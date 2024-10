L'oroscopo della settimana da lunedì 21 a domenica 27 ottobre, incentrato sull'amore, premia con il massimo del punteggio i Pesci. Andrà bene anche al Cancro, che sta per vivere dei ricongiungimenti. Gemelli non deve prendere sottogamba le amicizie.

I peggiori della settimana

Acquario: ❤❤. Il cuore ha attraversato un periodo poco entusiasmante. Alcuni di voi potrebbero essersi rassegnati, mettendo da parte la ricerca di un nuovo amore o essendo stati distratti da questioni pratiche della vita quotidiana, soprattutto legate alle finanze. È però fondamentale superare questa resistenza e aprirsi di più, cercando di essere anche meno critici.

Se qualcuno vi fa una proposta o vi lusinga, non siate troppo sospettosi. Le relazioni che nascono ora possono presentare delle sfide, ma prima di pensare "chi me lo fa fare?", prendetevi del tempo per osservare e capire fin dove potete spingervi. Molti potrebbero cambiare idea più avanti. Il fine settimana sarà più complesso per le coppie, poiché potrebbero sorgere tensioni legate a dinamiche imposte dal partner (o da un ex), come la gestione della casa o altre responsabilità che vi ricadono addosso.

Leone: ❤❤❤. Questo periodo porta sorprese per il cuore! Le coppie solide potrebbero decidere improvvisamente di portare avanti un progetto importante per il futuro, come una convivenza o un matrimonio, anche dopo aver affrontato dubbi o resistenze.

Cambiamenti di prospettiva stanno rendendo il legame più forte e, anche dopo anni di relazione, alcuni sentiranno il desiderio di fare un passo avanti. Tuttavia, per chi vive una crisi, c'è il rischio di finire in una storia segreta, che potrebbe servire a chiarire le idee, ma fate attenzione a non prendere decisioni affrettate, poiché le cose potrebbero cambiare velocemente.

Chi è deciso a chiudere una relazione potrebbe farlo presto. In famiglia, una spesa potrebbe creare qualche tensione, ma nulla di irrisolvibile. Per i single, un incontro interessante potrebbe farvi perdere la testa.

Capricorno: ❤❤❤. Il lavoro può influenzare la vostra vita affettiva, ma cercate di non riversare la stanchezza o le frustrazioni professionali sul partner.

Al contrario, l'altro potrebbe essere un valido supporto per uscire dalle difficoltà. Questo è un periodo in cui cercate comprensione, ma per ottenerla, è necessario smussare qualche angolo del carattere. Anche le finanze possono essere fonte di preoccupazione, soprattutto per chi ha recentemente speso più del previsto per progetti condivisi. Alcuni desiderano un figlio, ma non sanno ancora come organizzarsi. Le discussioni familiari potrebbero emergere, ma il weekend promette giornate piacevoli per i single o per chi ha iniziato una nuova conoscenza. La passione è importante, ma in questo periodo l'attrazione fisica e mentale non sempre coincidono. Prendetevi il tempo necessario prima di aprirvi completamente.

Bilancia: ❤❤❤. Buone notizie sul fronte sentimentale, soprattutto per i single, che potrebbero trovarsi di fronte a nuove opportunità inaspettate. Le prossime giornate potrebbero riservare incontri o inviti capaci di cambiare il corso degli eventi. Non è il momento di chiudersi in casa. Chi vive una crisi profonda potrebbe trovare un nuovo riferimento per il cuore o l'energia necessaria per affrontare la situazione attuale. Anche chi desidera migliorare la propria relazione può iniziare a progettare un futuro migliore. Il fine settimana potrebbe portare un po’ di stanchezza e qualche discussione familiare, magari legata a questioni domestiche o di convivenza. Se vi sentite sotto pressione, è importante parlarne apertamente e chiarire il vostro punto di vista.

Oroscopo nella media

Toro: ❤❤❤❤. In amore ci sono interferenze che vi impediscono di vivere i sentimenti al massimo. Alcune nuove relazioni, nate con entusiasmo, stanno rallentando a causa delle distrazioni legate al lavoro o alla famiglia. Tuttavia, queste distanze possono rafforzare il desiderio di stare insieme. La situazione migliorerà presto, aiutandovi a ravvivare il cuore e a compiere un passo in avanti. Se state attraversando un periodo di dubbi, non lasciatevi andare a giudizi troppo severi o provocazioni pungenti. In questo momento, tendete a voler controllare tutto. Siate più comprensivi verso il partner. Se state affrontando una separazione o una questione legale con un ex, fate attenzione a come gestite la situazione, soprattutto se c'è di mezzo una casa.

Per i single, il fine settimana offre interessanti possibilità, ma i nuovi amori potrebbero aver bisogno di tempo per decollare.

Vergine: ❤❤❤❤. Ultimamente il lavoro ha sottratto molto tempo ai sentimenti, ma non è vero che siete un segno distaccato dall’amore. Dopo una fase iniziale più rigida, ora sentite che è il momento di ritrovare un equilibrio tra doveri e piaceri. Per i single o per chi vive una relazione statica, è tempo di aprirsi ai sentimenti e tornare a sognare. È il momento di essere meno formali e più spontanei, lasciando spazio a ciò che vi fa stare bene. Gli amici, i nuovi incontri e le persone che portano nuove energie nella vostra vita sono importanti. Alcune conoscenze recenti, che pensavate fossero insignificanti, potrebbero rivelarsi sorprendenti.

Le prossime giornate saranno interessanti per vivere emozioni più intense, e qualcuno potrebbe rivelarsi particolarmente importante. Anche se in modo velato, qualcuno potrebbe farvi capire quanto siete speciali.

