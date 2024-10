L'oroscopo del 5 ottobre indica che i nati del Cancro e dei Pesci si godranno i primi due posti nella classifica quotidiana, al contrario ad arrancare in ultima postazione sarà il Toro. Male anche il segno del Capricorno.

I peggiori del giorno secondo le stelle

12° posto. Toro – Anche se non sembra essere il periodo più semplice, la vostra forza interiore vi permetterà di superare ogni difficoltà senza battere ciglio. Siete nati per affrontare le sfide con coraggio, e continuare a camminare a testa alta vi aiuterà a mantenere la fiducia in voi stessi.

Potrebbe esserci qualche tensione con un parente o un collega, ma fa parte della vita: non si può sempre essere d'accordo con tutti. Avete bisogno di maggiore spazio e tempo per riflettere, per concentrarvi su ciò che è davvero importante. Le persone arroganti intorno a voi vi infastidiscono, e l'attesa di risposte economiche non aiuta. Per quanto riguarda la salute, è fondamentale ridurre le ore davanti agli schermi e ritrovare un po' di equilibrio nel riposo.

11° posto. Capricorno – È il momento di prendere il controllo delle situazioni che vi circondano, senza esitazione. Mettete da parte i dubbi e affrontate ogni sfida con decisione. Nessuno deve minare la vostra autostima: siete più capaci di quanto spesso pensiate e vale la pena ricordarlo.

Dal punto di vista sentimentale, i vostri pensieri sono altrove e le relazioni potrebbero essere messe in secondo piano. Chi deve spostarsi ogni giorno per lavoro sta vivendo un periodo particolarmente stressante, con possibili ritardi che aumentano la tensione. Anche il sonno potrebbe risentirne, con notti agitate o disturbate da brutti sogni.

Parlate con una persona di fiducia o cercate supporto professionale se necessario.

10° posto. Leone – La forza di cui avete bisogno per superare questo periodo non è lontana: dovete solo aprire gli occhi e riconoscerla. Anche se vi sentite appesantiti dalle preoccupazioni per il futuro, non lasciate che queste vi blocchino.

Evitate di pensare troppo a ciò che potrebbe accadere e concentratevi su quello che potete fare nel presente. Il partner potrebbe sembrarvi più esigente del solito, ma cercate di non cedere a litigi o incomprensioni. Al lavoro, la vostra mente è distratta, e questo può influire sulle vostre performance, creando alti e bassi. Non abbiate paura di chiedere aiuto, fidatevi dei vostri cari e lasciate che si prendano cura di voi.

9° posto. Bilancia – Vi trovate immersi in una questione domestica che sta occupando gran parte del vostro tempo ed energie, ma alla fine vedrete i frutti del vostro impegno. Quando vi dedicate a qualcosa, tendete a farlo con grande determinazione, e questo vi porterà soddisfazioni.

Anche se la situazione potrebbe sembrare complicata, cercate di non farvi sopraffare dallo stress. Nei rapporti personali, è necessario essere più presenti e partecipi per evitare incomprensioni. Alcuni disagi potrebbero sorgere, ma nulla di insormontabile.

I segni zodiacali con sabato nella media

8° posto. Gemelli – Ultimamente sentite che qualcosa è cambiato e questo vi porta a riflettere sui tempi passati con una certa nostalgia. Tuttavia, è importante accettare che il cambiamento è parte della vita e aggrapparsi al passato rischia di farvi sentire sempre più fuori luogo. Lasciate andare chi o cosa non vi fa più sentire amati o apprezzati. Meritate di meglio e lo sapete, ma la paura di rimanere soli o di fare scelte sbagliate vi frena.

Per chi lavora a stretto contatto con il pubblico o gestisce un’attività propria, potrebbero esserci delle novità all'orizzonte. Sul piano della salute, avreste bisogno di una pausa per rilassarvi e magari concedervi un bel massaggio.

