L'oroscopo di sabato 26 ottobre annuncia che la Vergine sarà più serena in amore, grazie alla Luna in congiunzione, mentre il Toro potrebbe sentirsi sotto pressione sul piano professionale. Il Leone avrà ancora molto da condividere con il partner, mentre i Pesci sentiranno il bisogno di fare chiarezza in amore.

Previsioni oroscopo sabato 26 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà abbastanza bene. Il rapporto con il partner sarà regolato da Venere in trigono e dalla Luna, anche se per qualche ora. Se siete single nutrirete buoni sentimenti verso la vostra fiamma, ma dovrete trovare il giusto pretesto per instaurare un bel legame.

Nel lavoro non saranno molte le energie a disposizione, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio per rendere proficua questa giornata. Voto - 8️⃣

Toro: questo cielo non sarà così favorevole. Soprattutto sul fronte professionale, non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi quando le risorse a disposizione non sono sufficienti. In amore la Luna passerà presto in trigono, ma in ogni caso, non sarà facile riparare eventuali errori con il partner in poco tempo. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che continua a non brillare, soprattutto ora che la Luna si sposta in cattivo aspetto. Litigi e incomprensioni potrebbero compromettere la vostra vita sentimentale. Volete bene al partner, ma non vi piace quando la vostra libertà viene limitata.

Nel lavoro spenderete tanto tempo nei vostri progetti, a patto che questi siano proficui. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo interessante in ambito lavorativo. Gli ultimi risultati ottenuti vi spingeranno a puntare più in alto, soprattutto grazie al sostegno di questo cielo. In amore la vostra relazione sarà stabile. Con il partner ci sarà sintonia e buone emozioni, senza mai eccedere.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale splendida in amore. Venere porterà belle emozioni con la persona che amate, mentre la Luna, favorevole ancora per qualche ora, aggiungerà maturità a un rapporto già affiatato. In ambito lavorativo invece avrete bisogno di riorganizzarvi, di provare a risalire la china, anche tentato nuovi investimenti se necessario.

Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di sabato che vi vede sorridere in campo amoroso grazie alla Luna. Venere rimarrà negativa nei vostri confronti, ciò nonostante l'astro argenteo potrebbe aiutarvi a capire cosa fare per rivivere un rapporto piacevole con il partner. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, capaci di poter gestire anche carichi più complessi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una giornata abbastanza tranquilla, forse anche troppo. In campo lavorativo non ci saranno molte novità, ma questo non vi fermerà a dare del vostro meglio. In amore godrete di una relazione di coppia aperta e sincera. Sarete sempre pronti a condividere tutto con la persona che amate, pur di essere felici insieme.

Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo si sposterà in una posizione più agiata. Riuscirete a essere più lucidi con la persona che amate, evitando litigi che possono soltanto allontanarvi. In ambito professionale i vostri progetti procederanno senza difficoltà, permettendovi di essere un po’ più tranquilli e sicuri, oltre che ambiziosi. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni in ribasso per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia sarà ancora dominata da Venere, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, non ci sarà sempre una perfetta armonia con la vostra anima gemella. In campo professionale avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, ma attenzione a non puntare in alto fin da subito.

Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale nel complesso sereno. Vi sentirete uniti e in piena armonia con il partner. Il vostro rapporto sarà poi messo in risalto dalla Luna in trigono nel pomeriggio. In ambito professionale avrete molte potenzialità, che potrebbero portarvi molto lontano se gestite nel modo giusto. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna si allontanerà dal segno del Leone, lasciando spazio a Venere in sestile. Sarete più lucidi nei confronti della persona che amate, ciò nonostante attenzione a non correre troppo con il vostro rapporto. Nel lavoro sarà necessario recuperare terreno in questo periodo, e riprendere alcuni progetti che avete lasciato in sospeso. Voto - 7️⃣

Pesci: avrete bisogno di fare chiarezza all'interno della relazione di coppia.

Purtroppo però, con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarà facile trovare un valido compromesso con la persona che amate. Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio in trigono, che porterà idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 6️⃣