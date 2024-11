L'oroscopo del 12 novembre 2024 è segnato dal passaggio della Luna in Ariete che spinge questo segno zodiacale nella 'top 4' del giorno. Il primo posto in classifica spetta al Toro, davanti all'Ariete, ai Pesci e al Cancro, mentre a chiudere il cerchio sarà il Sagittario. Approfondiamo i dettagli per tutti, con la relativa classifica.

I segni peggiori e migliori secondo l'oroscopo del giorno

Sagittario - 12° posto - Il clima si presenta un po' sottotono. Vi troverete a vivere in un momento di introspezione, quasi desiderosi di rifugiarvi in un angolo tutto vostro.

Sentirete meno il desiderio di socializzare e, di conseguenza, preferirete evitare di condividere troppo con gli altri. C'è la possibilità che vi sentiate particolarmente vulnerabili e suscettibili alle critiche, soprattutto quelle provenienti da persone vicine o familiari. Forse c'è qualche questione irrisolta che riemerge, portando con sé emozioni contrastanti. Sarete tentati di rispondere bruscamente a osservazioni indesiderate, ma cercate di mantenere la calma. Ogni critica può essere un'opportunità di riflessione: anziché rispondere impulsivamente, provate a trasformare queste situazioni in un momento di crescita personale. Non è un buon momento per incontri o per decisioni importanti, quindi se possibile rimandate qualsiasi confronto a un periodo più tranquillo.

La giornata potrebbe rivelarsi anche favorevole per dedicarsi a un hobby rilassante o a qualche attività che vi faccia sentire a vostro agio, magari a casa. Circondatevi di cose che vi piacciono e godetevi qualche ora di tranquillità.

Acquario - 11° posto - Si parte con una certa stanchezza. Forse avete cambiato recentemente alcune abitudini, magari avete dormito poco oppure avete attraversato un periodo intenso che vi ha portato a fare le ore piccole.

La fatica accumulata si farà sentire, e già dal mattino potreste desiderare di prolungare il riposo. Evitate di esagerare con il caffè o con stimolanti, che potrebbero solo peggiorare la situazione nel lungo periodo. Anche se la giornata vi sembra già faticosa in partenza, cercate di procedere con calma e di evitare stress eccessivi.

Inoltre, se vi capita di uscire, ricordate di coprirvi bene e di non dimenticare l'ombrello, poiché il tempo potrebbe essere variabile. Potreste essere tentati di guardare al passato, rievocando momenti che vi fanno sentire nostalgici o vi portano a fare dei bilanci sulla vostra vita. Fate però attenzione a non lasciarvi travolgere dai rimpianti: la vita è breve, e ogni momento è prezioso. Piuttosto che rimuginare su quello che è stato, cercate di concentrarvi su quello che potete ancora fare per il vostro futuro. Le sfide affrontate finora sono state grandi insegnanti, e adesso è il momento di guardare avanti con determinazione.

Gemelli - 10° posto - Qualche stranezza sarà da mettere in conto.

Potreste sentirvi invasi da un’energia indefinita e da un senso di inquietudine. Potreste sentirvi quasi come sospesi tra due mondi, senza avere una chiara direzione su cosa fare o dove andare. Non mancheranno momenti di riflessione profonda, e sarà naturale che riaffiorino ricordi del passato, eventi o persone che credevate di aver dimenticato. Questo potrebbe portarvi a rivivere alcune emozioni e a riflettere su come queste abbiano influenzato la vostra vita attuale. Durante la giornata, sarà necessario occuparsi di alcune faccende pratiche, come sistemare qualcosa in casa o risolvere piccoli problemi che richiedono attenzione. Lo stress accumulato potrebbe rendervi più irritabili del solito, e questo potrebbe facilmente sfociare in discussioni con chi vi è vicino.

In particolare, nelle relazioni di coppia potrebbero emergere incomprensioni e divergenze, a volte anche per motivi futili. In questi casi, la cosa migliore da fare è respirare profondamente e ricordare che ogni situazione ha un suo momento per essere risolta. Il consiglio è di non forzare nulla e di lasciare che questa "tempesta emotiva" passi, perché presto tornerà il sereno e tutto si chiarirà con naturalezza.

Capricorno - 9° posto - La giornata di rappresenta per voi un momento importante, specialmente per il legame che sentite verso amici e familiari. Potreste avere una preoccupazione o un pensiero fisso che vi tormenta da tempo, impedendovi di rilassarvi completamente. Potrebbe trattarsi di una questione irrisolta o di una difficoltà che vi tiene svegli la notte.

Sarà utile trovare un momento di calma per aprirvi con qualcuno e liberarvi di questo peso, esprimendo ciò che sentite senza paura di essere giudicati. Chi ha figli o responsabilità familiari dovrà prestare attenzione a piccoli segnali, magari comportamenti o situazioni che richiedono maggiore cura e presenza. Non è la giornata ideale per prendere decisioni importanti o per avviare nuovi progetti, come iniziare una dieta o modificare drasticamente il proprio stile di vita. Prendetevi ancora un po’ di tempo per riflettere e rimandate le grandi decisioni alla prossima settimana, quando avrete una visione più chiara e distaccata.

Scorpione - 8° posto - La giornata scorrerà in maniera piuttosto tranquilla, anche se non mancheranno piccoli disaccordi e questioni da risolvere, soprattutto sul fronte amoroso.

