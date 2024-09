L'oroscopo dal 9 al 15 settembre è pronto a svelare la fortuna alle settimana di prossimo arrivo. Focus mirato sul buon destino che, per i prossimi sette giorni, indica l'Acquario, primo in classifica. Assistiti dalla buona sorte anche per il Sagittario e il Cancro, posizionati ambedue sul podio dei segni più fortunati. Diversamente, il periodo si profila impegnativo e di scarso successo per lo Scorpione.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 9-15 settembre e posizioni: molto bene anche Vergine

12° posto - Scorpione. La settimana che sta per iniziare richiederà una notevole quantità di pazienza, poiché non potrete fare affidamento sulla fortuna.

Sarà fondamentale affrontare ogni situazione con coraggio, sapendo che solo attraverso l'impegno e la forza interiore riuscirete a superare eventuali intoppi. La settimana in arrivo, quindi, non sarà tra le più favorevoli, non disperate: anche nei momenti di difficoltà si può trovare un’occasione per migliorare. Quando gli astri non brillano qualche buon consiglio può aiutare. Nelle relazioni affettive, fate attenzione a non farvi travolgere da emozioni negative o da persone che sembrano sorridervi, ma in realtà nascondono secondi fini. Mantenete il controllo e non abbassate la guardia. Per chi è libero da legami, non fossilizzatevi su problemi insignificanti: piuttosto, focalizzate l'attenzione su ciò che conta davvero.

Nel settore professionale, sarete messi alla prova. Sarà necessario evitare reazioni impulsive.

11° posto - Gemelli. I prossimi sette giorni in calendario potrebbero portare diverse difficoltà, lasciando spesso senza il sostegno della buona sorte. Tuttavia, affrontare le problematiche con determinazione permetterà di crescere, anche attraverso esperienze negative.

La fortuna sembra vacillare in questi giorni, con stelle che non promettono grandi soddisfazioni. Le relazioni personali saranno messe alla prova da qualche incomprensione. Non cedete alla rabbia, rischiando di aggravare una situazione già tesa. Cercate piuttosto di mantenere la calma e non permettete a nessuno di rovinarvi l'umore.

Per coloro che non sono coinvolti in legami stabili, il consiglio è di staccare la spina e rilassarsi. Ascoltare della musica, leggere un buon libro o dedicarsi a un’attività distensiva potrebbe aiutare a ritrovare la serenità. Nel campo lavorativo, lo stress si farà sentire: vi sembrerà di trovarvi in un vicolo cieco. Ricordate, come ogni fase, anche questa fase passerà.

10° posto - Ariete. La settimana che sta per iniziare si preannuncia piuttosto impegnativa, con una serie di alti e bassi, tali da mettere alla prova la tranquillità. Le stelle consigliano di mantenere un atteggiamento attento, soprattutto se ci fossero criticità in atto. La calma aiuterà a superare ostacoli e a mantenere un buon equilibrio interiore.

La settimana si aprirà con qualche difficoltà, ma non tutto è perduto. Dopo una partenza faticosa, noterete un miglioramento verso la fine della settimana. Le stelle non vi risparmieranno qualche delusione, soprattutto sul piano delle relazioni. Se avete commesso qualche errore con chi vi sta vicino, non perdete tempo: ammettete le vostre colpe e fate il possibile per sistemare le cose. Riconoscere i propri sbagli è il primo passo verso la guarigione del rapporto. Se non avete legami sentimentali, questa non sarà la settimana giusta per trovare quella scintilla che state cercando. Siate pazienti, non forzate le cose. Sul lavoro, un corso di aggiornamento potrebbe essere la soluzione giusta.

9° posto - Pesci.

Il punto di svolta della settimana potrebbe risultare piuttosto flemmatico, offrendo momenti per riflettere su esperienze passate o su situazioni in corso. Potreste rendervi conto di aver commesso qualche errore di recente, questo perciò risulta essere il momento ideale per correggere, aprendo nuove possibilità di miglioramento. Questa settimana non sarà delle più brillanti, con un mercoledì che richiederà pazienza e resistenza. La fortuna non sembra volgere a vostro favore, soprattutto nelle relazioni, dove potrebbero sorgere tensioni con i familiari o con la persona che vi sta accanto. Dopo una pausa, giovedì potrebbe riportare qualche disagio: cercate di attendere tempi migliori. Se siete in cerca di legami, il venerdì potrebbe riservare qualche piccola sorpresa: forse una vecchia conoscenza potrebbe tornare a far battere il cuore.

Sul fronte professionale, muovetevi con prudenza. Evitate di esporvi troppo e non siate eccessivamente ambiziosi.

8° posto - Toro. La partenza settimanale sarà segnata da una certa lentezza, con martedì e mercoledì che sembreranno privi di fortuna. Tuttavia, non preoccupatevi: a partire dal pomeriggio di mercoledì, ossia a metà settimana, le cose inizieranno a migliorare e la fortuna potrebbe finalmente fare capolino in diverse situazioni. La fortuna sarà dalla vostra parte questa settimana, regalando momenti positivi. Giovedì sarà un giorno particolarmente favorevole per voi, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Amicizie e rapporti familiari riceveranno nuova linfa, offrendovi l’occasione di risolvere vecchie questioni o di rafforzare i legami esistenti.

Se non avete ancora trovato la vostra anima gemella, il momento sarà perfetto per osservare con attenzione chi vi circonda. Tuttavia, non lasciate che la vostra timidezza vi faccia perdere occasioni importanti: fatevi avanti con sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana scorrerà tranquilla, senza eventi di rilievo. Potrebbe sembrare monotono, ma a volte un po’ di stabilità è tutto ciò di cui avete bisogno.

7° posto - Bilancia. Il periodo si prospetta sereno, con un andamento generalmente positivo. All’inizio, potreste sentire un po’ di apatia, pertanto fondamentale sarà affrontare le responsabilità con impegno. Questo atteggiamento porterà buoni successi nel prossimo futuro. Un periodo fortunato vi aspetta, con diverse giornate che si annunciano splendide sotto ogni aspetto.

Il fine settimana porterà con sé momenti di grande sintonia con chi vi è vicino. Le stelle vi favoriranno, rafforzando l’intesa con il partner e permettendovi di portare a compimento progetti comuni. Anche chi è in cerca di nuove emozioni troverà la giusta occasione per fare nuove conoscenze: organizzate qualche serata diversa, coinvolgendo amici fidati, e vedrete che il destino saprà stupirvi. Sul piano professionale, la vostra abilità comunicativa sarà la chiave per attirare l’attenzione di chi conta. Sfruttate la vostra parlantina per far emergere i vostri talenti e proporre idee innovative.

6° posto - Leone. Le previsioni dell'oroscopo questa volta annunciano una settimana moderatamente fortunata.

L’inizio sarà promettente, con tre giornate splendide che offriranno eccellenti opportunità in vari settori della vostra vita. La settimana si apre con grande positività per voi, grazie alla vicinanza della persona amata che saprà colmare ogni incertezza e dissipare i dubbi che avete riguardo al futuro. Lasciatevi guidare da chi vi è accanto e sentirete svanire ogni timore. Le preoccupazioni che vi turbavano inizieranno a sembrare lontane, grazie all’energia che vi verrà trasmessa da chi vi ama. Per chi non ha legami, una ventata di cambiamenti sarà all’orizzonte: nuove conoscenze si affacceranno all’improvviso, ma attenzione a non idealizzare troppo. Mantenete i piedi per terra e godetevi il momento senza aspettative esagerate.

Sul fronte lavorativo, sarete lucidi e concentrati, in grado di prendere decisioni cruciali con razionalità e precisione. Questo sarà il periodo ideale per pianificare e agire con metodo, cogliendo ogni occasione al volo.

5° posto - Capricorno. La settimana prossima avrà un inizio piuttosto blando, con due giornate che si preannunciano particolarmente impegnative. Tuttavia, man mano che i giorni passeranno, la situazione generale si stabilizzerà, regalando ottime chance e momenti fortunati. La settimana inizia con energia positiva e promesse di successo. Gli astri sono dalla vostra parte, regalando momenti di intensa connessione con chi vi è vicino. Approfittate del supporto delle stelle per vivere appieno ogni istante di intimità e complicità con la vostra dolce metà.

Siate presenti, godetevi la giornata senza riserve e lasciatevi trasportare dalla magia del momento. Per chi è libero da impegni sentimentali, le prospettive sono entusiasmanti: preparatevi a incontrare qualcuno di speciale, una persona che potrebbe rivoluzionare il vostro modo di vedere le relazioni. Non fatevi prendere dalla paura di scoprire nuove possibilità e vivete con entusiasmo. In ambito professionale, i vostri sforzi saranno finalmente ripagati: dopo aver portato a termine una mansione complessa, sentirete crescere la vostra autostima. Questo darà una spinta ulteriore alla vostra motivazione, proiettandovi verso nuovi traguardi.

4° posto - Vergine. Il periodo settimanale in esame regalerà sicuramente un tocco di fortuna e positività.

A parte lunedì stimato al ribasso a causa dell'ingresso di Mercurio nel vostro segno, tutte le altre giornate riserveranno ricche emozioni, alcune tali da lasciare senza fiato. Le stelle vi sorridono in modo particolare questa settimana, rendendo le giornate estremamente favorevoli. Il supporto celeste, con Luna, Venere, Saturno e Urano in perfetta sinergia, vi guiderà verso una fase di grandi ambizioni sentimentali. Se ci sono state incomprensioni con la dolce metà, questo è il momento giusto per risolverle: usate tutta la vostra sensibilità per ripristinare l'armonia e rafforzare il legame. Se non avete legami amorosi, il periodo si preannuncia molto favorevole per fare nuove conoscenze. Gli astri sono dalla vostra parte, vi basterà solo non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sul lavoro, è il momento di riorganizzarsi con metodo: sfruttate la vostra capacità di pianificare e di pensare fuori dagli schemi per trovare nuove soluzioni. interessanti potrebbero affacciarsi, quindi mantenete alta l’attenzione.

3° posto - Cancro. I prossimi sette giorni porteranno in dono esperienze davvero straordinarie, con numerose opportunità di successo in vari ambiti. Preparatevi a vivere momenti di grande soddisfazione e a raggiungere traguardi importanti, in diversi settori della vostra vita. La settimana sarà particolarmente favorevole sotto l’aspetto affettivo, con una bella atmosfera che vi accompagnerà. La Luna in Sagittario vi aiuterà a iniziare un nuovo capitolo, soprattutto per chi ha attraversato tensioni recenti o malintesi. Lasciatevi alle spalle ogni rancore e concentratevi sul presente, costruendo insieme un futuro sereno. Per coloro senza legami, questo periodo porterà nuove opportunità di intrecciare relazioni. Chi ha da poco chiuso un capitolo, troverà nuove possibilità per ripartire, aprendosi a incontri inaspettati. In campo professionale, gli astri indicano una fase di grande intuizione: seguite il vostro istinto e giocate d’anticipo. Sarà importante essere pronti, evitando però azioni impulsive e rischi non calcolati.

2° posto - Sagittario. Questa settimana si aprirà con un’ondata di buona sorte e tanta positività che vi accompagnerà giorno dopo giorno. Tuttavia, sarà la giornata di lunedì a brillare particolarmente, riservando al vostro segno momenti di grande soddisfazione. In ambito affettivo, avrete l'opportunità di rafforzare i legami con la persona a cui tenete di più. Proponete un’attività che permetta di condividere momenti spensierati all’aperto: vi sentirete in sintonia, apprezzando la bellezza delle piccole cose. Se siete alla ricerca di nuovi legami, Venere sarà il vostro alleato, portando fresche novità per chi siate aperti a nuove avventure. A livello lavorativo, il ritmo sarà sostenuto: avrete compiti da portare a termine. Il consiglio è: buttatevi, senza esitare e senza perdere tempo. Pianificate tutto nei dettagli e vi accorgerete di riuscire a completare le vostre attività con grande efficienza.

1° posto - Acquario. Secondo le previsioni astrali, i prossimi sette giorni saranno straordinariamente fortunati per tutti voi nativi, portando con sé opportunità e momenti di gioia inaspettati. La settimana si aprirà sotto il segno della passione e dell’entusiasmo. Le relazioni personali prenderanno una piega decisamente interessante, con un’intesa sempre più forte che rinvigorirà i legami esistenti. Se siete all'inizio di una relazione, le emozioni si intensificheranno, rendendo ogni momento significativo e profondo. Per chi è alla ricerca di nuove avventure, il fascino che emanerete sarà irresistibile, attirando nuove persone nella vostra vita. Tuttavia, fate attenzione a non bruciare le tappe: lasciate che le cose fluiscano con naturalezza. Sul lavoro, le stelle vi sostengono, permettendovi di raggiungere gli obiettivi prefissati. Guadagni e riconoscimenti sono all'orizzonte, dunque proseguite con fiducia.