7° posto. Ariete – Avete molte situazioni da elaborare, ma la fretta non è la soluzione. È il momento di fare una selezione di ciò che è importante e liberarvi di tutto quello che vi pesa. Non lasciatevi abbattere: avete la forza di reagire e andare avanti con rinnovato entusiasmo. Affidatevi alle vostre capacità per superare questo momento di stallo. Nel lavoro, è il momento giusto per introdurre delle novità e portare un soffio di freschezza nell’ambiente. Sul fronte della salute, potreste avere qualche difficoltà a mantenere una routine regolare, ma con un po' di impegno, riuscirete a ritrovare il vostro ritmo.

6° posto. Vergine – Vi sentite un po’ spenti, come se nulla vi stimolasse come un tempo, ma non allarmatevi. È normale attraversare momenti in cui le energie sembrano esaurirsi, ma presto tornerete a sentirvi più sereni e motivati. Anche in amore, è importante non correre: se ci sono basi solide, i sentimenti fioriranno naturalmente. Chi è in cerca di lavoro dovrebbe ampliare le sue prospettive e andare oltre i limiti abituali. A livello fisico, è il momento giusto per iniziare a seguire un'alimentazione più equilibrata.

5° posto. Sagittario – In questo periodo, è fondamentale continuare a imparare e aggiornarsi costantemente. Il mondo è in continua evoluzione e chi non si adatta rischia di rimanere indietro.

Se avete messo gli occhi su qualcuno, sappiate che anche dall’altra parte ci sono sentimenti reciproci, anche se non sono stati ancora espressi. Non guardate cosa fanno gli altri, ma concentratevi su come potete fare la differenza. La giornata potrebbe riservarvi delle sorprese piacevoli, ma cercate di ridurre gli zuccheri per mantenere alti i vostri livelli di energia.

Classifica e oroscopo del giorno: i migliori

4° posto. Acquario – In questo momento, ciò che cercate può venire solo da voi stessi. La responsabilità di soddisfare i vostri bisogni è vostra e nessun altro può farlo al posto vostro. Se vi sentite "legati" a causa di impegni familiari o lavorativi, potete riorganizzare le vostre priorità e trovare un nuovo equilibrio.

In amore, desiderate più partecipazione dal partner, che sembra essere concentrato su altro. Chi ha recentemente lasciato il lavoro o è in pensione potrebbe sentirsi annoiato e in cerca di nuove sfide. Al mattino fate fatica a svegliarvi, forse è il momento di rivedere la vostra dieta e ritrovare un po’ di energia.

3° posto. Scorpione – Sarà una giornata interessante e produttiva. Vi sentirete rilassati e soddisfatti. Una persona vi confiderà un pettegolezzo curioso, ma cercate di non fomentare ulteriori chiacchiere. Rilassatevi e godetevi i momenti di leggerezza. Chi è single deve imparare a stare bene da solo prima di avventurarsi in una nuova relazione. Sul lavoro, è il momento di essere costanti e perseveranti per raggiungere i vostri obiettivi.

Se vi siete sentiti poco bene di recente, è ora di rimettervi in forma e prendervi cura di voi stessi.

2° posto. Pesci – Avete molte cose da gestire, ma nulla vi sembrerà troppo difficile. Le vostre energie sono alte e riuscirete a portare a termine ogni compito senza troppi sforzi. In famiglia, potreste sentirvi un po’ sotto pressione, ma troverete anche del tempo per rilassarvi. Se siete single, non escludete la possibilità di fare nuove conoscenze promettenti. Anche se il lavoro non vi soddisfa completamente, avrete comunque una forte determinazione a migliorare la vostra situazione. Una sana alimentazione e dell’attività fisica regolare vi permetteranno di mantenere un buon livello di energia.

1° posto. Cancro – Sentite il desiderio di andare avanti, ma qualcuno vi trattiene nel passato, impedendovi di fare progressi. Rinnovarsi è essenziale per non rimanere bloccati. È tempo di fare progetti di lungo termine con il partner, se non l’avete già fatto. Anche se ci sono delle difficoltà, presto le cose si sistemeranno. Avrete successo. Prendetevi cura della vostra salute, soprattutto dello stomaco, che sembra essere il vostro punto debole.