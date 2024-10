L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre, concentrato sulla fortuna, ammicca in direzione di quattro segni zodiacali, premiandoli con 5 quadrifogli della buona sorte. Parliamo dell'Ariete, del Toro, del Sagittario e dell'Acquario, che saranno baciati dalle stelle. Al contrario, i Gemelli, il Leone, la Vergine e la Bilancia, dovranno fare attenzione a ciò che potrebbe accadere nell'arco dei prossimi giorni. Inoltre non mancheranno le sfide per i nati dei Pesci.

Gli ultimi in classifica secondo l'oroscopo settimanale

Gemelli: 3 quadrifogli - Il segreto per salvare il salvabile in questa particolare settimana sarà la semplicità.

Dovrete imparare a mettere da parte tutto ciò che è superfluo e che vi distrae dalle vostre vere priorità. È il momento di fare scelte mirate, senza lasciarvi trascinare da pensieri o attività che non vi portano reali benefici. Avrete di fronte a voi cambiamenti importanti e dovrete essere pronti ad affrontarli con determinazione. La vostra vita potrebbe prendere una direzione completamente nuova, quindi preparatevi a cogliere ogni evoluzione e adattatevi.

Leone: 3 quadrifogli - Nei prossimi giorni, non tutto sembrerà andare per il verso giusto. Dei progetti rischieranno di sfumare. L’amore sarà particolarmente intenso, con voglia di litigare e recriminare. La gelosia andrà bandita dalla vostra vita, specialmente quando è eccessiva.

Chi è single avrà modo di approfondire nuove conoscenze e potrebbe vivere emozioni travolgenti e senza impegno. Sarà importante fare attenzione alla salute, soprattutto evitando luoghi troppo affollati e i cambi di temperatura. Mettete al primo posto il vostro benessere fisico e mentale, leggete di più.

Vergine: 3 quadrifogli - L’inizio della settimana porterà qualche scombussolamento di troppo, specie in ambito lavorativo ed economico.

Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, perché i vostri sogni stanno cominciando a prendere forma. Ci vuole tempo, resilienza e pazienza per arrivare in cima alla vetta dei traguardi. Anche se vi sembrerà di essere vicini a gettare la spugna, continuate a lottare per ciò in cui credete. Ci saranno anche piccoli impegni pratici da gestire, come appuntamenti o commissioni, che vi aiuteranno a tenere tutto sotto controllo.

Sfortuna elevatissima, meglio tenersi alla larga dagli oggetti contundenti e concentrarsi nel fare ogni cosa.

Bilancia: 3 quadrifogli - Non è un Oroscopo lodevole, questo. Per chi ha vissuto relazioni intense e difficili, c’è la possibilità di una seconda chance: i ritorni di fiamma non sempre finiscono bene. Dovreste voltare pagina, non riciclare le vecchie storie. Se in passato l’amore è finito male, ora potrebbe esserci l’opportunità di ricostruire ciò che si è perso, ma con qualcun altro. Andrà meglio a chi è in coppia da tempo, visto che ritroverà il piacere di progettare insieme al partner, guardando al futuro con rinnovato ottimismo. Sarà un periodo di riscoperta della passione e della complicità, che vi permetterà di rafforzare ulteriormente il legame, ma attenzione ai litigi.

I segni zodiacali con giornate nella media

Cancro: 4 quadrifogli - Questo è un periodo in cui molte questioni troveranno finalmente una soluzione. Vi sentirete come se vi steste liberando di un peso morto, che vi ha trattenuto per troppo tempo. La voglia di spiccare il volo sarà enorme. Siete un segno che sogna e punta sempre all'eccellenza. La chiarezza mentale che inizierete ad acquisire vi permetterà di vedere le cose da una nuova prospettiva vincente. Dopo un periodo di incertezza e confusione, potrete finalmente fare passi avanti verso i vostri obiettivi. La fortuna avrà i suoi alti e bassi, ma saprete cavarvela alla grande anche grazie all'aiuto di una persona geniale.

