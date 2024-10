L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre è pronto dare una valutazione ai prossimi sette giorni. Il periodo settimanale viene pronosticato altamente favorevole all'Ariete (voto 10), grande favorito dalla Luna nel segno. Benissimo anche Toro (voto 9), Gemelli (voto 8) e Sagittario (voto 8), trio posizionato nella parte alta della classifica. Per i Pesci (voto 5), si presume possa essere un periodo abbastanza instabile, da vivere in religiosa concentrazione.

Oroscopo settimanale con pagelle dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 10. Splendida settimana per fare o eventualmente disfare.

Durante questo periodo, l'energia sarà alta e vi darà lo slancio per affrontare sfide stimolanti. Sul fronte amoroso, chi è single avrà la possibilità di vivere emozioni nuove e appassionanti, mentre chi è in coppia dovrà gestire qualche piccola incomprensione. Non abbiate timore di chiedere scusa se necessario, dimostrare umiltà rafforzerà il legame. Non prestate eccessiva attenzione a chi tenta di farvi sentire insicuri per il semplice fatto di riconoscere gli errori. In ambito lavorativo, i progetti che avete in cantiere saranno pronti a svilupparsi: un pizzico di coraggio sarà la chiave per farli decollare.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 15 ottobre (Luna in Ariete);

martedì 15 ottobre (Luna in Ariete); ★★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e domenica 20;

★★★★ giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19.

♉ Toro: voto 9.

La settimana promette momenti di goduriosa soddisfazione, con le stelle che vi sosterranno in ogni iniziativa. In amore, sarà il momento ideale per consolidare legami o lasciarsi trasportare da una ventata di romanticismo. Le coppie vivranno momenti di complicità, trovando una soluzione ai piccoli dissapori. I single, invece, potrebbero fare incontri interessanti e inaspettati, soprattutto con persone conosciute di recente.

Sul piano professionale, eventi positivi saranno all'orizzonte: situazioni che finora erano in stallo si sbloccheranno improvvisamente. Tenete alta la concentrazione per cogliere tutte le opportunità che si presenteranno.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 17 ottobre (Luna in Toro);

giovedì 17 ottobre (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 15 e venerdì 18;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16, sabato 19 e domenica 20.

♊ Gemelli: voto 8.

Le influenze astrali di prossimo arrivo renderanno la settimana assai speciale. Grazie all'arrivo della Luna nel segno, sabato 19 ottobre, potrete contare su una buona ondata di ottimismo. In amore, sarà il momento perfetto per rafforzare la sintonia con il partner: i piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Approfittate di questo periodo per creare momenti unici e indimenticabili. Per i single, ci sarà la possibilità di fare incontri significativi: l'autenticità sarà la vostra arma vincente. Sul fronte lavorativo, un cambiamento positivo è alle porte. Continuate a portare avanti i progetti con fiducia e determinazione..

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 19 ottobre (Luna in Gemelli);

sabato 19 ottobre (Luna in Gemelli); ★★★★★ giovedì 17 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★ martedì 15 ottobre.

♋ Cancro: voto 6.

La settimana inizierà benissimo, ma la parte centrale non offrirà grandi entusiasmi, con un mercoledì e un giovedì piuttosto impegnativi. In amore, sarà saggio mantenere un basso profilo, evitando mosse avventate, sia per chi è in coppia sia per chi è in cerca di nuove avventure. Non è il momento per esporvi o offrire opinioni non richieste, il rischio di malintesi è elevato. I single potrebbero assistere a una sorpresa inaspettata che rivoluzionerà una situazione. Sul lavoro, sarà fondamentale trovare nuovi stimoli: la monotonia rischia di bloccare la vostra creatività. Esplorare nuovi orizzonti potrà darvi l'ispirazione necessaria.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 14 e sabato 19,

★★★★ martedì 15, venerdì 18 e domenica 20;

★★★ mercoledì 16 ottobre;

★★ giovedì 17 ottobre.

♌ Leone: voto 7.

L'inizio e la parte centrale del periodo saranno caratterizzati da una buona energia, ma la fine potrebbe rivelarsi più impegnativa. In amore, la chiave sarà mantenere le cose semplici e non lasciarsi influenzare da consigli rischiosi. Seguite il vostro istinto e rimanete ancorati alla realtà. Chi è in cerca dell'anima gemella dovrà trovare un equilibrio tra aspettative e realtà, evitando di ingigantire le situazioni. Nel lavoro, anche se un senso di inadeguatezza potrebbe affiorare, ricordatevi che è solo passeggero. Avete tutto ciò che serve per ottenere risultati concreti, quindi non lasciatevi scoraggiare.

La valutazione della settimana:

Top del giorno lunedì 14 ottobre;

lunedì 14 ottobre; ★★★★★ martedì 15 e mercoledì 16;

★★★★ giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 ottobre;

★★ sabato 19 ottobre.

♍ Vergine: voto 6.

La settimana non sarà tra le più entusiasmanti, con una leggera mancanza di stimoli. In amore, sarà essenziale non farsi trascinare dalle emozioni negative. Se ci sono tensioni con il partner, riflettere prima di agire vi aiuterà a evitare peggioramenti. Per alcuni, potrebbe essere il momento giusto per considerare un nuovo inizio su basi più solide. I single, invece, dovrebbero evitare di ripartire da zero, poiché il rischio di incertezze e dubbi potrebbe prevalere. Sul fronte professionale, prendetevi il tempo necessario per riflettere sulle vostre prossime mosse. Non affrettate i tempi, ma valutate con attenzione i progetti su cui investire energie e risorse.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ giovedì 17 e venerdì 18;

★★★★ lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16;

★★★ sabato 19 ottobre;

★★ domenica 20 ottobre.

Oroscopo della settimana e giudizi astrali da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 7. Il periodo, secondo l'Oroscopo, inizierà in modo poco sereno, con una certa instabilità. Poi il resto della settimana andrà molto meglio, il che permetterà di dedicarsi ai propri interessi con tranquillità. La Luna, in aspetto armonico favorirà introspezioni profonde e porterà maggiore chiarezza nelle questioni affettive. Se ci sono stati piccoli contrasti con il partner, sarà il momento giusto per risolverli con calma e maturità, senza permettere ai malintesi di incrinare la fiducia costruita nel tempo.

Sul piano professionale, nuove idee emergeranno, ma potrebbe risultare complesso metterle subito in pratica. Sarà utile confrontarsi con una persona di fiducia per valutare insieme strategie efficaci: adottare un punto di vista diverso vi consentirà di superare ostacoli che sembrano insormontabili.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 18 ottobre;

venerdì 18 ottobre; ★★★★★ mercoledì 16 e sabato 19;

★★★★ giovedì 17 e domenica 20;

★★★ martedì 15 ottobre;

★★ lunedì 14 ottobre.

♏ Scorpione: voto 7. L'inizio del periodo sarà caratterizzato da sorprese entusiasmanti, ma il resto dei giorni porterà un'evoluzione verso una stabilità meno rassicurante. Il quadro astrale, influenzato dalla coppia Luna-Giove, favorirà un miglioramento progressivo, a patto che manteniate la calma di fronte a piccoli imprevisti.

Nella sfera affettiva, il comportamento del partner o delle persone vicine potrà sembrarvi ambiguo, ma sarà essenziale evitare reazioni impulsive. Un dialogo costruttivo aiuterà a prevenire malintesi. Sul lavoro, fate attenzione a chi si dimostra troppo competitivo: ignorate le provocazioni e concentratevi sui vostri obiettivi, senza alimentare rivalità inutili.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno domenica 20 ottobre;

domenica 20 ottobre; ★★★★★ lunedì 14 e sabato 19;

★★★★ martedì 15 e venerdì 18;

★★★ giovedì 17 ottobre;

★★ mercoledì 16 ottobre.

♐ Sagittario: voto 8. La terza settimana di Ottobre offrirà l'occasione ideale per mettere ordine nelle questioni lasciate in sospeso. La presenza di Venere nel vostro segno fornirà un'energia potente, perfetta per affrontare le situazioni con determinazione e sicurezza.

La Luna, entrando nel segno dei Gemelli verso la fine della settimana, porterà maggiore chiarezza mentale e una spinta extra di motivazione. Approfittatene per risolvere vecchie questioni e liberarvi di situazioni che non vi appartengono più. Le opportunità non mancheranno e, con l'atteggiamento giusto, saprete coglierle al volo. Le coppie sentiranno il bisogno di rafforzare il loro legame, mentre chi è in cerca di novità avrà un fine settimana perfetto per incontrare persone interessanti. Anche sul lavoro, sarà un periodo soddisfacente, lasciandovi liberi di celebrare i successi insieme a chi vi è vicino.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 16 ottobre;

mercoledì 16 ottobre; ★★★★★ giovedì 17 (Venere in Sagittario) e venerdì 18;

★★★★ lunedì 14, martedì 15 e sabato 19;

★★★ domenica 20 ottobre.

♑ Capricorno: voto 6.

La settimana inizierà con una ventata di energia positiva, grazie alla Luna in Ariete e all'influenza creativa di Venere in Sagittario. Tuttavia, l'opposizione di altri pianeti tipo Marte o Nettuno potrebbe creare alcuni ostacoli lungo il cammino. In ambito sentimentale, sarà necessario uno sforzo maggiore per risolvere problemi irrisolti, soprattutto se trascurati in precedenza. Per i single, la ricerca di una persona speciale non sarà semplice, ma l'obiettivo finale sarà comunque soddisfacente. Sul piano lavorativo, vi verrà chiesto di sfruttare al massimo le vostre risorse e abilità, facendo leva sulla capacità di analisi e sul vostro potere di persuasione. Le opportunità di affermazione personale saranno dietro l'angolo: siate pronti a coglierle senza esitazioni.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 15 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ giovedì 17 ottobre;

★★ venerdì 18 ottobre.

♒ Acquario: voto 6. Il periodo avrà un andamento piuttosto oscillante, a causa della posizione contrastante di Luna e Mercurio rispetto al vostro segno. Le energie non saranno del tutto armoniche: se da un lato la Luna favorirà una maggiore apertura emotiva, dall'altro Mercurio creerà confusione e difficoltà di comunicazione. Nella sfera affettiva, la mancanza di sintonia con il partner potrebbe creare qualche attrito: sarà importante ravvivare il rapporto con piccole attenzioni, evitando la noia. I single avranno la possibilità di approfondire nuove conoscenze, scoprendo chi davvero nutre un reale interesse per voi. Sul fronte professionale, qualche complicazione potrebbe presentarsi: mantenete la calma e agite con cautela, senza farvi sopraffare da pressioni esterne.

La valutazione della settimana:

★★★★★ venerdì 18 e sabato 19;

★★★★ mercoledì 16, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ lunedì 14 ottobre;

★★ martedì 15 ottobre.

♓ Pesci: voto 5. Un periodo complesso vi attende, con stelle poco amichevoli che influenzeranno la sfera emotiva, creando a spot alti e bassi, soprattutto nei legami affettivi. Potreste avvertire una sensazione di insoddisfazione o inquietudine, che se non gestita con attenzione potrebbe trasformarsi in irritazione. Sarà fondamentale non lasciarsi trascinare dall'impulso di discutere per motivi futili. Le tensioni potranno essere appianate attraverso un dialogo sincero e sereno, evitando di soffermarsi su questioni passate. Anche le amicizie saranno messe alla prova, consentendovi di valutare chi merita realmente la vostra fiducia. Sul lavoro, la situazione non si rivelerà particolarmente stimolante: cercate di resistere alle difficoltà e non permettete che un calo di energie influenzi la produttività. La pazienza sarà la vostra migliore alleata, in attesa di periodi più favorevoli.

La graduatoria settimanale con le stelle: