L'Oroscopo del 5 ottobre è pronto a regalare speranze in vista dell'arrivo del nuovo weekend. A usufruire di un ottimo sabato sarà in primis il Leone, primo in classifica e in giornata super fortunata. Ottimo sabato in vista anche per coloro appartenenti ad Ariete, Cancro e Pesci, trio posizionato nella zona alta della scaletta giornaliera. La Vergine in questo frangente non gode del positivo supporto astrale, pertanto pronosticati in giornata "no".

Previsioni zodiacali di sabato 5 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Lasciatevi andare ai desideri più intimi, e il partner ne sarà profondamente appagato.

Le tensioni si sono dissolte e di fronte a voi si aprirà una giornata da assaporare in pieno, ma richiederà tutto il vostro impegno, per renderla perfetta. Per i single, sarà una giornata promettente per l'amore: sarà particolarmente favorevole per creare interazioni profonde e costruire sintonie autentiche. Le opportunità non mancheranno e cavalcarle sarà entusiasmante. Sul lavoro, l'atmosfera sarà distesa e collaborativa. Davanti a ostacoli o normative ingiuste, saprete affrontarli con coesione. Presto concluderete un affare con risultati superiori alle aspettative.

Toro: ★★★★. In programma un inizio weekend quasi del tutto positivo, anche se a fine giornata potrebbe sorgere qualche problemino inerente ambiente amicale.

L'armonia portata dall'astro dell'amore - Venere - renderà il rapporto di coppia vivace e stimolante. Anche per chi sta attraversando momenti difficili nella relazione, soprattutto la serata promette tranquillità e un ritrovato equilibrio con il partner. Per i single, la giornata sarà perfetta per dare e ricevere amore: le stelle vi renderanno più intraprendenti e magnetici del solito, offrendovi un supporto astrale senza precedenti.

Una parte delle stelle vi guiderà con fermezza nel percorso professionale, aprendo la strada a piccoli successi che non dovrete lasciarvi sfuggire.

Gemelli: ★★★. Apritevi a un confronto sincero e costruttivo con chi amate. Soprattutto perché un eventuale chiarimento potrebbe rivelarsi provvidenziale per rimettere la relazione sulla giusta rotta.

Le stelle suggeriscono di rafforzare il dialogo, assicurandovi che il vostro punto di vista sia compreso e condiviso. Per i single, la giornata invita a non prendersi troppo sul serio e a sorridere dei propri limiti. Essere troppo severi con sé stessi non vi sarà d’aiuto e non è il momento di forzare le cose. La stanchezza, poi, di certo potrebbe farsi sentire, quindi prendetevi una pausa per ricaricare le energie. Sul fronte finanziario, potreste sentire un po' di disagio dovuto a restrizioni economiche. Avere ambizioni è positivo, ma se al momento un acquisto non fosse possibile, meglio aspettare.

Cancro: ★★★★★. Si profila un finale di settimana davvero con i contro fiocchi! Con il partner, ogni momento sarà un'occasione per divertirsi, indipendentemente dalle circostanze.

Nulla potrà eguagliare la magia di un abbraccio o di un sorriso d'intesa con chi si ama: dona serenità in qualsiasi situazione. Per i single, la giornata inizierà davvero bene, il che vi renderà sicuri nel caso doveste prendere decisioni importanti per il futuro. Finalmente state imparando ad apprezzare i momenti di quiete, quelli che un tempo chiamavate “solitudine” ma che adesso vi riempiono di pace interiore. Sul lavoro, una serie di fortunate coincidenze vi guiderà verso il raggiungimento degli obiettivi. Grazie alla determinazione, riuscirete a ottenere tutti buoni risultati.

Leone: 'top del giorno'. Questo sabato nulla potrà ostacolarvi dal vivere momenti intensi e appaganti, in ogni situazione e livello.

Con il partner finalmente potrete esprimere liberamente qualsiasi desiderio, certi che la persona amata sarà felice di accontentarvi, condividendo con voi qualsiasi programma. Per i single, se ogni giornata fosse come questa, la vita sembrerebbe un vero paradiso! Il periodo infatti si prospetta straordinario, ricco di opportunità per risolvere quei problemi che vi tengono in ansia da un po' di settimane. Restate attenti e ricettivi perché ciò che state cercando potrebbe finalmente farsi trovare. Sul lavoro, i pianeti doneranno l’energia e la determinazione necessarie per affrontare nuove strade. Lasciatevi alle spalle ciò che non serve!

Vergine: ★★. Questa prima giornata di weekend potrebbe portare un po’ di ansia, con il cuore in tumulto, soprattutto se avete appena iniziato una nuova relazione.

Chi è in coppia cercasse di assecondare le esigenze del partner, mettendo al primo posto la disponibilità all’ascolto. Vedrete che, nel giro di pochi giorni, la situazione cambierà a vostro favore, regalandovi più serenità. Per i single, se volete attirare l'attenzione di qualcuno, siate autentici. Mostrare qualità che non vi appartengono non porterà lontano, specialmente in amore: la sincerità è sempre la scelta migliore. Sul fronte finanziario, è tempo di fare attenzione. Evitate acquisti impulsivi o di grande valore, perché al momento potreste non avere tutte le info necessarie per prendere le decisioni giuste.

Oroscopo e stelle del 5 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. La giornata del 5 ottobre si prevede abbastanza alla portata.

In amore, vi sentirete un po' inquieti, come se mancasse quel qualcosa che sapete di desiderare ma non riuscite a definire chiaramente. Se siete in coppia, cercate di trasmettere al partner le vostre sensazioni, senza creare incomprensioni. Chi è single sarà al centro dell’attenzione: una persona potrebbe avvicinarsi con intenti sinceri, pertanto, è importante che valutiate a fondo le sue intenzioni prima di lasciarvi coinvolgere. Ascoltate l'istinto e non permettete che gesti lusinghieri offuschino la razionalità. Nel lavoro, la giornata riserverà un piacevole risvolto: chi ha recentemente cambiato ruolo o attività potrà godere di un inaspettato riconoscimento. Lasciate che la positività del momento vi guidi.

Scorpione: ★★★★. Il momento ideale per godere dei frutti di ciò che avete seminato. La Luna, in posizione sufficientemente favorevole, amplificherà le energie, mentre l’influenza di Venere donerà un’aura magnetica nei rapporti affettivi. In ambito amoroso, sfruttate il favore delle stelle per stabilire un dialogo costruttivo con il partner: moderare i toni e cercare un punto d’incontro renderà la comunicazione fluida e porterà a un’intesa migliore. Chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella avrà una giornata stimolante, ricca di incontri e possibilità: non respingete l’ignoto, perché dietro una nuova conoscenza potrebbe celarsi qualcosa di speciale. In ambito lavorativo, attenzione puntata solo su di voi: avrete la chance di far valere una vostra opinione su un tema rilevante.

Siate incisivi!

Sagittario: ★★★★. Sabato sarà un giorno all'insegna della leggerezza e della voglia di godersi il tempo libero. In amore, la serenità torna a regnare nelle relazioni di coppia: le tensioni passate si dissolveranno e l’armonia ritrovata sarà la base su cui costruire nuovi progetti condivisi. Non lasciate che piccole incomprensioni rovinino il clima di pace, cercate invece di favorire momenti di intimità e complicità. Per i single, sarà un giorno di ispirazione e di apertura verso nuove avventure. Gli astri spingono verso un rinnovamento generale, sia nell'aspetto emotivo che fisico: non trattenete l’entusiasmo e dedicatevi a ciò che vi fa sentire vivi. Sul fronte professionale, non è il momento di assumere impegni gravosi: dedicatevi a ciò che avete già iniziato, evitando di prendere decisioni rischiose.

Capricorno: ★★★★. Partenza del weekend quasi tutta all’insegna della tranquillità e dell’equilibrio. In ambito sentimentale, chi è in coppia si sentirà pienamente in sintonia con il partner: questo stato di grazia rafforzerà la relazione e renderà ogni momento passato insieme piacevole e arricchente. La stabilità emotiva sarà la chiave per superare qualsiasi piccola divergenza e rafforzare l’intesa. Chi è single, invece, farà bene a non forzare gli eventi: tutto accadrà secondo il ritmo naturale. Le stelle suggeriscono di lasciar scorrere il tempo con serenità. Nella sfera lavorativa, la giornata si presenterà senza particolari scossoni, ma con un chiaro invito alla prudenza. Chi gestisce un’attività in proprio farà bene a puntare su soluzioni alternative.

Acquario: ★★. Una giornata poco positiva in cui la comunicazione avrà un ruolo centrale. In ambito sentimentale, se il partner dovesse fare qualcosa di poco carino, evitate di chiudervi in un silenzio ostinato: il confronto aperto sarà la soluzione migliore per ristabilire l’armonia. Ascoltate e spiegate il vostro punto di vista con serenità, cercando un terreno comune su cui ricostruire la fiducia. Se siete single, il periodo altalenante non aiuterà l’umore, ma non per questo dovete farvi trascinare dalla negatività: cercate piccoli piaceri che possano sollevare il morale. Circondatevi di persone in grado di generare buonumore. Nel lavoro, la confusione regna ancora sovrana! Limitatevi a portare avanti solo ciò che è essenziale.

Pesci: ★★★★★. Sabato sarà la giornata perfetta per dedicarsi a se stessi e a chi si ama. In ambito sentimentale, chi è in coppia godrà di un clima sereno e avvolgente: la sintonia con la persona amata sarà tale da far dimenticare qualsiasi divergenza passata. Non trascurate, però, di arricchire il rapporto con gesti affettuosi e parole che lascino trasparire tutto il vostro affetto. Chi è solo, sarà spinto a guardare oltre le apparenze: i cambiamenti interiori si rifletteranno anche all'esterno, portando una ventata di freschezza. Sul fronte lavorativo, è meglio non esporsi troppo in progetti complessi: se non siete del tutto sicuri del risultato, attendete che le condizioni siano più favorevoli.