Scorpione: 4 quadrifogli - Gli sbalzi d’umore potrebbero rendere più difficili i rapporti con gli altri, e vi troverete a dover affrontare ritardi o imprevisti che potrebbero mettervi alla prova.

In ambito sentimentale, le incomprensioni con il partner potrebbero portare a discussioni delicate, quindi sarà fondamentale mantenere la calma e affrontare i problemi con razionalità. Non fatevi prendere dal nervosismo.

Capricorno: 4 quadrifogli - Una ventata di positività vi accompagnerà nei prossimi giorni, regalandovi una tregua dalle preoccupazioni che vi hanno tormentato. Diverse situazioni si definiranno presto, portando maggiore chiarezza nella vostra vita. In famiglia, potrete godervi momenti di serenità e divertimento, magari dedicandovi ad attività rilassanti come guardare film o trascorrere serate piacevoli con i vostri cari.

Pesci: 4 quadrifogli - Nei prossimi giorni vi troverete ad affrontare sfide che richiederanno tutta la vostra intelligenza e determinazione.

È il momento giusto per concludere quei progetti che avete iniziato tempo fa e che ora attendono di essere portati a termine. Chi ha appena iniziato una relazione o sta approfondendo una conoscenza vedrà dei cambiamenti positivi. Prestate attenzione al riposo e cercate di mantenere alta la concentrazione per evitare distrazioni che potrebbero rallentarvi. La fortuna vi spianerà la strada da ogni ostacolo e metterà a tacere ogni malalingua.

I segni più fortunati della settimana

Ariete: 5 quadrifogli - Nei prossimi giorni, vi troverete a fronteggiare movimenti economici significativi. Ricordate che gli investimenti, se saggiamente diversificati, vi porteranno delle entrate sul lungo tempo. Le vostre giornate saranno caratterizzate da una certa intensità, ma troverete anche momenti di serenità che vi aiuteranno ad affrontare tutto con maggiore tranquillità.

Sarà un periodo di scelte audaci, in cui sarete spinti a fare quel "salto nel buio" che avete rimandato per troppo tempo. Non abbiate paura del cambiamento: affrontatelo con coraggio e fiducia, sapendo che può portarvi opportunità inaspettate e, soprattutto, che avrete la fortuna dalla vostra parte.

Toro: 5 quadrifogli - Avrete molto da sistemare, soprattutto in ambito personale e professionale. È un momento cruciale, in cui dovrete concentrarvi per risolvere questioni importanti prima che diventino più difficili da gestire. Non sottovalutate l'importanza di trovare il tempo per voi stessi e per i vostri hobby, che rappresentano un'ottima valvola di sfogo per lo stress che tendete ad accumulare.

Dedicatevi alle attività che vi rilassano e che vi permettono di staccare la mente dai problemi quotidiani. Con questi alti livelli di fortuna potrete sperare di ottenere risposte positive, fare conquiste d'amore e vivere attimi vincenti e romantici.

Sagittario: 5 quadrifogli - Una vecchia strategia, che avete già utilizzato in passato con successo, potrebbe rivelarsi molto utile per affrontare questa settimana. Sarà un periodo caratterizzato da molti movimenti e vi sentirete al massimo delle vostre energie. Anche se forse potrebbero sorgere tensioni, soprattutto in famiglia o con i colleghi, saprete cavarne qualcosa di buono. Per questo motivo siete tra i segni più fortunati della settimana.

Non arrendetevi di fronte agli ostacoli, ma affrontateli con determinazione, facendo affidamento sulla vostra carica positiva.

Acquario: 5 quadrifogli - Baciati dalle stelle. Avrete tante energie e idee. Sarà importante non spingersi troppo oltre, per non cadere nei soliti schemi improduttivi. Bisogna bilanciarsi in ogni cosa. Alcune situazioni richiederanno prudenza, ma entro il weekend si schiariranno delle nubi. Un recente avvenimento potrebbe avervi costretto a rivedere i vostri piani, ma non abbiate paura di chiedere aiuto. Ricordate che non potete fare tutto da soli: un po’ di supporto vi sarà molto utile. Fate pure qualcosa di azzardato.