L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2024 è pronto a svelare le previsioni zodiacali con la classifica a stelle con i voti in pagella. Il periodo settimanale si prevede a questo giro assai favorevole alla Vergine, che riceve come voto 10. Sempre facendo riferimento alla zona alta della classifica, ad avere massimo supporto da parte degli astri saranno anche il Cancro con lo Scorpione e con il Leone. Per Gemelli, invece, si prevede un periodo instabile, sottoposto a dissonanze astrali.

Oroscopo settimanale e giudizi astrali dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 7. La settimana dal 21 al 27 ottobre si apre con una valutazione positiva, anche se non mancheranno momenti di riflessione. In amore, finalmente è il momento di affrontare quelle questioni che vi hanno tenuti in sospeso. Cercate di chiarire al meglio tutte le situazioni critiche, così da non doverci tornare in futuro. Se siete single, una persona vicina al vostro cuore potrebbe sfuggirvi di mano: meglio agire subito, prima che la situazione diventi più complessa. Sul piano lavorativo, sarà importante stabilire delle priorità, soprattutto se dovete prendere decisioni che influiranno sul futuro. Non abbassate la guardia e mantenete il focus sugli obiettivi principali.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 27 ottobre;

domenica 27 ottobre; ★★★★★ lunedì 21 e sabato 26;

★★★★ martedì 22 e venerdì 25;

★★★ giovedì 24 ottobre;

★★ mercoledì 23 ottobre.

♉ Toro: voto 6. La settimana non porterà grandi scossoni, ma potrebbe riservare alcune piacevoli sorprese. In amore, alcune tentazioni nascoste si faranno sentire, alimentando desideri inaspettati.

Attenzione però a non giocare troppo col fuoco, perché rischiate di creare situazioni difficili da gestire. Per i single, sarà fondamentale evitare comportamenti incerti: cercate di non mettere alla prova i sentimenti di chi vi interessa solo per ottenere risposte immediate. Nel lavoro, evitate di imporvi con troppa forza: la linea sottile tra determinazione e arroganza potrebbe essere facilmente superata, creando tensioni inutili.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 21 e martedì 22;

★★★★ mercoledì 23, giovedì 24 e domenica 27;

★★★ sabato 26 ottobre;

★★ venerdì 25 ottobre.

♊ Gemelli: voto 5. Periodo non particolarmente brillante, che comunque riserverà qualche piccola gioia. In amore, molti di voi potrebbero non sentirsi pronti per avviare una nuova relazione o per sistemare una situazione complicata. Sarebbe meglio sfruttare questo periodo per abbassare i toni e stemperare le tensioni, magari con una pausa romantica lontano dalla routine. I single si troveranno invece a fare i conti con nuove complicità e attrazioni. Sarà una settimana all’insegna della passione, con qualche conquista inaspettata.

Dal punto di vista lavorativo, la settimana sarà impegnativa ma non impossibile da gestire. Qualche momento di stress potrebbe esserci.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ giovedì 24 ottobre;

★★★★ lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e venerdì 25;

★★★ domenica 27 ottobre;

★★ sabato 26 ottobre.

♋ Cancro: voto 9. Le giornate legate al periodo in analisi saranno ricche di belle sorprese. In amore, il rapporto con la persona amata vivrà un momento particolarmente positivo, pregno di novità appassionanti. Se siete single, sarà fondamentale non lasciarsi cullare dalla routine. Le stelle invitano a mantenere alta la curiosità e a essere pronti a cogliere ogni occasione. Sul lavoro, sarà il momento ideale per fare il punto della situazione e valutare i prossimi passi da compiere.

Non agite in modo frettoloso: la pazienza sarà la chiave del successo. Coloro che lavorano alle dipendenze troveranno nuove opportunità di crescita.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 22 ottobre (Luna in Cancro);

martedì 22 ottobre (Luna in Cancro); ★★★★★ mercoledì 23 e sabato 26;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24, venerdì 25 e domenica 27.

♌ Leone: voto 8. Il periodo settimanale sarà caratterizzato da grande energia e positività. In amore, la spontaneità e la sincerità saranno le vostre armi vincenti: non ci saranno segreti tra voi e il partner. L’armonia sarà palpabile, merito anche della profonda intesa emotiva e intellettuale che caratterizzerà la relazione. Se siete single, sarà un momento propizio per nuove conquiste: avrete la capacità di mettere in risalto il lato migliore di voi stessi, attirando l'attenzione di chi vi interessa.

Sul fronte lavorativo, tutto andrà per il meglio: aspettatevi risultati positivi. Soprattutto nella seconda metà della settimana, grazie a decisioni sagge e ponderate.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 24 ottobre (Luna in Leone);

giovedì 24 ottobre (Luna in Leone); ★★★★★ venerdì 25 e domenica 27;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★ lunedì 21 ottobre.

♍ Vergine: voto 10. La settimana si presenterà sotto l'egida di una voluttuosa Luna nel segno. Dunque, ottime prospettive in campo sentimentale. La Luna sarà dalla vostra parte per tutto il weekend, portando una ventata di aria fresca nelle relazioni affettive. In amore, ci saranno ottime opportunità per chi sta attraversando una crisi di coppia: si apriranno nuovi spiragli di comunicazione e possibilità di riavvicinamento.

