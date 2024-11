L'oroscopo del weekend dal 23 al 24 novembre prevede un Leone piuttosto motivato al lavoro, ansioso di dimostrare le proprie capacità, mentre Saturno consiglierà ai nativi Scorpione come gestire le proprie mansioni. L'Ariete dedicherà più tempo al lavoro, mentre il Capricorno esprimerà dolcezza e passione verso il partner.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questo fine settimana non sarà così felice per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. La Luna e Venere saranno contro di voi, impedendovi di provare sentimenti benevoli verso le persone che amate.

In campo professionale invece la situazione sarà produttiva per voi grazie a Marte e Mercurio. Impegno e costanza saranno due fattori importanti per raggiungere i vostri obiettivi, e per farlo, sarete disposti a spendere più tempo sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: ottimo weekend in amore secondo l'Oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere dalla vostra parte, pronti a rendere queste giornate leggere e appaganti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale molte delle decisioni che prenderete saranno frutto del vostro impegno. Comunque vada, siate fieri di ciò che riuscirete a ottenere. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita professionale poco promettente in questo periodo per voi nativi del segno.

Mercurio in opposizione vi confonde le idee, e non basterà sentirvi volenterosi e carichi se non avete una direzione ben precisa. In amore il rapporto con il partner sarà stabile, con momenti di complicità e passione insieme alla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Cancro: vita sentimentale che sembra di stare sulle montagne russe a causa della Luna e di Venere in contrapposizione.

Con il partner ci saranno momenti di comprensione e momenti di crisi. Non ci sarà sempre stabilità all'interno della vostra relazione. In ambito lavorativo invece farete buoni passi avanti, e sarete motivati a proseguire lungo questa direzione. Voto - 7️⃣

Leone: vi sentirete piuttosto motivati in campo professionale in questo periodo dove tutto sta andando per il verso giusto.

Con Marte e Mercurio dalla vostra parte, ambirete in alto, pronti a dimostrare tutto il vostro valore con le vostre idee ora che ne avrete l'occasione. In amore sarà una giornata tutto sommato discreta. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma senza momenti particolarmente romantici. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale dalle due facce in questo fine settimana di novembre. Se in ambito amoroso sarà possibile vivere una relazione di coppia dolce e appagante, con un cielo dominato dalla Luna e da Venere, l'altra faccia della medaglia vedrà Giove, Mercurio e Saturno contro. Nel lavoro, dovrete stare attenti al modo in cui deciderete di gestire le vostre mansioni al fine di non commettere gravi errori.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un fine settimana poco romantico per la vostra relazione di coppia a causa di Venere. Ci sarà un po’ di tensione tra voi e la vostra anima gemella, che non riuscirete a dissipare così facilmente. Bene invece il settore professionale, grazie al sostegno di Marte e Mercurio, che porteranno idee produttive per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: un quadro astrale equilibrato e piacevole nel corso di questo fine settimana. In amore la Luna vi permetterà di vivere un rapporto abbastanza sereno e romantico. Se siete single non vi dispiacerà fare nuove conoscenze, che possano riempire la vostra vita sociale. Nel lavoro, sarete mossi da buone idee grazie a Saturno che porterà buoni consigli, ma attenzione a non essere troppo avventati in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Sagittario: questo fine settimana non sarà così soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi guarderà storta dal segno della Vergine, impedendovi di vivere un rapporto appagante sotto ogni aspetto. Se ci sono alcune questioni da risolvere con il partner, non dovrete ignorarle. In campo professionale dedicherete molto tempo ai vostri progetti, e presto raccoglierete buoni risultati. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima in questo weekend di novembre. Il rapporto con il partner sarà pieno di emozioni grazie alla Luna e Venere in aspetto favorevole. Esprimerete dolcezza e buone emozioni verso la vostra fiamma. Anche nel lavoro, riuscirete a cavarvela piuttosto bene.

L'importante sarà non avere pretese troppo elevate. Voto - 9️⃣

Acquario: questo cielo non sarà forse così entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione non sarà forse la più romantica, ma sappiate che quando avrete bisogno, il partner ci sarà sempre per voi. In ambito lavorativo sarete sicuri delle vostre scelte, grazie alla posizione favorevole di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale non così entusiasmante in questo periodo a causa di Giove e Mercurio. Al momento non avrete una direzione chiara nei vostri progetti, di conseguenza, non saprete come agire. In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, non sempre sarete così romantici verso il partner. Voto - 6️⃣