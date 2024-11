Secondo l'oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre [VIDEO], Marte arriverà nel Leone, segno che sarà più reattivo e capace di rispondere a ogni problema al lavoro, mentre il Sagittario potrà puntare più in alto con i propri progetti. I Gemelli non si arrenderanno: seguiranno i propri obiettivi e saranno più combattivi. Scorpione dovrà riflettere prima di prendere alcune decisioni.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana di novembre ha in serbo tante potenzialità e novità. Sul fronte professionale, il sostegno di Marte e Mercurio sarà molto importante per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello e riuscire a guadagnare punti.

In amore Venere sarà ancora in buon aspetto, ma attenzione alla Luna contro di voi, in particolare tra le giornate di mercoledì e giovedì. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato positive. In amore nutrirete buoni sentimenti verso la persona che amate. Sarà possibile mettere in risalto il vostro rapporto durante le giornate di Luna favorevole, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Nel lavoro Marte si metterà contro di voi. A volte potreste non sentirvi abbastanza attivi, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarà una settimana molto convincente in amore a causa di Venere opposta. Questo periodo potrebbe rivelarsi pesante per la vostra relazione di coppia, complice anche alcune questioni che faticherete a risolvere.

Nel lavoro Marte vi aiuterà a non arrendervi di fronte agli ostacoli. Con Mercurio contro però, non sarà facile portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato stabile. Il rapporto con il partner sarà abbastanza soddisfacente, ma con questo cielo poco influente, attenzione a non prendervi troppe libertà.

La sinergia con il partner sarà fondamentale. In ambito professionale curerete al meglio i vostri progetti, soprattutto se avete già una direzione ben definita. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un periodo di grande crescita. In questa settimana di novembre arriverà il pianeta Marte a sostenervi in ambito professionale, e con Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario, questo periodo potrebbe segnare una svolta.

In amore ci penserà Venere a regalarvi momenti felici con il partner, ma attenzione alle giornate di Luna sfavorevole, tra giovedì e venerdì. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali poco entusiasmanti per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia non sarà così affiatata a causa di Venere in quadratura. La Luna vi darà una mano fino a mercoledì, ma non aspettatevi momenti da favola. Nel lavoro non avrete dubbi su come gestire i vostri progetti, che nel breve periodo vi daranno belle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima. Venere in sestile illuminerà la vostra relazione di coppia, anche se la Luna potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo tra le giornate di martedì e mercoledì.

In ambito lavorativo l'arrivo di Marte in Leone sarà una buona notizia. Riuscirete a essere più attivi nei vostri progetti, con la possibilità di poter svolgere in tempi più brevi i vostri progetti, senza compromettere il risultato. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che complicherà la situazione in campo professionale. L'arrivo di Marte nel segno del Leone potrebbe rappresentare un ostacolo per il vostro successo. Mercurio vi darà manforte, ma non sempre potreste avere le risorse necessarie per gestire bene le vostre mansioni. In campo amoroso il vostro rapporto sarà stabile, con momenti d'intimità e di crescita per voi e il partner. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una settimana splendida, che migliorerà il vostro tenore di vita in ogni ambito.

In amore ci penseranno la Luna e Venere a mettervi nelle condizioni necessarie per godervi al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete grandi progetti in mente, e questa volta avrete tutti i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Capricorno: l'astro argenteo navigherà in buone posizioni, migliorando il vostro umore, soprattutto in campo amoroso. Conoscere meglio la persona che amate sarà interessante, soprattutto per poter instaurare un legame più profondo. Nel lavoro prenderete più seriamente i vostri progetti, soprattutto ora che Marte smetterà di essere contrario, potendo contare su più energie. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che si complica.

Questa settimana vedrà l'arrivo di Marte in opposizione, che potrebbe rappresentare un ostacolo per i vostri progetti lavorativi, considerato anche Mercurio in quadratura. In amore Venere supporterà il vostro rapporto. Il sostegno del partner sarà fondamentale in questo periodo per una quotidianità soddisfacente. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vede piccole difficoltà in arrivo nel lavoro. Il pianeta Marte non sarà più favorevole. Di contro, avrete Mercurio ancora in trigono, ma alcuni progetti potrebbero richiedere un po’ di tempo ed energie in più. In amore la Luna vi darà una mano durante questa settimana, ma con Venere negativa, non sarete sempre così amorevoli nei confronti del partner. Voto - 6️⃣