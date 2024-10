L'Oroscopo del 26 ottobre è pronto a dare una visione d'insieme al periodo. Sotto i riflettori la prima giornata di weekend, sottoposta ai benevoli influssi della Luna in Vergine. Per il fortunatissimo segno di Terra si apriranno le porte dell'amore nonché la prima posizione in classifica. Giornata splendida anche per l'Ariete, Il Cancro e L'Acquario, trio indicato in scaletta con le cinque stelline della buona sorte. Per Gemelli e Capricorno, invece, periodo poco positivo da vivere con massima attenzione.

Previsioni zodiacali del 26 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Sotto l'influenza benefica delle stelle, questo prossimo sabato il vostro cuore sarà pervaso da emozioni intense e appassionate. Sarà un periodo perfetto per ravvivare i legami affettivi e anche per sorprendere il partner con gesti dolci e inaspettati. Se siete single, l'universo vi sorriderà: sono in arrivo incontri che potrebbero trasformare la visione che avete dell'amore. Seguite il vostro istinto e lasciatevi trasportare da eventuali nuove avventure sentimentali: in giornata potrebbero presentarsi a voi sotto forma di inviti più o meno espliciti. Approfittare o lasciar perdere? A voi l'ultima parola. Nel campo professionale, il cielo sarà vostro alleato, favorendo opportunità di crescita e successo.

Questo è il momento di osare, prendere iniziative e dimostrare talento.

Toro: ★★★. In alcuni casi il periodo in analisi potrebbe creare qualche turbolenza. Nel campo della passionalità, poi, sfortunatamente potreste sentirvi leggermente distanti o distratti verso la persona amata. Non abbiate paura di affrontare questo periodo, fatelo con pazienza, sapendo che la comunicazione e la comprensione saranno le chiavi per superare eventuali intoppi.

Single, la giornata si presenterà con alti e bassi, alternando momenti di euforia a stanchezza. Alcuni transiti planetari invitano a trovare equilibrio tra cuore e mente: ascoltate i segnali che l'universo vi invia, in modo da trovare la strada giusta per affrontare ogni problema. Al lavoro, potrebbero maturare piccole tensioni o incomprensioni con qualche collega.

Rischio di scontri verbali molto alto.

Gemelli: ★★. Giornata poco affidabile, con piccole incognite a cui dover rispondere. Il desiderio d'amore, in coppia soprattutto, potrebbe attraversare una fase di calo, con le stelle pronte a generare qualche incomprensione nelle relazioni, sia in ambito familiare che amicale. Tuttavia, con un po' di pazienza e un dialogo più aperto, riuscirete a ristabilire l'armonia. Per i single, la Luna potrebbe influenzare il vostro benessere, facendovi sentire una certa stanchezza. Non sovraccaricatevi di impegni: concedetevi momenti di relax per recuperare energie e ritrovare la serenità. Sul fronte lavorativo, evitate di agire impulsivamente. È importante valutare ogni decisione con attenzione e prendere in considerazione i consigli di chi vi sta vicino.

Cancro: ★★★★★. Grazie alla benevolenza di Venere, questo sabato una scintilla di passione tornerà ad accendersi nel vostro cuore, risvegliando sensazioni che non provavate da tempo. La serata pertanto si preannuncia intensa e avvolgente, il momento ideale per lasciarsi andare e godere appieno della complicità con il partner. Se siete single, le stelle vi offriranno un'occasione preziosa per riflettere su nuovi inizi e forse anche per aprire una concreta possibilità d'amore. Sfruttate questa energia positiva per progettare il futuro, sognare in grande e lasciarvi guidare dall'intuito. Nel lavoro, il periodo regalerà chiarezza e determinazione, rendendo il momento perfetto per attuare piani ambiziosi.

Mirate in alto!

Leone: ★★★★. Le stelle a questo giro sono abbastanza dalla vostra parte, pronte a illuminare ogni lato della relazione amorosa. In ambito di coppia potrete contare su un fascino irresistibile. Questo è il momento ideale per rafforzare il menage e magari pianificare insieme progetti futuri. Se siete single, l'energia cosmica vi darà una carica vitale, rendendovi affascinanti e pronti ad affrontare qualsiasi incognita Sarà la giornata perfetta per uscire e immergersi nella natura, magari praticando un'attività fisica che risvegli i vostri sensi e vi faccia sentire rinvigoriti. Sul fronte professionale, le stelle favoriranno collaborazioni e nuovi progetti, aprendovi la strada a successi inaspettati.

Vergine: 'top del giorno'. Un desiderio d'amore arderà in voi come una fiamma vivace, mentre la Luna nel vostro segno amplificherà la sensualità, rendendo la giornata con il partner semplicemente magica. Questo sarà il momento perfetto per lasciarsi andare, godere l'attimo e vivere appieno l'intensità del legame. Se siete single, l'Astro d'Argento vi regalerà un'ondata di calore e affetto. Le relazioni romantiche potrebbero sbocciare con nuove sfumature, e potreste incontrare qualcuno capace di risvegliare emozioni che credevate sopite. Sul fronte professionale, sarete inondati da intuizioni brillanti e opportunità di crescita. Approfittate di questa giornata per prendere iniziative o proporre idee.