Un passo alla volta, le cose si sistemeranno. I single vivranno un periodo felice e pieno di sorprese, con nuove intese che nasceranno all’improvviso. Nel lavoro, si prevede una settimana di grande tenacia: chi saprà affrontare le difficoltà con coraggio raggiungerà importanti traguardi.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno sabato 26 ottobre (Luna in Vergine);

sabato 26 ottobre (Luna in Vergine); ★★★★★ mercoledì 23, venerdì 25 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21, martedì 22 e giovedì 24.

Previsioni zodiacali e valutazioni settimanali dalla Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 6. L'Oroscopo settimanale prevede un periodo blando, equilibrato e con alcuni momenti di buona fortuna da sfruttare. In amore, la situazione sarà tranquilla, senza grandi scossoni, ma con un po’ di distrazione dovuta alla voglia di spezzare la monotonia.

Alcune persone ancora in attesa di "sistemazione" potrebbero apparire improvvisamente smaniose di avere qualcuno accanto. Prossimamente potrebbero esserci interessanti possibilità. Nel lavoro, potrebbero arrivare critiche inaspettate. La soluzione sarà rispondere con tranquillità, senza farsi coinvolgere emotivamente.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ giovedì 24 e venerdì 25;

★★★★ mercoledì 23, sabato 26 e domenica 27;

★★★ martedì 22 ottobre;

★★ lunedì 21 ottobre.

♏ Scorpione: voto 8. La settimana prossima sarà ricca di soddisfazioni, sia in amore che in ambito lavorativo. Dimostrerete generosità e attenzione al partner, ricevendo in cambio un atteggiamento altrettanto positivo.

A metà pomeriggio potrebbe arrivare una sorpresa deliziosa. I single intanto, vivranno un periodo di rinnovato entusiasmo, con nuove relazioni che porteranno una ventata di freschezza. Nel lavoro, sarà il momento di mostrare la propria inventiva: le idee originali e creative saranno la chiave per ottenere ottimi risultati.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 23 ottobre;

mercoledì 23 ottobre; ★★★★★ martedì 22 (Sole in Scorpione) e giovedì 24;

★★★★ lunedì 21, venerdì 25 e domenica 27;

★★★ sabato 26 ottobre.

♐ Sagittario: voto 6. La settimana inizierà in modo tranquillo, senza troppi scossoni. In amore, ci sarà qualche momento di riflessione: potrebbe esserci la sensazione che alcuni entusiasmi si stiano affievolendo.

Fate attenzione a mantenere le promesse e a non deludere le aspettative. I single avranno energia da vendere, ma dovranno essere pronti ad accettare qualche imprevisto. Sul lavoro, qualche cambiamento imprevisto richiederà un po' di adattamento, ma nulla che non possa essere superato con flessibilità e apertura mentale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 21 e domenica 27;

★★★★ martedì 22, venerdì 25 e sabato 26;

★★★ mercoledì 23 ottobre;

★★ giovedì 24 ottobre.

♑ Capricorno: voto 7. Le giornate in arrivo comprese da lunedì a domenica non presenteranno grosse difficoltà, ma richiederanno comunque un po' di attenzione alle scelte che andrete a fare. Sarà fondamentale non esagerare con lo stress fisico e cercare di bilanciare i momenti di grande energia con quelli di riposo.

In amore, le coppie stabili godranno di serenità, mentre i single vivranno una settimana tranquilla, senza grandi novità. Nel lavoro, sarà importante evitare situazioni rischiose e focalizzarsi sugli obiettivi più concreti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 21 ottobre;

lunedì 21 ottobre; ★★★★★ martedì 22 e mercoledì 23;

★★★★ giovedì 24 e domenica 27;

★★★ venerdì 25 ottobre;

★★ sabato 26 ottobre.

♒ Acquario: voto 7. Il periodo in analisi potrebbe iniziare lentamente, ma poi le cose torneranno ad andare per il verso giusto. In amore, sarà fondamentale concedere maggiore libertà alla persona amata, evitando atteggiamenti di controllo. Chi invece è ancora all'inseguimento della cosiddetta anima gemella, può dormire sonni tranquilli: sta per avverarsi un sogno!

Nel lavoro, le abilità comunicative verranno notate da figure influenti, aprendo la strada a nuove opportunità. Mantenete la calma e non lasciatevi distrarre da eventuali ostacoli.

La valutazione della settimana:

Top del giorno venerdì 25 ottobre;

venerdì 25 ottobre; ★★★★★ sabato 26 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ mercoledì 23 ottobre;

★★ martedì 22 ottobre.

♓ Pesci: voto 6. La settimana si presenterà con qualche difficoltà, soprattutto in amore, dove sarà importante non lasciar ricadere sul partner le tensioni accumulate durante il lavoro. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che desiderate veramente. Se single, cercate di prendere più iniziativa, anche perché "chi non risica non rosica". Nel lavoro, affrontate ogni impegno con coraggio e determinazione: le stelle vi offriranno l'energia necessaria per superare qualsiasi difficoltà.

La graduatoria settimanale con le stelle: