L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre apre le porte a delle giornate positive per la Vergine, premiata con il 1° posto in classifica. Con un cielo astrale intenso, ci saranno molti alti e bassi che coinvolgeranno alcuni segni zodiacali. Tra gli sfavoriti non mancano all'appello il Toro, il cui amore si trova in stand-by, e il Sagittario, che incontrerà un po' di difficoltà nel suo cammino. Andrà mediamente bene al Leone, che avrà le sue gioie e i suoi dolori da affrontare. La classifica della settimana premia anche la Bilancia, posizionata al secondo posto.

Classifica e oroscopo della settimana fino al 13 ottobre: tra i peggiori c'è anche il Toro

Toro: 12° posto - Chi non si arrende è destinato a fare grandi progressi. L'autunno può portare una sensazione di spaesamento e apatia, ma è anche un momento favorevole per prendere decisioni importanti e abbracciare eventuali cambiamenti. Potrebbe essere il momento ideale per riorganizzare la casa, fare qualche cambiamento estetico, partire per un viaggio fuori stagione, riordinare le finanze. Non lasciate nulla a metà. Siate determinati nel portare a termine ciò che iniziate, non ve ne pentirete. L’amore potrebbe essere messo in stand-by, ma non scoraggiatevi perché non può piovere per sempre. Se siete già in una relazione di coppia, alti e bassi turberanno la settimana ma saprete venirne a capo se i sentimenti sono saldi.

Sagittario: 11° posto - La settimana potrebbe iniziare in salita, ma verso il fine settimana la situazione migliorerà un pochino. Vi sentirete stanchi e demotivati, ciononostante è importante non scoraggiarsi. Dedicate del tempo a prendervi cura della vostra salute, facendo attenzione all’alimentazione e concedendovi qualche momento di relax all’aria aperta.

Non siate asociali. Curate i rapporti familiari, ma se un parente o un genitore dovesse avere un atteggiamento fin troppo prevaricante, tagliate corto e frequentatelo di meno. Non avete bisogno di farvi comandare a bacchetta, soprattutto se avete superato la maggiore età da un pezzo. Accettate eventuali consigli. Non arrabbiatevi.

Una persona che vedete spesso potrebbe avere un interesse per voi, non esitate a fare il primo passo. Le responsabilità familiari potrebbero appesantire il vostro umore, ma cercate di mantenere il giusto equilibrio.

Acquario: 10° posto - Rivedrete una persona che non vedevate da tempo e noterete quanto sia cambiata. La cosa non è detto che vi farà piacere. Potreste uscirne piuttosto turbati. È il momento di dedicarvi alla vostra cura personale, poiché ultimamente potreste vi siete trascurati troppo. Alcune questioni economiche o burocratiche richiederanno la vostra attenzione, ma se affronterete tutto con impegno, riuscirete a ottenere buoni risultati. Sul fronte sentimentale, non mancheranno incontri e passione, ma fate attenzione alle discussioni su temi delicati come denaro e famiglia.

Non lasciatevi abbattere dai commenti di chi non la pensa come voi. Non si può piacere a tutti, lo sapete.

Gemelli: 9° posto - In questa settimana potrebbero emergere conflitti interiori. Da tempo state combattendo una battaglia personale che forse temete di non poter vincere. Grazie al supporto di persone care, troverete la forza per superare eventuali difficoltà. Sarà necessario adattarsi a qualche cambiamento e fare attenzione alle spese. Stringere la cinghia e lavorare di più, potrebbe aiutarvi a rasserenarvi l'animo. Le preoccupazioni vi tormenteranno le serate di questa settimana, ma dovreste virare sui pensieri positivi e produttivi. Qualcuno potrebbe chiedervi aiuto. Sarete pronti a dargli una mano, ma non a costo di rimetterci in serenità mentale.

Ricordatevi che siete di "carne e ossa", rispettatevi in primis. Durante il weekend, ritroverete una sensazione di pace e soddisfazione. Ascoltate chi vi circonda e mantenete un atteggiamento positivo, evitando discussioni sui social. Per quanto riguarda la vita di coppia, alcuni temi importanti potrebbero emergere, ma cercate di affrontarli con calma.

Settimana nella media anche per l'Ariete

Ariete: 8° posto - Potreste attraversare momenti di sbalzi d’umore e notti insonni. Fate attenzione ai malanni stagionali che potrebbero far capolino in questo periodo. Potreste avvertire un leggero malessere generale, ma è importante non chiudersi in casa. Godetevi la stagione autunnale al meglio, magari provate a fare passeggiate all'aria aperta e concedervi delle serate rilassanti in compagnia di un bel programma tv, un libro o una persona che vi allieta l'animo.

Saranno utili anche per il vostro benessere fisico e mentale. Prediligete alimenti di stagione e moderate gli eccessi, poiché "il troppo stroppia". Sul fronte lavorativo, potreste incontrare qualcuno di importante, specialmente se siete alla ricerca di un impiego o state lavorando a un grosso progetto. Mantenete la concentrazione su un obiettivo alla volta. Se avete figli piccoli, sarà necessario armarsi di tantissima pazienza.

Leone: 7° posto - Si prospetta una settimana intensa sul fronte finanziario, con entrate e uscite frequenti. La fortuna avrà i suoi alti e bassi su vari compartimenti. Alcune questioni burocratiche potrebbero crearvi qualche problema, ma riuscirete a trovare una soluzione grazie alla vostra determinazione.

Avete molti sogni da realizzare, e con la giusta organizzazione potrete farcela. Cercate di mantenere ordine nella vostra vita, poiché il disordine può portare confusione mentale. Considerate la possibilità di ridurre gli impegni lavorativi per dedicarvi di più ai vostri progetti personali. L'amore non sarà al centro dei vostri pensieri, ma non trascurate il partner. Se siete single, dovreste concedervi qualche giornata di appuntamenti e svago. Divertitevi e uscite di casa.

Capricorno: 6° posto - La settimana potrebbe portare un miglioramento nella vostra condizione generale. Dopo un inizio d'autunno faticoso, finalmente vi sentirete più energici. Potrebbe nuovamente sbocciare l'interesse verso una persona speciale, che già conoscete.

Sul lavoro, qualche tensione con i colleghi potrebbe essere risolta mostrandovi indifferenti alle provocazioni. In amore, la passione sarà protagonista, e chi desidera allargare la famiglia potrebbe ricevere buone notizie. Non sfidate la sorte, anche perché i livelli di fortuna saranno nella media.

Cancro: 5° posto - Le difficoltà del passato vi hanno forgiato, rendendovi forti e testardi. Non c'è che dire. Sebbene tendiate a sottovalutarvi, avete un potenziale enorme. Provate a superare la vostra timidezza, poiché essa potrebbe avervi fatto perdere diverse opportunità in passato. Non vorrete mica sprecare anche il resto della vostra vita a causa dell'incertezza e dell'ansia? Affrontate le sfide con fiducia nelle vostre capacità e non abbiate paura di far valere le vostre idee.

Sarà la settimana giusta per prendere in mano la situazione e agire. Non importa quanto in svantaggio siate, con il duro impegno tutto è possibile nella vita. Solo alla morte non c'è soluzione. Meditate, fate delle belle passeggiate nella natura, ascoltate un po' di musica rilassante. Avete bisogno di dedicare del tempo a voi stessi. Vi spendete troppo per gli altri e per la famiglia, e non vi sentite minimamente apprezzati per quello che fate. Allontanate le persone che vi influenzano negativamente, soprattutto se puntate a raggiungere la serenità e il successo personale. L'amore necessita di un pizzico di pepe in più.

I segni migliori della settimana

Pesci: 4° posto - Dopo un lungo periodo di attesa, finalmente comincerete a vedere i frutti del vostro impegno.

L'autunno vi dona una sensazione di tranquillità. Sarete pronti a dedicarvi ai progetti piacevoli per il futuro. Se avete figli o nipoti, trascorrerete momenti indimenticabili con loro. Non lasciatevi tentare dalla pigrizia, ma provate a fare qualche passeggiata all'aperto per mantenervi in forma. Vi attendono giornate serene e appaganti. La fortuna sarà con voi e potrete correre anche quell'azzardo che vi spaventa un po'.

Scorpione: 3° posto - La passione sarà sotto le luci della ribalta, sia per i single che per chi è in coppia. Qualcuno potrebbe aver catturato la vostra attenzione negli ultimi giorni. Se siete impegnati in una relazione, sarà il momento di dare e ricevere amore. Eventuali incomprensioni o recriminazioni scemeranno via.

Spazio al ritrovato batticuore e all'incandescente passione. Investite sulla vostra crescita personale, la fortuna vi darà una bella mano. Anche se in passato avete subito delusioni, cercate di non giudicare le nuove esperienze con lo stesso metro. Sul lavoro, le cose potrebbero essere in stallo, ma ci saranno opportunità da cogliere, a patto che siate disposti a fare uno sforzo. Chi è in pensione troverà nuove occasioni per impegnarsi e non annoiarsi.

Bilancia: 2° posto - Sarete al massimo delle vostre energie, pronti a completare progetti rimasti in sospeso o a iniziare nuovi percorsi. Prendetevi cura di voi stessi e non trascurate l’alimentazione. L'autunno potrebbe portarvi qualche fastidio fisico o mentale, come mal di testa o stanchezza, ma nulla di preoccupante.

Dovreste fare più attività fisica e bandire la sedentarietà dalla vostra esistenza. In amore, le vostre emozioni saranno ricambiate e la passione renderà speciali le vostre serate, sia che siate single che in coppia.

Vergine: 1° posto - Questa settimana sarà caratterizzata da un’esplosione di creatività e fascino. Dopo le difficoltà delle scorse settimane, finalmente riuscirete a riprendervi e a rimettervi in carreggiata. Potrete contare sul supporto della famiglia e delle persone che vi sostengono. Dedicate del tempo alle faccende domestiche e alle uscite con gli amici, che vi aiuteranno a rilassarvi. Fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dallo stress e dall'ansia, cercate di cambiare la routine se vi sentite troppo stanchi. È possibile che arrivi una svolta tanto attesa.