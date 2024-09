L'oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre relativo all'amore per single e per coppie annuncia un miglioramento per i Pesci, premiati con 5 cuori così come la Bilancia. Andrà bene anche al Sagittario e al Gemelli, mentre l'Ariete avrà un'altalenante settimana da affrontare. Le stelle non promettono niente di buono per il segno del Capricorno, maggiormente focalizzato sul lavoro. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche settimanali e la classifica sull'amore da 3 a 5 cuori

Gli ultimi classificati

Ariete: ❤❤❤ - L’amore in questo periodo può sembrare altalenante, ma presto ci sarà un netto miglioramento.

Anche se non si può dire che i sentimenti siano stati particolarmente complicati, è evidente che negli ultimi tempi non sia stato facile stare insieme, magari per motivi lavorativi, distanze fisiche o emotive. L'inizio e la fine della settimana potrebbero risultare ancora un po' sottotono, e sabato potrebbero sorgere discussioni, forse per motivi economici. Tuttavia, il peggio sembra alle spalle. Attenzione solo a chi vive una crisi da lungo tempo: rimandare discussioni importanti non fa che peggiorare la situazione. Entro la fine dell’anno, alcune relazioni devono essere messe in ordine, e non sottovalutate l’importanza di un aiuto esterno alla coppia. Parlare con un amico fidato e ascoltare un parere obiettivo può essere molto prezioso.

Infine, chi vive tra due storie dovrà presto fare una scelta per evitare di rimanere nella confusione. Per i single, venerdì potrebbe essere una giornata interessante. Amate le sfide, ma cercate di non complicarvi troppo la vita.

Capricorno: ❤❤❤ - La settimana inizia con un focus sul lavoro, ma fate attenzione a non scaricare le tensioni sul partner.

Siate disponibili e cercate di non creare conflitti inutili. I single possono vivere nuove amicizie passionali, ma senza troppe aspettative per ora. Tuttavia, entro la fine dell’anno, alcune di queste amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio. Le giornate di sabato e domenica saranno particolarmente interessanti: potreste essere sorpresi da eventi inaspettati, come un incontro romantico o una proposta importante.

Toro: ❤❤❤ - Alcuni problemi di lavoro o di vita quotidiana potrebbero aver generato piccole discussioni nella coppia. Nulla di irreparabile, ma a volte sembra difficile far passare il vostro punto di vista, il che può innervosirvi. In questo periodo sentite il bisogno di chiarire alcune questioni, ma fate attenzione a non essere troppo critici, specialmente riguardo al lavoro o a questioni personali del partner. Anche nelle nuove relazioni, potreste avere dubbi o perplessità. Sentite il bisogno di certezze, e presto sarà il momento di affrontare le zone d’ombra nei rapporti. Per i single, il weekend potrebbe portare nuove conoscenze o avventure appassionanti. Vivete i sentimenti giorno per giorno, senza creare inutili complicazioni.

Vergine: ❤❤❤ - Le stelle non offrono ancora grandi entusiasmi, ma è importante iniziare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Alcuni obiettivi non sono ancora del tutto chiari, ma vi muovete su un terreno più fertile. Ora è il momento di risollevarsi e trovare energia nel lavoro. Alcuni movimenti positivi sono in arrivo, e sarà il momento giusto per avanzare richieste o esprimere nuove idee. In amore, le cose possono sembrare complicate, soprattutto se siete coinvolti con una persona impegnata o che non rispecchia i vostri ideali. Riflettete bene su ciò che cercate veramente. Nonostante le incertezze, continuate a vivere interessanti occasioni di incontro, soprattutto nei prossimi giorni. Vivete il presente e godetevi la vita, ma ricordatevi anche di riposarvi.

Amore nella media

Cancro: ❤❤❤❤ - Avete sostenuto molte spese di recente, e anche se alcune uscite rimarranno, potete finalmente tornare a respirare e mettere da parte qualche risorsa economica. È importante però chiarire cosa sta succedendo nelle coppie che vivono una crisi. Un recupero è possibile solo se entrambe le parti sono disposte a superare i problemi. Anche chi non vive una crisi può provare nervosismo, specialmente per questioni lavorative o economiche. Alcuni di voi devono ancora trovare un modo per gestire una distanza fisica o mettersi d’accordo su un eventuale trasferimento. Le nuove coppie, però, stanno recuperando terreno. Per i single, nei prossimi due mesi le possibilità di un nuovo amore raddoppiano.