Ariete: ❤❤❤❤. In ambito sentimentale, regna un po’ di caos. Le coppie solide e ben affermate non risentono troppo di queste turbolenze. È possibile che emergano piccoli disaccordi, come spese inattese che diventano motivo di discussione con il partner o in famiglia. Potreste anche sentire il bisogno di ritagliarvi più tempo per voi stessi, liberi da alcune responsabilità che a volte vi pesano. Tuttavia, queste sono solo questioni superficiali che non intaccano i sentimenti profondi e solidi.

Ma, come accennato all’inizio, la confusione si fa sentire soprattutto nelle relazioni in crisi, incerte o segrete. Ogni giorno aumenta la consapevolezza che a breve sarà necessario prendere una decisione netta e definitiva, portando chiarezza in tutti quei legami traballanti. Per chi è single, c'è una maggiore apertura a nuove conoscenze. Forse di recente è già nato un buon incontro, ma qualcosa di interessante si sta muovendo in questi giorni. Anche se l’aspetto fisico e passionale potrebbe prendere il sopravvento, conviene procedere con cautela prima di definire qualsiasi cosa come amore.

Sagittario: ❤❤❤❤. Potrebbe esserci una nuova amicizia che si trasforma in qualcosa di più profondo. Venere favorisce ancora nuovi amori, specialmente con persone già presenti nella vostra vita, ma che non avete ancora guardato in una luce romantica.

È possibile che scopriate sentimenti per qualcuno che non avevate mai considerato in questo modo, ma ora non potete più ignorare l’evidenza. Abbandonatevi a ciò che il destino vi riserva, senza opporre resistenza. Se non avete ancora trovato nessuno, non perdete l’occasione di partecipare a un evento sociale che potrebbe riservarvi piacevoli sorprese. Attenzione però: potrebbero arrivare notizie inaspettate legate al partner o a un ex, qualcosa che vi lascerà spiazzati. Vedremo come si evolve la situazione, per ora restate all’erta.

Segni top in amore

Scorpione: ❤❤❤❤❤. I single devono rimettersi in gioco nelle questioni di cuore, nonostante qualche confusione possa ancora persistere. Forse c'è un nuovo interesse, ma sembra esserci una sorta di esitazione nel lasciarsi andare.

È colpa dell’altra persona, o forse siete voi che avete paura di lanciarvi? Vivete le nuove relazioni con serenità, senza sentirvi sotto pressione o in trappola. Alcune situazioni sono avvolte da un alone di segretezza, attenzione se non avete il cuore libero. In questi giorni, potreste aver bisogno di ritagliarvi del tempo per voi stessi, anche solo per esplorare mentalmente le vostre fantasie. I giorni di giovedì e venerdì potrebbero essere più difficili, con il rischio di qualche incomprensione con il partner, ma il weekend porterà un clima più sereno e leggero, ideale per riprendere le intese e vivere qualche piacevole momento sociale.

Gemelli: ❤❤❤❤❤. Non sottovalutate le nuove amicizie, alcune di queste potrebbero presto mostrare un lato romantico che non avevate considerato.

È vero, avete bisogno di tempo per aprirvi completamente, ma non lasciate che la timidezza vi freni. Se qualcuno vi sta facendo sentire delle emozioni, lasciate che il cuore segua il suo corso. Nei prossimi giorni, in particolare tra giovedì e venerdì, ci sarà un’ottima opportunità per i single di fare nuove conoscenze. Siete attratti da persone che riescono a stimolare la vostra mente, oltre che a colpire il vostro sguardo. Le coppie stabili possono invece approfittare del periodo per fare progetti a lungo termine. Tuttavia, durante il fine settimana potreste sentirvi un po’ stanchi o irritati. Chi ha iniziato da poco una nuova relazione potrebbe attraversare un momento di incertezza, ma è importante non perdere la fiducia: ciò che sta crescendo richiede pazienza e costanza.

Cancro: ❤❤❤❤❤. Se siete in attesa di riavvicinarvi a una persona cara o di rivedere qualcuno che vi fa battere il cuore, preparatevi: il momento del ricongiungimento si avvicina. A differenza del lavoro, dove l’attesa può avere un senso strategico, in amore è necessario essere proattivi. Se avete messo gli occhi su qualcuno, non aspettate che sia l'altro a fare il primo passo. Mostratevi disponibili e fatevi notare! Il weekend sarà particolarmente favorevole per fare nuove conoscenze o per organizzare un breve viaggio in compagnia degli amici. Se ci sono questioni irrisolte all'interno della coppia o della famiglia, potrebbe essere il momento di affrontarle con decisione. È giunto il tempo di risolvere le tensioni e mettere ordine nei rapporti personali.

Pesci: ❤❤❤❤❤❤. L'amore chiama, soprattutto per i single che potrebbero già avere una simpatia nel cuore. Anche le coppie recenti sono spinte a stabilizzarsi, dopo un periodo di alti e bassi che forse dura già da tempo. Ora però è il momento di chiarire le intenzioni, perché la pazienza inizia a esaurirsi. Intorno a giovedì, ci sarà un confronto che potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire i dubbi. Questo è valido anche per chi deve affrontare decisioni importanti nella coppia, come una spesa o un trasferimento. Nonostante qualche discussione, queste conversazioni saranno costruttive, portando verso un accordo. E con Giove che vi sorride a dicembre, l’amore è destinato a fiorire, con il nuovo anno che promette di essere un periodo di grandi realizzazioni sentimentali.