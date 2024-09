L'oroscopo della settimana 7-13 ottobre sarà da 6 per la Bilancia e invita i nati dell’Ariete a dedicare più tempo possibile alle relazioni amorose. Settimana intrisa di felicità e soddisfazioni per i nati in Cancro che hanno una relazione coniugale. Per i single che appartengono al segno della Vergine, Venere ha in mente di organizzare un incontro molto importante. Per quanto riguarda il settore lavorativo, la fortuna busserà alla porta dei nati del Sagittario, mentre i Pesci dovranno fare i conti con ritardi e blocchi.

L'atmosfera amorosa e lavorativa nel corso della seconda settimana di ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Prendetevi il tempo necessario per dedicarvi alla vostra relazione di coppia. Alcune persone che hanno una relazione sperimentano una gioia segreta che porta loro una speranza infinita. Se siete single, farete di tutto per affascinare e sedurre. Quindi, parlate meno di voi stessi e delle vostre imprese, reali o immaginarie, e interessatevi di più a ciò che dice o fa la persona che vi interessa; è così che diventerete interessanti. Non contate di sonnecchiare tranquillamente al lavoro. Avrete moltissimi compiti da portare a termine in poco tempo. Sarete motivati, con un livello di ambizione a cui non siete abituati e un'encomiabile determinazione.

Voto: 7,5

Toro – Se il vostro amore è flessibile e comprensivo, capirà; ma se non lo è, non sorprendetevi delle sue reazioni molto dure! Se siete single, nessun pianeta avrà un'influenza diretta sul vostro settore sentimentale, ma non per questo vi sentirete soli. Il pianeta Venere è pronto a farvi sperimentare un amore straniero.

Potreste dover affrontare una situazione difficile al lavoro. Alcuni colleghi cercheranno di farvi del male e potrebbero riuscirci se non sarete estremamente vigili e attenti. Voto: 6

Gemelli – Il vostro clima coniugale non sarà tranquillo ma il battito del vostro cuore rimarrà sereno. Se siete single, l'amore che troverete in questo periodo sarà pieno di sensazioni.

Avrete tutto il necessario per attirare chi volete in una relazione sensuale. Sul fronte lavorativo, questo cielo rafforzerà la grinta, un certo senso del rischio e il bisogno di iniziativa dei nati di questo segno. Daranno il meglio di sé quando si tratterà di far valere le proprie opinioni e opzioni, e quando si tratterà di realizzare progetti e intraprendere varie iniziative. Voto: 7

Cancro – Nel vostro matrimonio vi aspettano momenti felici, intensi e grandi soddisfazioni. Sarete in grado di esprimere i vostri sentimenti in maniera libera, senza timori e paure. Andrete particolarmente d'accordo con la persona che vi piace tanto. Se vivete da soli, Marte aumenterà la vostra libido. E in questo ambito sentimentale, voi, che siete spesso molto sensuali, sarete in vena di fare prodezze.

Si tratterà di un'attività fisica che, come le altre, brucerà la vostra eccezionale energia. Al lavoro, se questa volta volete lanciarvi in qualche azione grandiosa, non fate l'errore di credere che tutto sia scontato o che per vincere basti barare. Una visione del genere avrebbe conseguenze disastrose che superano di gran lunga i possibili benefici che potreste trarre nella migliore delle ipotesi. Voto: 7

La settimana 7-13 ottobre dal punto di vista sentimentale e professionale: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Single, le stelle vi promettono un incontro molto importante. La persona che incontrerete vi attirerà in modo irresistibile, risvegliando in voi un desiderio di rara intensità e sentimenti molto profondi.

Se avete una relazione in corso, piuttosto che lasciarvi tentare da avventure extra-coniugali senza brio, fareste bene a dedicarvi alla persona che condivide la vostra vita. Se lavorate in un'associazione, fate attenzione a ciò che scegliete di fare: dovrete affrontare situazioni per cui è difficile scendere a compromessi. State in guardia, perché qualcuno cercherà di attirarvi in un'avventura pericolosa. Voto: 7

Vergine – In amore, la vostra vita coniugale sarà stabile. Nessun pianeta influenzerà la vostra vita di coppia e familiare. Il sostegno di Venere vi promette relazioni felici e appaganti. Se siete single, incontrerete una persona che fa al caso vostro. Se questa volta vi innamorerete sul serio, la vostra passione non sarà un fuoco di paglia.

Mercurio sosterrà con forza la vostra attività mentale al lavoro. La vostra intelligenza sarà chiara e pratica, e il vostro giudizio solido. Questo vi permetterà, tra l'altro, di ottenere risultati eccellenti nella vostra professione. Settimana positiva per iniziare o riprendere gli studi di lingue o di informatica. Voto: 8

Bilancia – Vi sforzerete di migliorare la qualità delle vostre relazioni coniugali. E riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Il vostro partner, soprattutto se del segno del Toro, apprezzerà il vostro modo di dimostrare il vostro affetto con i fatti e non solo con le parole. Se siete single, state ancora navigando in acque molto agitate, per quanto riguarda l'amore. Mantenete il timone fino a quando il tempo non si sarà calmato.

Niente parole avventate, niente decisioni irreversibili. Qualche tensione nella vita professionale, soprattutto se lavorate in coppia o in una piccola squadra. Gravi divergenze di opinione vi impediranno di prendere decisioni importanti. Voto: 6

Scorpione – Se vivete da soli, cercherete dolcezza e tenerezza, ma non sarete disposti a scegliere il partner giusto per le vostre esigenze. Se vivete in coppia, andrete d’amor e d’accordo con la persona amata. Stimolati dalla Luna, voi e il vostro partner vi dimostrerete tolleranti, e questo sarà tanto meglio per voi che non siete sempre fedeli. Le stelle vi consigliano di adottare un approccio misurato al lavoro. Che senso ha affrettare i tempi se serve solo a confondere le acque?

Prendetevi il tempo per riflettere sui problemi che si presentano e perfezionare così i vostri progetti in corso. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo, pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per le anime solitarie in cerca d’amore, in questo periodo non cercherete l'avventura, come talvolta accade, ma piuttosto la sicurezza nella vostra vita sentimentale. Non sottraetevi alle vostre responsabilità coniugali: per il vostro coniuge sarà molto difficile perdonarvi. D'altra parte, se troverete il coraggio di prendere alcune decisioni difficili ma essenziali, riuscirete a rafforzare i legami con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro otterrete punti importanti nella vostra vita professionale..

Potrete anche riflettere sul vostro futuro professionale. Voto: 8

Capricorno – Saranno favorite le relazioni amorose serene, a scapito di passioni tumultuose e sconvolgenti. Una piacevole storia d'amore potrebbe iniziare in questo periodo ad assumere l'aspetto di una relazione più stabile e concreta; potreste persino ipotizzare un matrimonio o una convivenza nei mesi a venire. Le coppie già formate s in armonia e le anime solitarie avranno buone possibilità di trovare l'intesa. In questo periodo è probabile un improvviso aumento delle responsabilità all'interno della vostra azienda o attività professionale. Le stelle vi daranno risorse speciali per riuscire dove altri hanno fallito. Voto: 8

Acquario – Se state vivendo delle difficoltà nella vostra relazione d’amore, cercate di risolverle in poco tempo.

Se non le risolverete, si instaurerà un doloroso clima di sfiducia tra voi e il vostro partner. Spetterà a voi ripristinare l'armonia. Se sarete più teneri con l'altra persona e terrete conto dei suoi desideri, la vostra relazione migliorerà. Se siete single, questa volta potreste innamorarvi a prima vista. Sul fronte professionale, Giove vi darà ancora una volta il suo sostegno. Dovrebbe darvi una grande spinta nella vostra vita lavorativa. In questa seconda settimana di ottobre, la vostra immagine risplenderà e potrete realizzare le ambizioni che vi stanno a cuore. Voto: 7,5

Pesci – Per quanto riguarda l'amore, sarà una settimana difficile. Non siate troppo inflessibili o troppo esigenti con il vostro partner, o non riuscirete a portarlo al settimo cielo.

Come sempre, la tolleranza rimane la chiave del successo in amore. Il clima professionale sarà molto più leggero e potrete rilassarvi, ma non tutto sarà facile. Sul lavoro sarete determinati grazie a Marte favorevole. Voto: 6