Leone: ❤❤❤❤ - Circondatevi di persone positive! Avete recentemente avvertito un cambiamento interiore che vi spinge ad allontanare chi non contribuisce alla vostra vita. Probabilmente avete preferito restare per conto vostro, soprattutto se avete attraversato un periodo di stress lavorativo. Ora è il momento di tornare sulla scena, di esporsi e incontrare nuove persone. Non necessariamente con finalità amorose: una nuova amicizia può essere il trampolino di lancio per una fase più attiva nella vostra vita sociale. Nel weekend, potreste sentirvi più leggeri e aperti all’amore. Non innalzate muri con critiche eccessive, e se state cercando di recuperare un rapporto, ricordatevi di avere pazienza e comprensione.

Scorpione: ❤❤❤❤ - Grandi novità in arrivo sul fronte sentimentale, che potrete cogliere al massimo entro la fine dell’anno. Alcuni di voi stanno già pensando a cambiamenti che coinvolgono familiari e partner. Potrebbero esserci anche nuovi ruoli di responsabilità. Tuttavia, attenzione a come gestite questi cambiamenti, perché non tutto andrà liscio. Non lasciate che chi vi critica ostacoli i vostri piani, ma muovetevi con diplomazia. Chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruote non avrà vita lunga.

Acquario: ❤❤❤❤ - Sembra che in questo periodo fatichiate a bilanciare lavoro e amore. Se avete recentemente vissuto un nuovo incontro, il lavoro potrebbe creare ostacoli, rendendo difficile vedersi quanto vorreste.

In alcuni casi, potreste essere attratti da un collega o un referente, il che potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Riflettete bene su come gestire questi sentimenti e le relazioni professionali.

Amore al top

Gemelli: ❤❤❤❤❤ - Continuate a vivere un periodo romantico. Questo è un anno cruciale per comprendere l’evoluzione della vostra relazione. Molti di voi stanno realizzando progetti importanti, come una convivenza o un matrimonio. Se siete convinti della vostra relazione, potreste fare un passo avanti, e se il partner esita, potreste avanzare richieste più decise. Tuttavia, non dovete rimanere in silenzio solo perché non sapete come reagirà l’altro. È il momento di esprimere le vostre esigenze.

Sagittario: ❤❤❤❤❤ - Sul fronte amoroso, importanti novità stanno per arrivare. Anche se ora sembra tutto distante o improbabile, presto vedrete frutti concreti dalla persona che amate. Le prospettive economiche miglioreranno, soprattutto per i liberi professionisti. Questo permetterà di vivere con serenità Potrebbe essere il momento di rafforzare collaborazioni o proporre nuove idee. Le giornate più favorevoli per spingere le vostre iniziative saranno giovedì e venerdì, ideali per chi desidera dare una svolta alla propria carriera.

Bilancia: ❤❤❤❤❤ - State attraversando una fase di rinascita sentimentale. Avete lavorato sodo per conquistare la persona desiderata, e ora siete pronti a raccogliere i frutti di questo impegno.

Chi ha fatto uno switch con il passato potrebbe già aver accolto nuove opportunità o migliorato la propria posizione sentimentale. Incontri per single nel weekend.

Pesci: ❤❤❤❤❤ - Il vostro cielo continua a migliorare. Se avete conosciuto qualcuno durante la primavera e poi ci sono stati problemi, potreste riprendere il discorso. Non aspettate sempre che sia l’altro a fare il primo passo: se c’è qualcuno che vi interessa, fatevi avanti! Le coppie che hanno messo in pausa alcuni progetti potrebbero finalmente riprenderli con più entusiasmo. Durante il weekend, potrebbe essere il momento ideale per riaprire certi discorsi e dare un nuovo slancio alla relazione. Per i single, si aprono nuove opportunità, ma fate attenzione a non invischiarvi con persone già impegnate.