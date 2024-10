L'oroscopo della giornata di venerdì 18 ottobre vedrà un Sagittario rinnovato in amore, aiutato dal pianeta Venere in buon aspetto, mentre l'Ariete potrebbe sentirsi bloccato in questo periodo a causa della Luna. La Bilancia vivrà emozioni stupende grazie a questo cielo sereno, inoltre, il Leone troverà finalmente la giusta strada per un rapporto di coppia sano.

Previsioni oroscopo venerdì 18 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana di cambiamenti considerato queste stelle in movimento. Il pianeta Venere sarà in buon aspetto, ma con la Luna in opposizione potreste sentirvi come bloccati in questo periodo.

Sarà solo una fase momentanea, dove avrete bisogno di capire come vivere al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro tenderete a gestire in maniera più logica le vostre mansioni, cercando di ottimizzare le risorse a disposizione. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in rialzo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una sintonia migliore nelle prossime giornate. Dovrete capire cosa potete fare per stare bene insieme, superando gli ostacoli che si sono creati nelle settimane precedenti. Sul posto di lavoro ci saranno importanti ostacoli da affrontare, nel tentativo di ottenere di risultati migliori. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in Ariete andrà a nascondere il lato negativo di questa Venere ora in opposizione.

Il vostro Oroscopo tenderà a peggiorare nelle prossime giornate, e sarà necessario rilevare alcuni problemi tra voi e il partner, all'apparenza innocui, già da ora. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato buoni. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di venerdì sottotono in amore a causa di questo cielo in movimento.

Venere non sarà più nelle vostre corde, e con la Luna in quadratura non vi sentirete così stimolati a vivere un rapporto affiatato. Sul posto di lavoro invece sarete particolarmente concentrati grazie a Mercurio. Marte in congiunzione poi porterà buone energie da sfruttare. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo finalmente tenderà a sorridervi secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno dalla vostra parte a partire da questo venerdì di ottobre. È arrivato il momento di dare maggiore risalto alla vostra vita sentimentale, e stare bene insieme alle persone che più amate. In ambito professionale Mercurio continua a ostacolarvi, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che purtroppo non vi darà molte occasioni nel prossimo periodo a causa di Venere in quadratura. Con il partner potrebbero affiorare alcune difficoltà, che se trascurate, potrebbero innescare una crisi tra voi. In ambito professionale continuerete a essere ben disposti e con buone idee in mente grazie a Marte e Mercurio. Giove in quadratura però potrebbe distrarvi.

Voto - 6️⃣

Bilancia: passeranno emozioni stupende in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. Venere in sestile accenderà il vostro entusiasmo nei confronti del partner, ma con la Luna in opposizione attenzione a non bruciare le tappe, soprattutto voi single, se state frequentando nuove conoscenze. In ambito professionale riuscirete a cavarvela, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali tutto sommato discrete nonostante l'addio di Venere nel vostro segno. In amore avrete ancora modo di dire la vostra, e trovare il giusto pretesto per costruire un legame forte con la persona che amate. Nel lavoro continuerete a esprimere al meglio le vostre capacità.

I vostri progetti prenderanno forma, e i vostri traguardi più ambiziosi saranno sempre più vicini. Voto - 9️⃣

Sagittario: vita amorosa che prenderà una piega più romantica e intima per voi, ora che la Luna e Venere vi sorridono. Vi sentirete rinnovati in campo sentimentale, spinti da quella voglia di rendere unico il vostro rapporto, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo alcuni progetti andranno bene solo se manifesterete una certa sicurezza in quel che fate. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di venerdì poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in quadratura e Venere alle vostre spalle, piccole incomprensioni potrebbero trasformarsi in vere e proprie discussioni se gestite nella maniera errata.

In ambito professionale sarete convinti delle vostre idee, ma con Marte in opposizione non sarà facile fare progressi. Voto - 6️⃣

Acquario: questo cielo sarà finalmente più clemente nei vostri confronti ora che Venere si trova dalla vostra parte. Certo, ci saranno ancora alcune questioni da risolvere, ma la vostra relazione sarà presto più affiatata. Nel lavoro continuerete a fare un po’ fatica a causa di Mercurio, ma Giove sarà vostro alleato, e non vi abbandonerà. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere in quadratura dal segno del Sagittario si apre per voi un periodo difficile in amore. Faticherete a costruire un rapporto armonioso con le persone che amate, complice anche un atteggiamento un po’ più scontroso da parte vostra. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante ci sarà qualcosa che potrebbe distrarvi in questo periodo. Voto - 6️⃣