Potrebbero sorgere lievi tensioni che, se non gestite, rischiano di compromettere l’armonia della coppia. Cercate di affrontare questi momenti con pazienza e di non lasciarvi trascinare dalle emozioni. Sul piano economico e lavorativo, alcuni potrebbero ricevere proposte interessanti o avere a che fare con questioni finanziarie inaspettate. È il momento di valutare attentamente ogni decisione, senza fretta, e di tenere gli occhi aperti per evitare eventuali insidie. La vostra sensibilità sarà particolarmente acuta, e questo potrebbe rendervi più vulnerabili a critiche o a parole altrui. Sul piano fisico, però, vi sentirete in ottima forma, con una buona energia che vi sosterrà durante tutta la giornata.

Non sottovalutate i piccoli segnali, e cercate di essere vigili e attenti a ciò che vi circonda.

Vergine - 7° posto - Siete persone estremamente determinate, e questo vi porta a non riposare mai, sempre alla ricerca di miglioramento e di nuove sfide. Potrebbero, però, esserci dei ripensamenti legati a un amore passato o a un evento che ha lasciato un segno nella vostra vita. La nostalgia potrebbe distrarvi dai vostri obiettivi quotidiani, ma non lasciatevi sopraffare: guardate al passato come a una lezione da cui trarre ispirazione, senza rimpianti. Potrebbero anche verificarsi cambiamenti significativi, forse in ambito lavorativo o all'interno della famiglia. Ci saranno momenti in cui riceverete elogi per il vostro impegno e la vostra dedizione, ma potrebbero arrivare anche critiche da chi non apprezza appieno il vostro valore.

Inoltre, c'è la possibilità che qualcuno nutra un interesse speciale per voi e non abbia ancora avuto il coraggio di dichiararsi apertamente.

Leone - 6° posto - In questa giornata, il vostro spirito sarà positivo e ottimista, seppur con qualche pensiero che vi frulla in testa. Chi ha una relazione stabile troverà un punto di riferimento solido nel partner, mentre i single potrebbero avere il desiderio di fare il primo passo verso una persona che ha colpito il loro interesse. Sarà una giornata dinamica, in cui si presenteranno delle spese inaspettate o delle opportunità per uscite particolari che stuzzicheranno la vostra voglia di esplorare. In cucina, sarà importante fare attenzione per evitare di bruciare il pranzo o la cena; inoltre, controllate la vostra posta elettronica, poiché potrebbe arrivare una comunicazione importante.

Bilancia - 5° posto - Avete una personalità energica e intraprendente, sempre pronta a cogliere nuove sfide e a mostrare le proprie capacità. Qualcuno potrebbe chiedervi un favore, e sarà l'occasione ideale per sfoggiare le vostre doti e far vedere di cosa siete capaci. Chi è impegnato in una relazione vivrà momenti di forte complicità, in cui i sentimenti si esprimeranno liberamente. La giornata è favorevole anche per esplorare nuove idee e per dare il via a un progetto che avete in mente da tempo. Un pizzico di creatività vi aiuterà a rendere la routine più interessante e stimolante. Non dovreste discutere con persone che aspettano un vostro passo falso o che non fanno altro che fraintendervi di proposito per attaccarvi.

Cancro - 4° posto - Il vostro lato sensibile e intuitivo si farà sentire, portandovi a riflettere sui sentimenti e sulle relazioni. Questo è un giorno ideale per esplorare i sentimenti in modo approfondito e per permettere che ogni pensiero germogli e si sviluppi liberamente. C’è anche la possibilità di incontrare qualcuno di importante o di rivedere una persona cara, magari qualcuno con cui avete condiviso momenti dell'infanzia. In serata, le coppie troveranno un momento di profonda connessione, dissipando eventuali malumori e ritrovando la serenità. Bando alle scuse: servono solo a rendere "l'oggi" facile ma a complicare "l'indomani".

Pesci - 3° posto - Oroscopo molto positivo, con buone prospettive di esprimere la creatività e di portare a termine gli impegni con successo.

Anche chi tende a essere più riservato avrà l'opportunità di mettersi in luce, facendo un passo avanti. Siate coraggiosi e lasciate da parte i preconcetti: le nuove esperienze che incontrerete lungo il cammino porteranno una ventata di freschezza. Amore e famiglia andranno coltivati con pazienza e presenza. Scegliete di spendere saggiamente il vostro tempo, perché esso è limitato per tutti. Se continuerete ad aspettare e rimandare fino a che non vi sentirete pronti, allora finirete per attendere per il resto della vostra vita.

Ariete - 2° posto - La giornata di domani promette di essere serena e armoniosa, piena di piccoli momenti di felicità che renderanno ogni attività più piacevole. Riuscirete abilmente in ogni settore. Qualcuno potrebbe intenerirvi con una parola affettuosa e sincera. Nelle relazioni, potrete godere di una serenità che farà bene sia a voi sia al vostro partner, favorendo la connessione. Anche chi è single potrebbe sentirsi soddisfatto della propria vita, ma potrebbe valutare di prendere una nuova direzione. Senza fare grandi annunci, lavorate a capo chino, e in silenzio, sui vostri sogni.

Toro - 1° posto - Questa giornata vi porterà soddisfazioni, con un particolare risalto all’ambito professionale. Se avete in mente qualche cambiamento, potrete iniziare a muovere i primi passi con rinnovata fiducia. La vostra creatività e versatilità vi aiuteranno a gestire al meglio ogni singola situazione. Circondatevi di persone sorridenti e volenterose, così da lasciarvi travolgere dalla loro buona energia. Meglio stare lontani dai soggetti negativi e dalle situazioni stagnanti. Siate pazienti e attenti: sarete in grado di raccogliere ottimi risultati.