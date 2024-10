L'oroscopo della giornata di mercoledì 30 ottobre prevede un Ariete un po’ troppo stravagante in ambito amoroso, mentre il Capricorno non dovrà prendere decisioni alle spalle del partner. Il Leone troverà dolcezza anche nei piccoli momenti della giornata, mentre l'Acquario potrebbe essere un po’ troppo polemico. Toro in difficoltà.

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 30 ottobre segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana in lieve calo per quanto riguarda i sentimenti. Venere si troverà in una posizione favorevole, ma con la Luna in opposizione potreste essere un po’ troppo stravaganti.

In ambito lavorativo, il vostro punto di vista sarà importante, ma non sarà necessariamente la soluzione migliore per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo appena discreto in questa giornata di mercoledì. La vostra relazione di coppia sarà tutto sommata discreta, ma mai eccessivamente romantica, in particolare per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sentirete il bisogno di darvi da fare, ma con Mercurio in opposizione non tutte le vostre idee funzioneranno bene. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna vi concederà qualche momento di respiro secondo l'Oroscopo. Venere rimane in opposizione, ragion per cui non abbiate grandissime aspettative per una relazione di coppia affiatata.

Per quanto riguarda il lavoro, l'impegno da parte vostra non mancherà, ma non deve danneggiare i vostri colleghi. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di mercoledì che vedrà qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate a causa della Luna. L'astro argenteo potrebbe mettere in dubbio l'armonia del vostro rapporto. Sarà necessario mettere in chiaro alcune questioni prima di trasformarle in qualcosa di più grande.

Nel lavoro, la vostra produttività sarà innegabile, ma sappiate che il lavoro non è tutto. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che continua a regalarvi momenti emozionanti. La Luna e Venere saranno in perfetta armonia, e riuscirete a vedere il meglio delle persone che amate anche nei piccoli gesti. In ambito lavorativo state cercando di migliorare la vostra posizione.

A volte otterrete delle soddisfazioni, altre volte vorreste solo gettare la spugna. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo poco emozionante in amore per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia non sarà così brillante a causa di Venere. Avrete bisogno di capire nuovamente cosa vi spinge a mettere il partner al primo posto nella vostra vita. Nel lavoro riuscirete a svolgere bene le vostre mansioni, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di mercoledì. I vostri sentimenti verso il partner saranno chiari e sarete capaci di costruire un bel rapporto con la persona che amate. In campo professionale, un atteggiamento più logico potrebbe darvi l'occasione per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: questo cielo non sarà particolarmente influente in amore, ciò nonostante vi permetterà comunque di sentirvi bene accanto alla persona che amate. Se siete single, sarà molto bello poter contare su quelle persone che hanno fatto tanto per voi. Nel lavoro, sarete ben concentrati sui vostri progetti, dimostrando il vostro valore e il desiderio di raggiungere importanti risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, vi sentirete fortemente attratti dalla vostra fiamma, con quel desiderio di dimostrare tutto il vostro amore. In ambito lavorativo, la vostra produttività sarà ottima, ma non sarete ancora all'altezza dei migliori.

Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, a volte il vostro atteggiamento non sarà compreso appieno dalle persone che amate, causando a volte dispiacere. In ambito lavorativo troverete soluzioni adeguate per i vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. In questo mercoledì di ottobre, vi sentirete bene insieme alle persone che amate, pronti a vivere momenti piacevoli che non dimenticherete. Nel lavoro, invece, attenzione a non essere troppo polemici. Non sarete sempre nella posizione adatta per poter imporre la vostra opinione.

Voto - 7️⃣

Pesci: il rapporto con il partner non sarà così appagante a causa del pianeta Venere in quadratura. Avrete bisogno di tempo per rimettere insieme un buon rapporto, e per farlo, dovrete essere capaci di mettervi alle spalle ogni difficoltà. In ambito lavorativo, sarete pronti a tutto grazie a Marte e Mercurio, pronti a esprimere il vostro potenziale e raggiungere ottimi risultati. Voto - 7️⃣