieni di emozioni contrastanti e pensieri che affollano la mente, creando un po' di confusione.

Nei prossimi giorni potreste essere distratti dal lavoro, il che potrebbe portarvi a perdere di vista alcuni dettagli importanti. È consigliabile evitare di lanciarsi in nuovi progetti o iniziative fino alla fine del mese: le stelle vi invitano a non sfidare troppo la sorte. Fate attenzione alla strada ma anche a dove mettete i piedi, in senso metaforico e non solo.

Bilancia - 11° - L'autunno ha portato un'aria di cambiamento nella vostra vita, permettendovi di liberarvi da alcune situazioni che vi opprimevano. Con il passare del tempo, la vostra attività sta prendendo sempre più slancio, anche se non per tutti i Bilancia le cose stanno andando come sperato. Ci sono ancora delle questioni economiche da risolvere entro la fine del mese, forse legate a un mutuo o a qualche scadenza importante.

Nonostante ciò, se continuate a credere in voi stessi, riuscirete a superare ogni aspettativa. Il settore sentimentale è tranquillo e vi offre il giusto supporto.

Toro - 10° - Nelle prossime 24 ore potreste sentirvi un po' demotivati e delusi da alcune situazioni che non stanno andando come vorreste. Potrebbe presentarsi un evento spiacevole che rischia di minare i vostri sogni e speranze.

Forse ci sono stati dei problemi nella relazione con il partner, o vi sentite meno sicuri riguardo al vostro futuro insieme. Le stelle vi indicano che entro la fine del mese potrete voltare pagina, ma attenzione a non incolpare gli altri per ciò che non funziona: a volte la soluzione è dentro di voi.

Gemelli - 9° - La tensione familiare potrebbe raggiungere un picco in queste 24 ore, e la vostra tendenza a essere permalosi potrebbe complicare le cose.

Una recente notizia vi ha turbato, alimentando il vostro malumore, e ora rischiate di lasciarvi trascinare in discussioni che potreste facilmente evitare. Cercate di mantenere la calma e di non immergervi in conflitti che non vi appartengono, sia sul lavoro che in famiglia. Se riuscite a mantenere una certa distanza emotiva, la giornata finirà senza complicazioni ulteriori.

I segni a metà classifica

Pesci - 8° - Domani potreste sentirvi un po' con la testa tra le nuvole. State attraversando un periodo piuttosto stancante e le ultime settimane sono state piene di impegni. Il ritorno alla routine e l’aria autunnale vi hanno messo sotto pressione, e questo potrebbe far aumentare il desiderio di fuggire dalle responsabilità quotidiane.

Non vedete l'ora che arrivino le vacanze natalizie per potervi finalmente rilassare e ricaricare le batterie. Le stelle vi consigliano di non stressarvi troppo.

Cancro - 7° - Finalmente stanno arrivando le risposte che aspettavate da tempo. Avete iniziato la settimana in modo molto stressante e la vostra pazienza è stata messa a dura prova, ma non temete: presto riuscirete a uscire da questo periodo difficile. Anche se il freddo e la pioggia potrebbero farvi sentire un po' malinconici, il resto delle cose procederà abbastanza bene. Possibili piccoli malesseri o incomprensioni saranno chiariti e potrete ritrovare un po' di serenità.

Acquario - 6° - La vostra ispirazione vi guiderà verso nuovi traguardi, permettendovi di esprimere al meglio la vostra creatività e il talento che vi contraddistingue.

Anche se alcuni vi consigliano di restare più con i piedi per terra, continuate per la vostra strada, perché le stelle confermano che siete diretti nella giusta direzione. Se recentemente avete avuto problemi di salute, da lunedì comincerete a sentirvi meglio. Evitate di affaticarvi e godetevi i piccoli momenti che vi offriranno sollievo.

Capricorno - 5° - La settimana parte con ottimi presagi: potrete finalmente fare quel passo in avanti che aspettavate da tempo. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano a eliminare gli ostacoli che finora vi hanno rallentato. Approfittate di questa fase positiva per realizzare ciò che vi sta a cuore, sia sul lavoro che nella vita personale. Anche in amore e in famiglia le cose andranno per il verso giusto: eventuali tensioni verranno risolte e troverete l’armonia con le persone care.

Sul lavoro, tenete duro con quei colleghi che non vi capiscono: la vostra carriera sta decollando.

Classifica e oroscopo giornaliero: i migliori del lunedì

Ariete - 4° - Questo lunedì si presenta come una giornata ricca di opportunità, soprattutto sul fronte economico. Potreste riuscire a incrementare le vostre entrate se sarete abbastanza pronti e scattanti nel cogliere le occasioni che vi si presenteranno. Un'idea innovativa potrebbe presto portarvi verso nuovi orizzonti, cambiando in modo positivo il corso della vostra vita. Non lasciate che l'insicurezza vi blocchi: siete capaci e operosi, dovete solo credere di più nelle vostre potenzialità. Le stelle vi sostengono in questo momento di crescita.

Scorpione - 3° - L'Oroscopo del giorno diche che, anche se non ci crederete, tutto sarà positivo. Essendo un segno che raramente si fida completamente degli altri, mantenete la vostra solita cautela. Non disperate se alcuni obiettivi sembrano lontani: la pazienza e la perseveranza sono le chiavi per raggiungerli. Questo potrebbe essere un buon momento per rivedere il vostro bilancio finanziario e apportare alcuni aggiustamenti. La giornata si prospetta produttiva, soprattutto se gestite un'attività o lavorate per una grande azienda. Se siete in cerca di lavoro, prendete in considerazione offerte anche lontane dalla vostra zona abitativa.

Vergine - 2° - Dopo un inizio settimana un po' in salita, a partire da lunedì le cose inizieranno a migliorare sensibilmente.

Una persona speciale potrebbe contattarvi tramite email o social, mentre per chi è in cerca di un’occupazione ci saranno opportunità di lavoro. Le stelle sono dalla vostra parte, incoraggiandovi a fare il tanto atteso "salto nel buio". Anche se potrebbe sembrare rischioso, sarà l'occasione giusta per scoprire nuovi percorsi. La fiducia in voi stessi sarà il vostro più grande alleato.

Leone - 1° - Il vostro lunedì sarà straordinario e profumato di intensità: vi sentirete invincibili. Nessuno oserà ostacolare i vostri piani o infrangere i vostri sogni. Quei progetti che avete seminato in passato inizieranno a dare frutti, e la speranza che non avete mai perso verrà ripagata. In amore non ci saranno problemi, e i cuori solitari potrebbero incontrare una persona interessante. Lasciatevi andare, rompete le ultime riserve che vi trattengono e godetevi la vita senza rimpianti.