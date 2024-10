L'oroscopo del 31 ottobre annuncia Pesci, Gemelli e Bilancia in cima alla classifica dei segni. A chiuderla è l'Acquario, per il quale il giovedì in arrivo non sarà abbastanza stimolante.

Di seguito tutti i dettagli.

Classifica e oroscopo del giorno 31/10: segni flop e top

Acquario: 12° posto. Halloween non è tra le festività che vi appassionano e questo potrebbe rendervi meno motivati a fare qualcosa di speciale. Probabilmente vi dedicherete a sistemare casa e a occuparvi di qualche faccenda rimasta in sospeso: purtroppo, certe attività non si risolvono da sole.

Di recente, vi sentite un po’ confusi e poco in forma; d’altra parte, l’autunno tende a far emergere in voi una lieve stanchezza che può intaccare il vostro benessere. Per ritrovare energia, provate a passare del tempo all’aria aperta, anche solo una breve passeggiata. Sarà un ottimo modo per dare una scossa all’umore e rinvigorire la salute. L'Oroscopo prevede incontri poco promettenti per i cuori solitari.

Capricorno: 11° posto. Negli ultimi tempi, vi capita spesso di indugiare sul divano o di passare lunghe ore online, persi in un mare di contenuti. Se vi sentite stagnanti, ricordate che toccare il fondo è spesso il primo passo verso una ripartenza. È il momento di riflettere e iniziare a introdurre nella vostra vita qualche cambiamento positivo.

Un primo passo potrebbe essere rivedere le vostre abitudini quotidiane, cercando di dedicarvi a qualcosa di nuovo che vi arricchisca. Per chi è single da tempo, si affaccia un desiderio di rimettersi in gioco sentimentalmente, ma è importante rispettare i propri tempi senza forzature. Aria di crisi nelle relazioni di coppia.

Sagittario: 10° posto. Avrete un forte desiderio di uscire e di buttarvi in mezzo alla gente, ma le circostanze potrebbero non permetterlo e questo vi lascerà un po’ amareggiati. Questo stato d’animo potrebbe farvi sentire più tesi e suscettibili, con il rischio di accendere discussioni in famiglia o con il partner. È importante ricordarsi che, a volte, i piccoli disaccordi non meritano di essere portati avanti.

Scegliete, invece, di sfogarvi in modo diverso, magari con una camminata all’aria aperta, che vi aiuterà a scaricare lo stress e a ritrovare un po’ di serenità. Tensione in famiglia e con gli amici.

Toro: 9° posto. Uscire per lavoro può suscitarvi qualche preoccupazione e il pensiero dei vostri cari che affrontano le sfide di ogni giorno a volte vi preoccupa. Esteriormente apparite forti, ma dentro siete profondamente fragili. Non sentitevi obbligati a nascondere le vostre emozioni: prendetevi una pausa per dedicarvi a voi stessi e concedetevi piccoli piaceri. Che sia un comfort food o una seduta dal parrucchiere, godetevi un momento di puro relax. Chi ha dei figli potrebbe trascorrere del tempo di qualità con loro.

Chi è single, dovrebbe uscire e frequentare dei locali che fanno qualcosa per festeggiare Halloween. Stando chiusi in casa non è possibile trovare un partner.

Ariete: 8° posto. Chi sta studiando o lavorando potrebbe sentirsi poco concentrato e in attesa di una meritata pausa. Sarà una giornata ideale per prendere le distanze da tutto ciò che, solitamente, vi provoca stress o ansia. È comprensibile provare la paura di non farcela, ma non lasciate che questo sentimento diventi un ostacolo invalidante. Invece, provate a cambiare approccio e a vedere le situazioni con occhi nuovi: l’ottimismo e un atteggiamento positivo saranno le chiavi per affrontare le sfide e uscirne vincenti. Serata bollente per chi si ama o è attratto da qualcuno in particolare.

