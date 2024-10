L’universo celeste si prepara a regalare una settimana carica di influssi mutevoli e forze astrali pronte a plasmare destini e scelte. Dal 7 al 13 ottobre, l’energia cosmica si farà particolarmente sentire su alcuni segni, che troveranno nella loro strada nuove opportunità o sfide da affrontare. Alcuni sotto il favore di Marte, avranno la possibilità di riscattarsi da vecchie problematiche, mentre altri, con Saturno in opposizione, dovranno fare i conti con riflessioni profonde.

A beneficiare degli influssi in primis la Bilancia che si merita come voto 9.

In difficoltà invece i Gemelli, per loro solo un 6.

Pagelle da Ariete a Vergine

Ariete: Voto 8

Il fuoco che vi contraddistingue si accenderà in maniera più vivida. Durante questa settimana sarete pervasi da un impulso irresistibile verso l’azione e l’intraprendenza, spinti da una congiunzione favorevole di Marte e Giove. Il lavoro vi porterà soddisfazioni, soprattutto se riuscirete a controllare l’impulsività che spesso vi travolge. In amore, ci sarà spazio per la passione e la riconciliazione, con momenti di intensa connessione. Tuttavia, evitate di imporre il vostro punto di vista, o rischierete di scontrarvi inutilmente con chi vi circonda. Consiglio: cercate di canalizzare la vostra energia in progetti creativi.

Toro: Voto 7.5

Sotto l’influenza di Venere, vi attende una settimana pacata ma ricca di possibilità. Le relazioni personali saranno in primo piano, con un focus particolare sulla famiglia e sugli affetti più profondi. Potreste sentire il bisogno di maggiore stabilità, sia emotiva che materiale, ma le stelle vi invitano a non lasciarvi travolgere dall’ansia.

A livello professionale, non mancheranno nuove opportunità, ma servirà pazienza: i risultati non arriveranno immediatamente, ma la perseveranza sarà la vostra alleata più preziosa. Consiglio: dedicare del tempo alla cura di sé stessi e dei propri spazi vi aiuterà a mantenere l’equilibrio.

Gemelli: Voto 6

L’incertezza sembra regnare sovrana in questa settimana.

Il movimento retrogrado di Mercurio influenzerà la vostra capacità di comunicare in modo chiaro, causando qualche fraintendimento sul lavoro o in ambito personale. Siate cauti nel prendere decisioni importanti: i pianeti vi suggeriscono di riflettere a fondo prima di agire. In amore, potreste trovarvi davanti ad una situazione che richiederà pazienza e comprensione. Anche se sarà una settimana altalenante, potrete sfruttare questo momento per fare chiarezza su ciò che volete davvero. Consiglio: fate attenzione a non essere troppo dispersivi nelle vostre attività quotidiane.

Cancro: Voto 7

La luna, vostra fedele alleata, vi accompagnerà lungo un percorso di introspezione e rinascita. Sentirete una grande spinta a dedicare tempo alle vostre emozioni e a costruire relazioni più profonde.

Se state vivendo un periodo di tensione, questa sarà l’occasione ideale per risolvere vecchie questioni, soprattutto in ambito familiare. Sul fronte lavorativo, potrete fare affidamento su una maggiore chiarezza mentale, utile per prendere decisioni ponderate. L’amore vi sorride, con momenti di tenerezza e intimità, ma attenzione a non lasciare che la gelosia rovini l’armonia. Consiglio: non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità, vi renderà più forti.

Leone: Voto 8.5

Settimana di grande energia e dinamismo. Il vostro carisma naturale brillerà ancora di più grazie al favore di Marte, che vi spinge ad agire con coraggio e determinazione. Sia sul lavoro che nella vita privata, riuscirete ad ottenere ciò che desiderate, ma ricordate di non trascurare le esigenze altrui.

Sarete protagonisti indiscussi di incontri sociali e nuove opportunità potrebbero presentarsi sotto forme inaspettate. In amore, la passione sarà al massimo, con la possibilità di vivere momenti indimenticabili con il partner. Consiglio: non abbiate paura di osare, ma mantenete sempre un equilibrio.

Vergine: Voto 6.5

Le stelle vi suggeriscono di rallentare e prendervi una pausa. Dopo un periodo di impegni incessanti, potreste sentire il bisogno di recuperare energia e riequilibrare la vostra vita. Il transito di Mercurio porta qualche contrattempo, soprattutto a livello lavorativo: sarà fondamentale evitare lo stress e concentrarsi su ciò che davvero conta. In amore, potreste sentire una leggera distanza dal partner, ma nulla che non possa essere risolto con una comunicazione chiara e aperta.

Consiglio: fate una lista delle priorità e affrontate un impegno alla volta, senza fretta.

Astrologia da Bilancia a Pesci

Bilancia: Voto 9

Venere in posizione favorevole regala una settimana magica e piena di armonia. Sarete al centro dell’attenzione, non solo per il vostro innato senso estetico, ma anche per la vostra capacità di mediazione nelle situazioni più complesse. Sul fronte professionale, sarà il momento perfetto per portare avanti progetti che richiedono creatività e collaborazione, mentre in amore, potrete godere di una complicità inaspettata con il partner. Single? Preparatevi a incontri interessanti. Consiglio: approfittate di questa fase positiva per prendere decisioni importanti senza indugi.

Scorpione: Voto 7

È un momento di introspezione per voi, con Saturno che vi invita a fermarvi e riflettere. Questa settimana potrebbe non essere facile, ma sarà cruciale per fare ordine nelle vostre emozioni e nei vostri progetti. Alcune tensioni potrebbero emergere in ambito familiare, ma la vostra capacità di analisi vi aiuterà a trovare una soluzione. Sul lavoro, non è il momento di prendere decisioni affrettate: meglio osservare e attendere. L’amore richiede pazienza, ma la vostra sensualità sarà una risorsa preziosa. Consiglio: concedetevi del tempo per meditare e ritrovare l’equilibrio interiore.

Sagittario: Voto 7.5

L’energia di Giove vi accompagna, rendendo questa settimana dinamica e piena di stimoli.

Il desiderio di avventura e novità sarà forte, ma fate attenzione a non essere troppo impulsivi. Sul fronte lavorativo, potrete sfruttare la vostra creatività per affrontare nuove sfide, ma ricordate di non trascurare i dettagli. In amore, vivrete momenti di grande intensità, con la possibilità di rafforzare il legame con il partner o di incontrare una persona speciale. Consiglio: non lasciatevi sopraffare dall’entusiasmo, mantenete sempre un piano chiaro.

Capricorno: Voto 6.5

Settimana di riflessione e ridefinizione dei propri obiettivi. Plutone in transito vi spinge a rivedere alcuni progetti a lungo termine e a fare i conti con questioni irrisolte. A livello lavorativo, è il momento di essere pragmatici e di non farsi influenzare da distrazioni.

In amore, potreste sentire la necessità di distaccarvi un po’ per capire cosa desiderate davvero. Consiglio: non abbiate paura di cambiare direzione se necessario, ma fatelo con ponderazione.

Acquario: Voto 8

Settimana di rinnovamento e grande energia. L’influenza di Urano vi spinge a sperimentare e a cercare nuove soluzioni, sia sul lavoro che nella vita privata. Sarete pervasi da un’energia innovativa, pronta a sconvolgere gli schemi tradizionali, ma fate attenzione a non essere troppo ribelli. In amore, sarà il momento perfetto per rompere con la routine e sorprendere il partner. Consiglio: siate flessibili e aperti al cambiamento, ma mantenete sempre una base solida su cui appoggiarvi.

Pesci: Voto 7

Settimana di grande sensibilità e intuizione.

Nettuno vi rende più ricettivi del solito, aiutandovi a cogliere dettagli e sfumature che agli altri sfuggono. A livello professionale, sarà importante seguire il vostro istinto, ma senza perdere di vista la logica. In amore, potrete vivere momenti di grande complicità, soprattutto se riuscirete a esprimere apertamente i vostri sentimenti. Consiglio: sfruttate la vostra empatia per costruire relazioni più autentiche, ma non lasciate che le emozioni vi travolgano.