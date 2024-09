L'oroscopo del 17 settembre è pronto a dare indicazioni in merito alla giornata numero due dell'attuale settimana. Soldi, tanti soldi in arrivo per lo Scorpione, voto 10: il simbolo astrale di Acqua avrà probabilmente tanta fortuna su cui poter investire sogni e desideri. Giornata molto promettente anche per Toro e Leone, rispettivamente indicati in classifica con pagella da nove e da otto. Costretto a pazientare, purtroppo, il Cancro, valutato con un poco incoraggiante voto cinque.

Previsioni zodiacali del 17 settembre e posizioni: non male nemmeno Pesci

12° posto - Cancro. Periodo di stallo, pertanto vi sarà richiesta tantissima pazienza, sia in campo sentimentale che nel lavoro. Per chi ha un legame stabile e consolidato, non ci saranno grandi scossoni, mentre per chi vive una situazione incerta o problematica, il clima potrebbe farsi più teso. Relazioni in difficoltà da tempo potrebbero giungere a una svolta definitiva, spesso a causa di una parola detta o taciuta al momento sbagliato. Chi non è impegnato sentimentalmente si troverà a dover affrontare un contesto sociale complesso, con difficoltà nel gestire le proprie emozioni di fronte a situazioni impreviste. In ambito professionale, coloro che lavorano in proprio o in un’attività familiare dovranno far fronte a qualche complicazione.

Non è il momento giusto per forzare le cose, meglio lasciare che il momento critico passi prima di prendere decisioni importanti. Voto 5.

11° posto - Capricorno. La giornata non sarà come speravate, soprattutto sul fronte sentimentale, dove il distacco emotivo e la mancanza di calore da parte vostra rischieranno di incrinare il rapporto con il partner.

Anche le attenzioni che riceverete potrebbero non bastare a migliorare la situazione, poiché la vostra freddezza prevarrà su qualsiasi tentativo di avvicinamento. Chi è solo, invece, non troverà molte opportunità in questo periodo. Le stelle non offrono grandi possibilità di incontri, e forse è meglio così: sarà l’occasione per riflettere sulle lezioni del passato e prepararsi a cogliere le chance future con maggiore consapevolezza.

Sul fronte lavorativo, le energie scarseggiano e non sarà il momento migliore per affrontare compiti complessi. Il consiglio è di rallentare e prendersi delle pause, evitando di sovraccaricarsi. Voto 6.

10° posto - Sagittario. In campo affettivo è il momento di alleggerire la mente e il cuore dalle tensioni accumulate. Concedetevi del tempo per attività rilassanti, immergetevi in letture piacevoli o ascoltate musica che vi ispiri. Questi piccoli gesti vi aiuteranno a ristabilire un equilibrio interiore, indispensabile per affrontare le questioni relazionali. Per chi è single, l’occasione di riprendere in mano un legame che si è raffreddato potrebbe essere all’orizzonte, ma solo se vi impegnerete attivamente.

Non aspettate che siano sempre gli altri a fare il primo passo: assumetevi le vostre responsabilità e mostrate interesse. Sul fronte professionale, le previsioni sono piuttosto positive. Rientrare nelle attività quotidiane sarà meno noioso del previsto, e il favore delle stelle vi renderà più produttivi e in grado di attirare l’attenzione su di voi. Sarà importante dimostrarsi all’altezza delle aspettative. Voto 6.

9° posto - Bilancia. Starà a voi scegliere su quale aspetto focalizzarvi. In ambito affettivo, ci saranno diverse occasioni per migliorare la vostra vita sentimentale, a patto che riusciate a recuperare la fiducia in voi stessi, che è diventata una priorità. Agire tempestivamente sarà fondamentale per non lasciarsi sfuggire le opportunità.

Chi non è in una relazione dovrebbe fare uno sforzo per uscire dal proprio guscio e superare la timidezza che spesso blocca le possibilità di incontro. Ogni occasione persa sarà una lezione da non dimenticare. Sul lavoro, sarà necessario mantenere una grande flessibilità per cogliere tutte le novità che si presenteranno. Tuttavia, sarà altrettanto importante controllare l’impulsività e agire con metodo. Per raggiungere il successo, dovrete essere concentrati e attenti ai dettagli. Voto 6.

8° posto - Gemelli. Per alcuni, la giornata regalerà piccoli momenti di soddisfazione, mentre altri vedranno consolidarsi una relazione di lunga data. Chi è alla ricerca di nuove emozioni, invece, potrebbe vivere un’avventura piacevole e spensierata.

Per i single, il consiglio è di non abbassare la guardia e di essere prudenti: un comportamento impulsivo potrebbe portare a errori che in futuro rimpiangereste. Sarà utile modificare alcune abitudini che, a lungo termine, potrebbero rivelarsi dannose per il successo in eventuali relazioni. In ambito professionale, la situazione sarà abbastanza tranquilla, con pochi cambiamenti in vista. Chi lavora in modo autonomo avrà l’occasione di raccogliere i frutti del proprio impegno, mentre per gli altri sarà una giornata di routine senza particolari novità. Voto 6.

7° posto - Vergine. Le stelle indicano che, dal punto di vista affettivo, questa giornata sarà alleggerita dall'arrivo di una notizia che vi porterà grande gioia.

Chi vive una relazione vedrà rafforzarsi il legame, grazie a questo evento inaspettato. Anche chi è solo potrebbe ricevere qualche piacevole sorpresa: è il momento giusto per aprire il cuore alle novità, ma senza farsi prendere troppo dalle illusioni. Rimanere con i piedi per terra sarà fondamentale per evitare delusioni. Sul lavoro, la giornata si prospetta favorevole per chiudere accordi o trattare contratti. Sarà un buon momento anche per valutare eventuali collaborazioni, decidendo se è il caso di interromperle o proseguire. Le stelle saranno dalla vostra parte, facilitando la comunicazione e i negoziati. Voto 7.

6° posto - Acquario. Le previsioni dell'oroscopo prospettano una giornata interessante, quasi indimenticabile, capace di regalarvi emozioni uniche.

L’inizio sarà già promettente, con una serie di piccole soddisfazioni che vi accompagneranno fino a sera. In ambito sentimentale, il partner sarà al vostro fianco in ogni scelta, pronto a sostenervi in modo incondizionato e a rendere ogni momento più luminoso. Le sue attenzioni vi faranno sentire al centro del mondo, permettendovi di godere appieno di un periodo di serenità. Chi vive senza legami sta finalmente assaporando la libertà ritrovata. Questa nuova fase di vita vi offre l’opportunità di riflettere su ciò che desiderate veramente e di mettere ordine tra le emozioni. Non abbiate fretta, prendetevi il tempo necessario per ritrovare l’equilibrio. Nel contesto lavorativo, sarà una giornata favorevole per recuperare crediti o concludere operazioni finanziarie vantaggiose.

Alcuni investimenti andranno come previsto, confermando la bontà delle vostre scelte. Voto 7.

5° posto - Ariete. Gli astri saranno favorevoli, quindi approfittate per dare un nuovo impulso alla sfera affettiva. Il desiderio di rinnovare o consolidare il legame con la persona amata sarà forte, e avrete tutte le carte in regola per riuscirci. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di approfondire il legame e riscoprire il piacere della vicinanza. Per i cuori solitari, questo è il momento di essere più aperti e meno rigidi: adottando un atteggiamento più conciliante, vi sarà più facile trovare un’intesa nelle relazioni sociali. Il vostro carisma naturale brillerà, sia nelle amicizie che nelle relazioni più intime.

In ambito professionale, ci saranno diverse opportunità interessanti, soprattutto legate al denaro. Avrete modo di mettere in luce le vostre doti di creatività e simpatia, elementi che vi porteranno sicuramente dei vantaggi. Riuscirete a gestire al meglio le situazioni lavorative, con risultati tangibili e soddisfacenti. Voto 7.

4° posto - Leone. Alte probabilità di trovare prospettive di successo, in vari ambiti. Le stelle favoriscono la sfera affettiva, creando un clima di dolcezza e comunicazione che renderà questa giornata speciale per chi ha un legame stabile. Sarà un’occasione perfetta per riscoprire l’armonia e la complicità nel rapporto, con un dialogo aperto e sincero che aiuterà a risolvere eventuali incomprensioni.

Se siete single, vi si consiglia di affrontare con coraggio i nodi irrisolti che, volente o nolente vi stanno dando qualche grattacapo. Non abbiate paura di confrontarvi con ciò che non funziona, poiché solo così potrete avvicinarvi alla serenità che cercate. Sul piano lavorativo, questa sarà una giornata molto vivace, soprattutto per coloro che operano in proprio. Potreste concludere un affare vantaggioso o iniziare un progetto destinato a grandi successi. Le energie sono dalla vostra parte: usatele saggiamente. Voto 8.

3° posto - Pesci. In periodo in analisi si aprirà con prospettive molto positive. La giornata infatti sarà all’insegna della totale serenità, soprattutto in amore. Abbandonate ogni incertezza e lasciatevi guidare dalle emozioni.

Le stelle vi invitano a vivere pienamente il presente, senza lasciarvi frenare da paure o dubbi sul futuro. Chi vive una relazione si troverà a condividere momenti indimenticabili con il partner, mentre chi è alla ricerca di un legame stabile potrebbe finalmente cambiare idea. Non temete di guardarvi intorno: l’occasione giusta potrebbe essere più vicina di quanto pensiate. In ambito professionale, sarà un periodo tranquillo e senza grosse complicazioni. Avrete l’opportunità di risolvere qualche problema sorto per colpa di un collega, dimostrando grande pazienza e diplomazia. La vostra capacità di gestire le situazioni difficili vi farà guadagnare la stima di chi vi circonda. Voto 8.

2° posto - Toro. In programma sicuramente una giornata piacevole e rilassante, perfetta per staccare la spina dalle preoccupazioni quotidiane. In ambito sentimentale, le stelle vi invitano a dedicare più tempo alla persona che amate, magari organizzando una breve fuga romantica da mettere in pratica per il prossimo weekend. Lasciate da parte le distrazioni e godetevi appieno la compagnia di chi vi è caro. Anche chi non è in coppia dovrebbe approfittare di questo momento di serenità per riflettere su ciò che realmente desidera. Se amate la solitudine, usatela come occasione per ricaricare le energie. In campo lavorativo, il clima sarà particolarmente positivo. Vi sentirete ottimisti e motivati, e le gratificazioni non tarderanno ad arrivare. Dopo tanto impegno, finalmente vedrete i risultati concreti dei vostri sforzi, e potrete concedervi un po’ di meritato riposo. Voto 9.

1° posto - Scorpione. Soldi, tantissimi soldi potrebbero arrivo questo martedì! Le stelle sono in aspetto eccezionale, perciò i colpi di fortuna al gioco, oppure sotto forma di meno spese o occasioni economiche non messe in conto faranno davvero la differenza. Il 17 settembre sarà una giornata da ricordare grazie all’influenza benefica della Luna: regalerà una ventata di energia positiva. In campo sentimentale, potrete finalmente trascorrere del tempo prezioso con la persona amata, godendovi momenti di intensa felicità. Il vostro fascino sarà al massimo e vi sentirete irresistibili, creando un’atmosfera di complicità che rafforzerà il legame. Anche chi non ha ancora trovato l’anima gemella avrà un’occasione speciale: potrebbe arrivare una proposta inaspettata che cambierà le carte in tavola. Sul lavoro, sarete particolarmente brillanti. Il momento è ideale per apportare piccole modifiche alla routine o per iniziare nuovi progetti. Non esitate a fare il primo passo, poiché le stelle sono pronte a supportarvi in ogni vostra iniziativa. Voto 10.