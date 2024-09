L'oroscopo di domenica 15 settembre vedrà un grande spirito d'iniziativa nei nativi Pesci, che dimostreranno di essere più preparati sul lavoro, mentre l'Acquario si concentrerà maggiormente sulla propria relazione di coppia. Il Toro riuscirà a essere spigliato e preciso nelle proprie mansioni, mentre il Leone vivrà la propria vita sentimentale con maggior buonsenso. Giornata negativa per lo Scorpione.

Previsioni oroscopo domenica 15 settembre 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno.

In questa giornata di riposo la Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia. Nonostante Venere si trovi in opposizione, potrebbe essere un buon momento per aprirsi al dialogo con il partner. Nel lavoro non abbiate paura di impegnarvi in nuovi progetti. Con le giuste idee, potreste riuscire a ottenere tanto. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Il vostro rapporto con il partner non sarà così affiatato in questa domenica, per cui attenzione al vostro atteggiamento. In campo professionale riuscirete a essere spigliati e precisi nei vostri progetti grazie a Mercurio in trigono e Marte in sestile. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di domenica.

La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio, e vi regaleranno momenti pieni di passione con la persona che amate. Se siete single non avrete occasione migliore per dare vita a un nuovo legame. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Riflettete bene sulle conseguenze prima di prendere una decisione.

Voto - 9️⃣

Cancro: il lavoro vi darà buone soddisfazioni nel prossimo periodo secondo l'Oroscopo. La posizione favorevole di Mercurio e di Marte vi metterà nelle giuste condizioni per costruire un buon futuro e raggiungere buone soddisfazioni. In amore, questo cielo non sarà così sereno nei vostri confronti. Attenzione al vostro modo di amare.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di domenica non molto dolce dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in opposizione potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate. Avrete bisogno di parlare chiaro e non nascondere niente alla vostra fiamma. A tal proposito, il pianeta Venere vi spingerà a vivere il vostro rapporto con buonsenso. Nel lavoro questo cielo sarà abbastanza sereno. Con un po' d'impegno, sarete capaci di portare a casa discreti risultati. Voto - 6️⃣

Vergine: settore professionale che vedrà Marte e Mercurio in buon aspetto in questa domenica. Raccoglierete buone idee in questo periodo, e sarete capaci di trasformarli in buoni successi. In campo amoroso ci sarà una discreta allegria tra voi e la persona che amate.

Anche voi single sarete più socievoli e sinceri con quelle persone che meritano. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo pieno d'amore per voi nativi del segno grazie a questo splendido cielo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte e, single oppure no, l'intesa con la persona che amate sarà un crescendo di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, non vi piacerà stare al centro dell'attenzione, ciò nonostante per voi sarà comunque importante dare il vostro contributo. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una domenica sottotono in campo sentimentale a causa della Luna in quadratura. La vostra generosità sarà apprezzata dagli altri, fino a quando però non chiederete qualcosa in cambio. Nel lavoro, il cielo sarà ottimale in questo periodo.

Mercurio e Marte in buon aspetto porteranno buone energie e le idee giuste per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Il vostro fascino e il vostro intelletto non passeranno inosservati alla persona che amate. Sarete capaci di costruire una splendida relazione giocando bene le vostre carte. Nel lavoro potrebbe capitare qualche imprevisto, ciò nonostante avrete le giuste capacità per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo difficile in amore per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci saranno momenti complicati, altre volte però sarete più comprensivi. Avrete bisogno di trovare il giusto equilibrio.

In campo professionale la vostra produttività sarà buona, ma non sempre le energie saranno al top. Voto - 6️⃣

Acquario: vita sentimentale piacevole nel prossimo periodo. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di sintonizzarvi con la persona che amate. Sarete in grado di capirvi al volo e costruire un legame molto forte. In campo professionale questo cielo sarà abbastanza discreto. Alcuni successi saranno possibili soltanto grazie a impegno e costanza. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete mossi da un grande spirito d'iniziativa in questo periodo, soprattutto in campo professionale. Marte porterà buone energie e, con le giuste idee, potreste arrivare lontano. In amore questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante avrete comunque modo di vivere una relazione stabile. Voto - 8️⃣