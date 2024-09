L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre è concentrato interamente sulla fortuna. Si parte lunedì con la Luna in Sagittario e si termina domenica con l'astro argentato nella casa dei Pesci a fine serata. Dunque, c'è chi potrà lanciarsi verso nuovi orizzonti positivi, godendo di spiritualità e intuizione al top, tipo la capolista Pesci. C'è chi, al contrario, avrà un livello di energia sotto ai tacchi, ad esempio l'Ariete. Tuttavia, anche la Vergine avrà i suoi alti e bassi emotivi da superare vivendo una settimana un po' difficile.

Di seguito la valutazione della fortuna da 3 a 5 quadrifogli, oltre alle previsioni astrologiche settimanali segno per segno.

Classifica e oroscopo settimanale: 3 quadrifogli

Ariete: 3 quadrifogli - La vostra energia sarà particolarmente alta in questi giorni, spingendovi a voler affrontare tutto con determinazione. Questa settimana sarà anche un periodo importante per raggiungere obiettivi che avete a lungo rincorso, permettendovi di ottenere quella rivincita tanto desiderata. Sarà cruciale, però, non prendere alla leggera alcune situazioni personali che potrebbero emergere. La fortuna non sempre vi supporterà, perciò dovrete fare affidamento sul vostro duro impegno. Evitate di rifugiarvi nella sedentarietà: concedervi troppi dolci o cibo poco salutare non farà che rallentarvi. Per mantenere il giusto equilibrio, dedicate del tempo a voi stessi.

Una bella passeggiata all'aria aperta, respirando profondamente, potrebbe fare miracoli per il vostro benessere fisico e mentale. Questo momento può essere un'occasione per riflettere su cosa davvero desiderate, senza lasciarvi travolgere da abitudini malsane o pensieri negativi.

Vergine: 3 quadrifogli - La settimana che vi attende sarà caratterizzata da alti e bassi emotivi, facendovi sentire come se foste su una giostra in continuo movimento.

Potreste affrontare qualche fastidio fisico, come mal di testa o problemi di digestione, ma non dovrete farvi abbattere. È possibile che vi venga chiesto di sostenere una prova importante o di affrontare una verifica che vi metterà alla prova. Nonostante le difficoltà, riuscirete a dimostrare di avere le capacità e la determinazione necessarie per superare qualsiasi ostacolo.

Avrete anche il sostegno della vostra famiglia, degli amici e del partner, che saranno al vostro fianco pronti a darvi una mano. Non dimenticate che l'amore e la felicità sono dietro l'angolo: mantenete la pazienza e presto raccoglierete i frutti dei vostri sforzi.

Capricorno: 3 quadrifogli - Siete noti per la vostra pazienza e saggezza, ma in questi giorni potreste trovarvi a dover affrontare situazioni che metteranno a dura prova la vostra calma. Sarà importante mantenere la lucidità e non prendere decisioni avventate, anche se le circostanze sembreranno complicate. Verso la fine della settimana, però, le cose cominceranno a sbloccarsi e avrete una visione più chiara delle azioni da intraprendere.

Alcuni di voi potrebbero decidere di intraprendere un percorso di salute o di benessere, magari con l'intenzione di prepararvi in vista delle festività. Sarà difficile resistere alle tentazioni culinarie che vi si presenteranno. La sfortuna vi perseguiterà rendendovi svogliati e indisciplinati.

Sagittario: 3 quadrifogli - Questa settimana sarà particolarmente dedicata al lavoro e alle vostre ambizioni professionali. Sarete portati a fare delle riflessioni profonde sul vostro futuro, cercando di risolvere quei dubbi esistenziali che vi accompagnano da tempo. Sarà importante non isolarvi, ma piuttosto cercare di ampliare la vostra rete di contatti, specialmente se aspirate a una carriera di successo.

In amore sarà necessario fare qualche aggiustamento, soprattutto se siete in una relazione di lunga durata. Riconsiderare gli spazi e i confini all'interno del rapporto potrebbe rivelarsi utile per ritrovare un equilibrio. Evitate l'eccesso di caffeina, poiché potrebbe contribuire a causare problemi di insonnia. Dovreste essere più organizzarti e metodici, specie in questo momento di caos.

Segni zodiacali con valutazione nella media

Gemelli: 4 quadrifogli - Dopo aver attraversato un periodo caratterizzato di alti e bassi, siete in cerca di quella stabilità e sicurezza che vi permetterà di sentirvi più a vostro agio. La vostra vita è equiparabile ad una giostra. Questa sarà una settimana particolarmente promettente a livello di buona sorte.

Sarà anche un'occasione per riflettere su voi stessi e su quelle che sono le vostre priorità. Avete forse trascurato un po' la cura del corpo a causa di una stanchezza persistente, ma ora è il momento di rimediare. Riorganizzate la vostra routine quotidiana per includere momenti di benessere e cura personale. Non sottovalutate l'importanza di piccoli cambiamenti, che possono avere un impatto positivo sul vostro stato d'animo e sul vostro fisico. Per chi è single, queste giornate potrebbero portare incontri interessanti e promettenti: uscite, socializzate e lasciatevi sorprendere dalle possibilità che vi si presenteranno.

Bilancia: 4 quadrifogli - All'inizio della settimana sarete pieni di idee e carisma, pronti a affrontare le giornate con energia e spirito creativo.

