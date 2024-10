L'oroscopo della giornata di giovedì 31 ottobre vedrà una piacevole complicità nei nativi Bilancia, aiutati dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre per l'Acquario si apriranno interessanti occasioni romantiche. Il Cancro potrebbe essere un po’ troppo inquieto in amore, mentre i Gemelli dovranno cercare di migliorare il proprio rapporto.

Previsioni oroscopo giovedì 31 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: questo giovedì sarà meno romantico del solito per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner potrebbe essere complicato a causa della Luna in opposizione.

Avrete bisogno di mettere in chiaro alcuni aspetti del vostro rapporto e non essere troppo impulsivi. Sul fronte professionale, Mercurio vi aiuterà a sostenere le vostre scelte e a fare buoni progressi con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo poco influente secondo l'Oroscopo. In amore il rapporto con il partner sarà stabile, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Nel lavoro, la situazione sarà delicata in questo periodo. I vostri progetti saranno a un punto fondamentale, e non potrete permettervi certi errori. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà la Luna venire in vostro aiuto in questa giornata di giovedì. Venere si troverà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante potreste mostrare un po’ di maturità, utile per migliorare il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti andranno avanti grazie al vostro impegno, ma i colleghi potrebbero non essere soddisfatti della vostra condotta. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe mostrare il vostro lato più inquieto in questo periodo. Single oppure no, non sarete sempre così affiatati con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Nel lavoro, sarete in grado di mettere insieme importanti risultati grazie a Marte e Mercurio che porteranno buone idee e energie. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto. In amore sarete piuttosto carini e attraenti nei confronti della persona che amate, pronti a condividere i vostri sentimenti senza chiedere nulla in cambio.

Nel lavoro, dovrete essere più efficienti ottimizzando le risorse a disposizione. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo poco romantico, considerato Venere in quadratura. Ci terrete molto al partner, ma quando le cose non funzionano, tenderete ad allontanarvi. Sul fronte professionale sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni grazie a Mercurio che vi aiuterà a non commettere errori. Voto - 6️⃣

Bilancia: godrete di una certa complicità all'interno della vostra relazione di coppia. La Luna metterà in mostra la parte migliore di voi e anche voi single riuscirete a essere più attraenti. Nel lavoro sarete abbastanza precisi nei vostri progetti, evitando di imbarcarvi in situazioni a voi poco chiare o poco produttive.

Voto - 8️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda il lavoro. Marte e Mercurio vi permetteranno di essere produttivi e competenti in quel che fate, con risultati spesso sopra le aspettative. In amore, questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante godrete di un'ottima stabilità all'interno del rapporto, che gioverà al benessere tra voi e il partner. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà un Halloween spaventosamente romantico per voi nativi del segno, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, non mancheranno momenti d'intesa con la vostra fiamma, che potrebbero portarvi a vivere interessanti momenti insieme. In ambito lavorativo, troverete buone idee per i vostri progetti, ottenendo discrete soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo sottotono in ambito amoroso a causa della Luna in quadratura. La vostra relazione di coppia potrebbe mancare di mordente e faticherete a esprimere tutto il vostro romanticismo. In ambito lavorativo, questa giornata potrebbe assumere un tono particolare: con Mercurio in buon aspetto, potrebbero arrivare interessanti occasioni. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di giovedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, arriveranno tante occasioni romantiche che accenderanno la vostra vita sentimentale. Nel lavoro, potreste aver bisogno di più tempo per concludere alcune mansioni che avranno grande importanza per voi. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale produttivo in quest'ultima giornata di ottobre.

Questo Halloween sarà caratterizzato da importanti successi grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto. Sul fronte amoroso, invece, non si potrà dire la stessa cosa. Con Venere in quadratura, non ci saranno tante occasioni per dimostrare i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