Nell'oroscopo del fine settimana dal 30 novembre al 1° dicembre i nativi Gemelli potrebbero incontrare un po’ di gelosia dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in cattivo aspetto, mentre il Leone sarà capace di mettere a segno ottimi risultati grazie a Marte e Mercurio, dimostrando anche un certo ottimismo. Lo Scorpione sarà affiatato con il partner, mentre Marte porterà buone energie ai nativi Ariete.

Previsioni oroscopo weekend 30 novembre - 1° dicembre 2024 segno per segno

Ariete: il vostro weekend non sarà estremamente romantico a causa di Venere secondo l'Oroscopo, ciò nonostante, con la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, sarà più facile cercare di comprendere le volontà del partner.

In ambito professionale Marte porterà buone energie, mentre Mercurio vi darà le idee giuste per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale piacevole nel corso di questo fine settimana. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni grazie a Venere, ma attenzione a non mostrare atteggiamenti troppo stravaganti. Nel lavoro otterrete lentamente dei progressi o delle novità nei vostri progetti. Farete dunque piccoli passi avanti, ma la meta sarà ancora lontana. Voto - 7️⃣

Gemelli: questa Luna in opposizione potrebbe mettere in evidenza una certa gelosia nei confronti del partner in questo periodo. Anche voi single non sarete così affabili, ma in ogni caso, se davvero volete conquistare la vostra fiamma, dovrete dimostrare i vostri sentimenti con i fatti.

In ambito professionale avrete bisogno di aiuto per completare alcuni progetti ormai in fase di stallo. Voto - 6️⃣

Cancro: questa Venere in Capricorno non vi permetterà di concludere bene il mese di novembre, né tantomeno iniziare al meglio dicembre. Ci saranno alcune cose da sistemare all'interno del vostro rapporto, e dovrete avere pazienza e comprensione.

Sul fronte professionale ci metterete molto del vostro in quel che fate. In caso positivo, le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un fine settimana pieno di ottimismo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in trigono, regalandovi momenti di tenerezza e intesa con la persona che amate.

Sul fronte professionale arriveranno grandi soddisfazioni in questo periodo, e vi sentirete stimolati a dare di più. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli nel corso di questo fine settimana, almeno dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in trigono. Single oppure no, avrete buone occasioni per concedervi piacevoli momenti d'intesa con la vostra fiamma. Sul posto di lavoro invece dovrete dimostrare di avere le giuste capacità per mettere insieme progetti ben realizzati, e con Mercurio e Giove contro non sarà semplice. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale poco attraente in questo periodo secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura dal segno del Capricorno non sarete così affabili nei confronti del partner.

Avrete prima alcune questioni più importanti da risolvere. Nel lavoro sarete ancora in gara per raggiungere certi obiettivi. Dovrete soltanto dimostrare di essere capaci di gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un weekend affiatato dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno. Con Venere in sestile dal segno del Capricorno, avrete sempre una buona ragione per far felice il partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete abituarvi a un ritmo un po’ più lento, ma in ogni caso, vi avvicinerete comunque verso il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Sagittario: fine settimana perfetto in campo amoroso, grazie alla Luna nel segno e un cielo a contorno luminoso.

In amore la fiamma che alimenta il vostro rapporto non sarà ancora esaurita, e avrete ancora tanto da dare per la persona che amate. Riguardo il lavoro, Mercurio e Marte saranno dalla vostra parte nella vostra scalata al successo, ma attenzione a Giove in opposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: vi avvicinerete verso un mese di dicembre che si preannuncia scoppiettante dal punto di vista sentimentale. Venere in congiunzione porterà buone emozioni tra voi e la persona che amate. Anche voi single troverete una certa intesa e fascino verso nuove conoscenze. Sul fronte professionale avrete grandi potenzialità, che se gestite bene, potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo interesse in amore per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner non sarà niente male, ma attenzione a non essere troppo pretenziosi verso la persona che amate. In campo lavorativo dimostrerete un grande impegno nei vostri progetti, che presto o tardi verrà ripagato. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, non sarete sempre così sereni nei confronti del partner. Anche se Venere sarà favorevole, non ci sarà una perfetta intesa, e forse avrete bisogno di parlare di alcune questioni importanti. In ambito lavorativo perderete un po’ di energia, e portare avanti alcune mansioni non sarà affatto semplice a causa di Mercurio e Giove contro di voi. Voto - 6️⃣