Tuttavia, con il passare dei giorni potreste sentirvi stanchi e tentati dalla pigrizia. Potreste voler rinunciare a qualche uscita per restare a casa, immersi in un'atmosfera più tranquilla e rilassante. Non c'è niente di male nel concedervi un po' di riposo e nel godervi il comfort della vostra casa, magari in compagnia di un buon libro o di una serie televisiva coinvolgente. Prendete la vita come viene, senza opporvi troppo alle sue sfide. A volte lasciarsi andare al flusso degli eventi può portare nuove e inaspettate opportunità. La vostra fortuna maggiore riguarderà la comunicazione e la versatilità.

Leone: 4 quadrifogli - Durante questa settimana, le occasioni da cogliere non mancheranno, ma spetterà a voi fare la differenza con la vostra determinazione.

Non sarà sempre facile, soprattutto perché il mese potrebbe essere caratterizzato da qualche difficoltà economica e sociale. Tuttavia, è proprio in questi momenti che la vostra forza interiore si farà sentire. Un evento particolare potrebbe minare la vostra autostima, facendovi dubitare delle vostre capacità, ma non lasciate che le emozioni negative prendano il sopravvento. Presto riuscirete a superare le delusioni e a lasciarvi alle spalle i dispiaceri. Sarà una settimana importante per riflettere su ciò che conta davvero nella vostra vita e su come potete affrontare le sfide future con maggiore serenità.

Scorpione: 4 quadrifogli - In questi giorni sentirete un forte desiderio di agire, stanchi della monotonia della vita quotidiana.

Vi sarà una grande voglia di uscire dalla routine e di sperimentare qualcosa di nuovo. Se ci sono compiti o responsabilità da affrontare, cercate di completarle il prima possibile, poiché più avanti potrebbe essere difficile trovare il tempo necessario. State anche preparando un evento importante che vi causa un po' di ansia, ma cercate di non farvi sopraffare dall'agitazione. Il weekend sarà un momento di ripresa: approfittatene per rilassarvi e liberare la mente dalle preoccupazioni. Intuizioni e relazioni supportate dalla buona sorte, approfittatene per segnare dei punti importantissimi.

I più fortunati della settimana

Acquario: 5 quadrifogli - Finalmente, dopo un periodo di incertezze, le cose cominceranno a prendere la giusta direzione e potrete ottenere i risultati che speravate.

Avete vissuto un'estate molto intensa e ora l'autunno vi sta mettendo alla prova, ma questo non è il momento di arrendersi. Provate a uscire dalla vostra zona di comfort e ad affrontare nuove sfide. In amore, la settimana sarà particolarmente promettente per le coppie, con momenti di grande complicità e affetto. Tentate la fortuna, saprete anticipare i trend e innovare ogni cosa ormai desueta.

Toro: 5 quadrifogli - La settimana si prospetta davvero favorevole. Sprizzerete fortuna e fascino da tutti i pori. Nessuno riuscirà a bloccare la vostra luce. L'amore e il lavoro saranno al centro dell'attenzione delle stelle, due aspetti fondamentali su cui vi concentrerete, soprattutto se nelle ultime settimane vi siete sentiti un po' sopraffatti dalle difficoltà.

In questi giorni, inoltre, avrete l'opportunità di rivedere ogni singolo dettaglio, sistemare certe questioni lasciate in sospeso, e anche di riportare l'ordine nella vostra vita. Se avete pensato di riprendere gli studi o di iniziare un corso per migliorare le vostre competenze, questo è il momento ideale per farlo. Qualunque sfida vi si presenti, avrete la capacità e la determinazione per superarla. Sarà un periodo di grande crescita personale, in cui capirete quali strade percorrere per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine.

Cancro: 5 quadrifogli - Questa settimana sarà particolarmente ricca di sogni, speranze e progetti futuri. La fortuna vi corteggerà, spianandovi la strada. Vi sentirete ispirati e motivati a guardare oltre le solite abitudini.

È il momento di pensare fuori dagli schemi, di abbandonare quei metodi ormai inefficaci che avete utilizzato finora. Se state cercando una svolta, questo è il periodo giusto per ottenerla. Il cambiamento può spaventarvi, ma è l'unica via per crescere e progredire. Le vostre preoccupazioni economiche potrebbero pesare, ma se saprete essere creativi e determinati, troverete le soluzioni giuste. Chi lavora sentirà il bisogno di essere maggiormente apprezzato e riconosciuto per i propri sforzi. Non abbiate paura di mostrare la vostra creatività e di far valere le vostre idee. Il supporto delle persone vicine vi darà la forza necessaria per affrontare le difficoltà e puntare a obiettivi più ambiziosi.

Pesci: 5 quadrifogli - Intuizione e spiritualità al top. Questa sarà una settimana di evoluzione, non solo sul piano lavorativo, ma anche in ambito personale. Il cambiamento sarà una costante, e vi sentirete ispirati dalle atmosfere autunnali per riflettere su vecchi progetti o idee che avevate messo da parte. Non sottovalutate l'importanza del supporto delle persone care, che saranno pronte ad aiutarvi in ogni momento. I legami affettivi saranno un rifugio sicuro per voi, e vi daranno la forza necessaria per superare eventuali momenti di incertezza.