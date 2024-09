L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in arrivo. Sotto i riflettori astrali la seconda sestina dello zodiaco, analizzata nelle previsioni astrologiche settimanali e affiancate dalle immancabili stelline settimanali con le pagelle. Il periodo settimanale è pronosticato vincente e altamente fortunato per l'Acquario, primo in classifica con voto 10. In arrivo sette splendide giornata anche per il Sagittario, mentre lo Scorpione avrà qualche difficoltà da superare.

Oroscopo settimanale e giudizi astrali per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana interessante, anche se non esente da qualche imprevisto. Gli astri aiuteranno a superare piccoli ostacoli, soprattutto nelle giornate centrali del periodo. In amore, riuscirete a conquistare l'attenzione del partner grazie alla capacità di ascolto e alla disponibilità che dimostrerete nei momenti di bisogno. L'intesa crescerà, soprattutto se saprete essere empatici. Per i single, questa settimana è l'occasione perfetta per uscire con gli amici: il supporto delle persone care sarà fondamentale per farvi sentire sereni. Tuttavia, fate attenzione a certi atteggiamenti che potrebbero provenire da chi vi sta attorno: meglio mantenere una certa distanza e non farsi coinvolgere in discussioni inutili.

Sul lavoro, vedrete finalmente la luce in fondo al tunnel. Le tensioni con alcuni colleghi si risolveranno e tornerà l'armonia, rendendo l'ambiente piacevole.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno : domenica 15 settembre;

: domenica 15 settembre; ★★★★★: lunedì 9, martedì 10;

★★★★: mercoledì 11, sabato 14;

★★★: venerdì 13 settembre;

★★: giovedì 12 settembre.

♏ Scorpione: voto 5.

Settimana complessa, con sabato e domenica particolarmente impegnativi. Nonostante qualche difficoltà, l’amore sarà il campo più delicato: tensioni e incomprensioni potrebbero complicare la comunicazione con il partner. Meglio fermarsi, riflettere e non agire d'impulso per evitare errori irreparabili. Per i single, l'amore sarà un terreno insidioso: le parole potrebbero rivelarsi più affilate di quanto immaginate, per cui sarà importante misurare ogni frase e pensiero.

Sul fronte lavorativo, chi è alle prese con nuovi progetti dovrà fare affidamento sulle proprie forze: non aspettatevi grande sostegno dai colleghi, ma con perseveranza e un pizzico di fortuna, riuscirete a ottenere ottimi risultati.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★: mercoledì 11 settembre;

★★★★: lunedì 9, martedì 10, giovedì 12, venerdì 13;

★★★: sabato 14 settembre;

★★: domenica 15 settembre.

♐ Sagittario: voto 9. Una settimana brillante, illuminata dall'arrivo della Luna nel segno, simbolo di amore e ottimismo. Le giornate saranno cariche di energia positiva, soprattutto in ambito amoroso. Se siete in coppia, l’entusiasmo e la voglia di condividere cresceranno, portando un rinnovato senso di appartenenza e appagamento.

Sarà un momento di grande complicità, dove i gesti parleranno più delle parole. I single, invece, saranno travolti da un fascino irresistibile: il movimento dei pianeti vi donerà una carica magnetica che non passerà inosservata. Chi vi aveva ignorato in passato, adesso vi noterà e sarà difficile resistervi. Nel lavoro, la chiave del successo sarà la comunicazione: spiegate con chiarezza le vostre scelte e sarete capaci di convincere anche i più scettici.

La valutazione della settimana secondo le stelle:

Top del giorno : lunedì 9 settembre (Luna nel segno);

: lunedì 9 settembre (Luna nel segno); ★★★★★: martedì 10, sabato 14;

★★★★: mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13, domenica 15.

Previsioni zodiacali e valutazioni della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Sette giornata sicuramente tranquille, senza scossoni particolari. A parte i primi due giorni, il resto delle giornate scorreranno serene, soprattutto a metà periodo sino al weekend. In amore, sarà il momento di affrontare certe questioni rimaste in sospeso. Non siate troppo esigenti, ma cercate di risolvere con determinazione quei piccoli attriti che si sono creati nella coppia. La sincerità sarà la vostra arma vincente. I single che cercano nuove avventure non dovranno disperare: l'amore è dietro l'angolo, basta avere un po’ di pazienza. Nel lavoro, sfruttate il momento di calma per riflettere su nuove strategie da adottare per i prossimi obiettivi. La pausa servirà a schiarirvi le idee e a trovare soluzioni creative.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno : giovedì 12 settembre (Luna nel segno);

: giovedì 12 settembre (Luna nel segno); ★★★★★: venerdì 13, domenica 15;

★★★★: mercoledì 11, sabato 14;

★★★: martedì 10 settembre;

★★: lunedì 9 settembre.

♒ Acquario: voto 10. Una settimana assolutamente super-positiva, con i riflettori puntati soprattutto sulle relazioni. In amore, fidatevi della Luna nel segno e del vostro istinto, seguendo ciò che il cuore suggerisce: le decisioni che prenderete saranno le migliori per il futuro della coppia. Per i single, i sogni saranno protagonisti: lasciatevi trasportare dalla fantasia e non abbiate paura di desiderare il meglio. A volte, ciò che immaginate può davvero realizzarsi. Nel lavoro, questa settimana sarà cruciale per determinare i prossimi passi.

Non concentratevi solo sull’azione, ma cercate di capire le motivazioni che vi spingono a fare certe scelte: questa consapevolezza vi permetterà di gestire meglio le situazioni e di non subirle passivamente.

La valutazione settimanale:

Top del giorno : sabato 14 settembre (Luna nel segno);

: sabato 14 settembre (Luna nel segno); ★★★★★: mercoledì 11, giovedì 12, domenica 15;

★★★★: lunedì 9, martedì 10, venerdì 13.

♓ Pesci: voto 6. Settimana che inizia bene, con una giornata di lunedì piena di soddisfazioni. In amore, le tensioni dei giorni precedenti si dissiperanno grazie all’influenza favorevole delle stelle, e vi ritroverete a vivere momenti di serenità con il partner. La sincerità sarà fondamentale: non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti, anche se dovesse costarvi qualcosa.

Per i single, sarà una settimana di opportunità: nuove conoscenze all’orizzonte vi daranno la possibilità di fare conquiste interessanti, a patto di essere aperti alle novità. Sul lavoro, si riapriranno alcune porte che sembravano chiuse: buone occasioni torneranno in primo piano e dovrete essere pronti a coglierle con prontezza e determinazione.

La graduatoria settimanale con le stelle: