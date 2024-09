Prende il via un nuovo weekend, il penultimo del mese. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 21 settembre 2024 con le indicazioni e le novità in amore e nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore è un fine settimana favorevole per parlare chiaramente, avrete la possibilità di dire quello che pensate a una persona. Nel lavoro Giove in buon aspetto vi sostiene, ma dovrete fronteggiare delle polemiche.

Toro: per i sentimenti la situazione generale invita a vivere tutto al meglio, occupatevi di tutte le questioni di coppia.

Nel lavoro non si escludono nuove occasioni, ora c'è il desiderio di rimettersi in gioco.

Gemelli: a livello sentimentale le cose ora vanno meglio e siete favoriti, avrete la possibilità di affermarvi. Nel lavoro programmate tutto per evitare di trovarsi con troppe cose da fare.

Cancro: in amore a breve Venere non sarà più in opposizione, per questo motivo non mancherà l'entusiasmo. A livello lavorativo è un momento positivo per chi ha un'attività in proprio e cerca di rimettersi in gioco.

Leone: in amore le coppie in crisi dovranno evitare di aumentare i litigi. A breve Venere non sarà più nel segno e quindi arriveranno maggiori difficoltà da gestire. Nel lavoro è probabile che ci siano dei problemi da risolvere.

Vergine: a livello sentimentale se una persona vi interessa ora è il caso di farsi avanti, attenzione però a un possibile calo. Nel lavoro dovete dimostrare quanto valete adesso.

Stelle e oroscopo del 21 settembre 2024: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti c'è la possibilità di rimettersi in gioco, questo è un momento particolare.

Nel lavoro le stelle di questo periodo portano buone opportunità.

Scorpione: a livello amoroso c'è il desiderio di dire quello che pensate, non dovrete però esagerare in particolare nella coppia. Nel lavoro la Luna in opposizione crea qualche disturbo.

Sagittario: in amore approfittate di questa giornata per dire quello che pensate, mentre invece domenica sarà meglio tacere.

A livello lavorativo - con diversi pianeti favorevoli - avrete la possibilità di migliorare quello che già c'è.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata promettente, Venere a breve sarà nel segno e vi aiuterà. Nel lavoro difficile restare sereni perché ci sono tante responsabilità che ora pensano.

Acquario: per i sentimenti queste saranno giornate delicate, ci sarà qualche complicazione da superare. Nel lavoro pianificate ora un progetto, il tempo vi darà ragione.

Pesci: in amore è un fine settimana che vi favorisce, Venere aiuterà. Nel lavoro potrete ottenere di più, Giove vi promette di trovare un accordo importante.