Scorpione: 7° posto. I tempi cambiano. Rimanere ancorati al passato può limitarvi nella crescita. Utilizzate questa giornata per liberarvi di tutto ciò che non vi serve più, che siano abitudini, oggetti o pensieri. Fate spazio a nuove opportunità, aprendo la strada a possibilità che potrebbero anche stupirvi. Una trasformazione positiva si avvicina e vi gratificherà vedere i risultati che essa porterà nella vostra vita. Prendetevi il tempo per osservare la situazione con calma e accogliete il cambiamento senza fretta, come un naturale processo di evoluzione. Le coppie dovranno lasciarsi andare e smetterla di discutere di ogni sciocchezza.

Leone: 6° posto. Avrete l’opportunità di trascorrere il tempo in maniera diversa dal solito, trovando soddisfazione in attività inaspettate.

Chi ha dei figli avrà l’occasione di divertirsi insieme a loro, scoprendo nuove forme di condivisione e svago. Dopo aver affrontato molti ostacoli nella vita, vi sentirete più forti e consapevoli delle vostre capacità. Questo è il momento di riconoscere il potere della mente e di dedicare del tempo a voi stessi. Curate il vostro corpo e nutrite la vostra anima attraverso momenti di meditazione o leggendo libri che stimolino la vostra creatività. Dite di sì ad un invito piccante, ne avete davvero bisogno.

Vergine: 5° posto. I periodi più impegnativi di questo mese stanno per volgere al termine. A partire da queste 24 ore, sentirete un’ondata di ottimismo che vi aiuterà ad affrontare le sfide con il sorriso.

Imparare a vedere il lato positivo delle cose vi sarà d'aiuto per ridurre ansia e stress. Inoltre, l’affetto della famiglia e del partner sarà un sostegno importante, anche se qualche preoccupazione potrebbe restare. Con la giusta attitudine, vi sentirete sempre più pronti a guardare al futuro con speranza e positività. L'amore sarà divertente e appagante, ma dovrete lasciarvi andare.

Cancro: 4° posto. Sarà una giornata interessante e piena di spunti per riflettere. Se avete una relazione a distanza, potreste desiderare di fare il passo verso la convivenza o il matrimonio, anche se le circostanze attuali potrebbero rendere questo sogno difficile. Siete, però, un segno pratico e paziente. Sapete bene che attendere il momento giusto è spesso la chiave per realizzare i propri desideri.

In serata, troverete modo di godervi qualche momento di spensieratezza.

Bilancia: 3° posto. È una giornata favorevole per risolvere qualche malinteso o per riavvicinarsi a qualcuno. Se state gestendo lavoro o famiglia, potreste sentirvi stanchi ma determinati ad andare avanti. Una buona organizzazione vi permetterà di ottimizzare il tempo e di ottenere migliori risultati. Chi ambisce a una carriera gratificante dovrebbe prestare particolare attenzione ai dettagli, perché spesso è lì che si nasconde il segreto del successo. Approfittate del momento per coltivare i vostri sogni e per prendervi cura di voi stessi. Serata speciale e piena di amore.

Gemelli: 2° posto. La giornata promette di essere appagante, creativa e piena di momenti divertenti.

Riuscite a dare il meglio di voi in situazioni sfidanti. Sarete circondati da persone che vi stanno a cuore e, per chi ha una relazione, l’amore si farà sentire in modo speciale. Passare del tempo con i familiari, i figli o i nipoti sarà un modo per creare ricordi che porterete con voi. In serata, un film e una cena gustosa renderanno l’atmosfera ancora più piacevole. Non sono da escludere uscite in buona compagnia.

Pesci: 1° posto. Si prospetta una giornata speciale e serena, ideale per chi ha affrontato momenti difficili e vuole ritrovare l’armonia. La vostra casa, anche se a volte sembra non offrirvi tutto ciò che desiderate, rappresenta comunque un rifugio sicuro che amate con tutto il cuore. Lasciate spazio alla fantasia, magari in cucina, dove potrete sorprendere chi vi circonda con piatti deliziosi. La serata sarà piacevole, con l’atmosfera perfetta per godersi la compagnia giusta.