Il successo potrebbe essere più vicino di quanto immaginate.

Oroscopo e stelle del 26 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. La giornata del 26 ottobre prevede un periodo non particolarmente movimentato, ma comunque godibile. Il periodo risentirà ancora di un po' di dissonanza astrale, ma gli influssi generali si andranno ad attenuare grazie al supporto della Luna, che entrerà in Vergine proprio questo sabato, portando una ventata di leggerezza e dinamismo. Sul fronte sentimentale, la relazione di coppia potrebbe richiedere più condivisione e meno parole: trovare un’attività che appassioni entrambi sarà la soluzione ideale per rafforzare il legame. Se siete single, non perdete l’occasione di far emergere un lato poco conosciuto di voi stessi.

Nel lavoro, chi non navigasse in buone acque procederà senza grossi scossoni, mantenendo il solito ritmo e la consueta routine.

Scorpione: ★★★. Sabato prossimo sarà caratterizzato da una certa flemma e da un’atmosfera generale sottotono. Mercurio, in contrasto con l'astro lunare non renderà le cose facili, ma grazie al trigono con Plutone riuscirete comunque a mantenere un buon equilibrio. In amore, converrà andare con i piedi di piombo: eventuali tensioni di coppia andranno affrontate con calma e comprensione, cercando di risolverle senza drammi. I single dovranno armarsi di pazienza: poche occasioni sentimentali in vista, ma non da scoraggiarsi, prima o poi la ruota girerà. Sul lavoro, chi gestisce attività in proprio sarà essenziale evitare passi falsi, soprattutto se si tratta di decisioni finanziarie importanti.

Per gli altri, solita minestra.

Sagittario: ★★★★. Giornata all’insegna della normalità, con un clima di stabilità che regnerà per gran parte del periodo. Le stelle del periodo certamente invieranno energie positive verso il vostro segno, favorendo gli affetti e le relazioni interpersonali. In amore, però, non mancheranno momenti di sorpresa: una giornata potenzialmente "malandrina", con colpi di scena che potrebbero destabilizzarvi. I single dovranno fare attenzione, poiché potrebbero vivere avventure inaspettate, che spazieranno emotivamente tra alti e bassi. Sul fronte economico, piccole novità potrebbero portare a soluzioni che si aspettavano da tempo. Non fatevi prendere dall'ansia, tutto arriverà, ma solo al momento giusto.

Capricorno: ★★. Il primo giorno di weekend sarà caratterizzato da una certa difficoltà, con alcuni astri in dissonanza verso il segno. La Luna e Urano, poi, quasi sicuramente potrebbero aggiungono ulteriore tensioni. Il rischio è quello di vivere la giornata sotto il segno dello stress e del nervosismo, soprattutto per chi è in coppia: il consiglio è di non lasciarsi sopraffare dalle emozioni negative e cercare di mantenere un approccio pacato. I single potrebbero avvertire una certa insicurezza, soprattutto nel mostrarsi agli altri, ma la chiave sarà lavorare sulla fiducia in se stessi. Nel lavoro, la strada verso la svolta non è ancora vicina. Cercate di continuare con dedizione e costanza, solo così riuscirete a gestire gli imprevisti senza troppi danni.

Acquario: ★★★★★. Sabato senz'altro regalerà a molti del segno un periodo positivo, con stelle che sembrano essere dalla vostra parte già da questo venerdì. L'ottima posizione lunare del periodo vi favorirà, permettendovi di vivere appieno le relazioni affettive senza intoppi o malintesi. Le coppie datate si ritroveranno in una nuova atmosfera di complicità e affinità ritrovata, mentre i single in cerca d'amore avranno l’opportunità di incontrare qualcuno/a in grado di ribaltare le loro convinzioni sul partner ideale. Sul lavoro, sarà importante non rinunciare ai propri diritti: se c’è qualcosa che vi spetta, non abbiate timore di farvi avanti, senza paura di ripicche o ritorsioni.

Pesci: ★★★★.

Il giorno in questione si presenterà tranquillo e senza grandi scossoni, anche se il passaggio di settore della Luna, dal Leone alla Vergine potrebbe rendere alcune situazioni un po’ più macchinose del solito. In amore, sarà importante non lasciarsi trasportare dagli eventi, senza essere troppo critici o polemici nei confronti del partner. Per i single, sarà il momento di aprirsi a nuove conoscenze, con la possibilità di creare nuove amicizie e flirt che potrebbero rivelarsi interessanti. Sul lavoro, non ci saranno grandi novità: tutto procederà come al solito, quindi continuate a mantenere il solito ritmo, evitando di forzare le situazioni.