L'oroscopo del fine settimana dal 2 al 3 novembre prevede un Toro un po’ nervoso in amore a causa della Luna contraria, mentre lo Scorpione andrà alla grande con il partner. L'Ariete sarà particolarmente allegro con il partner, mentre l'Acquario potrà contare su un buon equilibrio tra amore e lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 2 e 3 novembre 2024 segno per segno

Ariete: sarete piuttosto allegri, soprattutto in amore, grazie alla posizione favorevole di Venere. Avrete voglia di fare, di rendere il vostro rapporto unico e interessante. Sul posto di lavoro potrebbero arrivare presto interessanti novità per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Toro: sarà un fine settimana abbastanza discreto. La giornata di sabato potrebbe non essere un granché per la vostra storia d'amore, ciò nonostante sapete di amare il partner nel vostro cuore. Dovrete soltanto far emergere le vostre emozioni in modo puro, evitando momenti di nervosismo, causati dalla Luna contraria. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma dovrete anche avere la giusta pazienza. Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarà un periodo facile, considerata Venere in opposizione. I vostri sentimenti verso la persona che amate non saranno ben chiari. Attenzione a non fare dichiarazioni avventate. Nel lavoro non avrete altre occasioni per poter ultimare i vostri progetti con successo, considerato l'arrivo di Mercurio in opposizione.

Voto - 6️⃣

Cancro: settore professionale proficuo. Mercurio sarà con voi un'ultima volta, e con Marte in congiunzione sarete abbastanza attivi da ottenere risultati sopra le aspettative. In amore sarete abbastanza felici insieme alla persona che amate, sfruttando la posizione favorevole della Luna. Voto - 8️⃣

Leone: questo weekend potrebbe non iniziare al meglio a causa dell'astro argenteo in quadratura.

Di contro, i vostri sentimenti saranno ben chiari nei confronti del partner, grazie anche a Venere favorevole, e da domenica, sarà possibile vivere un legame più unito con la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo prendetevi il vostro tempo per riflettere su nuovi progetti, che nel prossimo periodo potrebbero darvi belle soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedono un cielo piuttosto cupo. Con Venere in quadratura dal segno del Sagittario, non ci sarà tanto spazio per le emozioni con il partner, ma questo non vorrà dire che non vi preoccuperete della sua persona. In ambito lavorativo, sarete ancora in tempo per gestire al meglio alcuni progetti professionali di grande importanza. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo stabile e soddisfacente sul fronte sentimentale. Questo cielo sarà più che convincente per vivere una relazione di coppia concreta e romantica al punto giusto, soprattutto in un weekend come questo. Per quanto riguarda il lavoro avrete importanti obiettivi nel mirino, e intendete raggiungerli al più presto.

Voto - 8️⃣

Scorpione: un altro fine settimana alla grande in amore. Soprattutto nella giornata di sabato potrete contare sulla Luna in buon aspetto per condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate. Nel lavoro è arrivato il momento di concludere alcuni importanti progetti e di farlo nel modo migliore. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale dolce e appagante grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Sarete sempre sorridenti nei confronti del partner, godendovi ogni momento insieme. In ambito professionale preparatevi ad accogliere Mercurio nel vostro cielo, pronto a darvi una marcia in più nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: vi sentirete abbastanza bene insieme alla persona che amate.

Questo cielo sarà abbastanza sereno e vi permetterà di fare qualcosa di speciale per la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante, con un po’ d'impegno, sarete in grado di dire la vostra. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi permette di costruire un buon equilibrio tra amore e lavoro. Sul fronte sentimentale avrete cura verso la vostra relazione di coppia, assecondando le richieste della persona che amate. In campo professionale potrebbero arrivare presto interessanti opportunità che potrebbero darvi belle soddisfazioni, ma da valutare attentamente. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in trigono, dal segno amico dello Scorpione, vi darà un po’ di sollievo in amore, anche se con Venere in quadratura non potrete avere grandissime pretese.

Sarà necessario aprirsi al dialogo e provare a risolvere ciò che non funziona con il partner. Nel lavoro sarete ancora in tempo per concludere alcuni importanti progetti e prendervi il successo che meritate. Voto - 7️⃣