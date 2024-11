Nell'oroscopo della giornata di martedì 12 novembre, i nati del Capricorno accoglieranno il pianeta Venere, anche se dovranno avere un po’ di pazienza prima di lasciarsi andare alle emozioni, considerato la Luna in quadratura. I Gemelli non dovranno essere troppo esigenti al lavoro, mentre l'Acquario avrà più tempo libero a disposizione da dedicare per sé o per gli altri.

Di seguito approfondiamo le previsioni con le relative pagelle per tutti i segni.

Previsioni oroscopo martedì 12 novembre 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali sotto le aspettative in questa giornata di martedì.

Il pianeta Venere si sposterà nel segno del Capricorno, e potrebbe impedirvi di esprimere come volete i vostri sentimenti. Di contro, la Luna sarà in congiunzione, e potrebbe aiutarvi a non causare spiacevoli momenti con il partner. Nel lavoro continuerete a esprimere bene le vostre potenzialità grazie a Marte e Mercurio, con la possibilità di ambire in alto. Voto - 7️⃣

Toro: questo martedì di novembre vedrà interessanti novità dal punto di vista sentimentale secondo l'Oroscopo. Una bella Venere sarà in trigono dal segno amico del Capricorno, e vi permetterà di rendere più appagante la vostra vita romantica. In ambito lavorativo riflettete bene sulle decisioni che prenderete. Alcune potrebbero fare la differenza.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che si farà più coinvolgente nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il pianeta Venere smetterà di remarvi contro, e la Luna in sestile potrebbe darvi quello slancio necessario per rivivere un rapporto più appagante. Sul fronte professionale ci sarà molto da fare per recuperare terreno.

Attenzione però a non essere troppo esigenti, o potreste soltanto ottenere l'effetto contrario. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà una giornata così stimolante in amore considerato la Luna e Venere contro. Il prossimo periodo potrebbe non essere così entusiasmante per la vostra relazione di coppia, che avrà bisogno di ritrovare la sua direzione.

Nel lavoro riuscirete ancora a dire la vostra in quel che fate, anche se l'entusiasmo calerà un po’. Voto - 6️⃣

Leone: il pianeta Venere non sarà più nelle vostre corde nel prossimo periodo, ciò nonostante, in questa giornata avrete la Luna favorevole. Avrete ancora molte possibilità per dare un tocco romantico alla vostra relazione di coppia e per rafforzare il vostro legame. In campo professionale farete buoni progressi in quel che fate. Marte e Mercurio vi daranno importanti occasioni per poter ambire in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che finalmente cambia in meglio per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale. Venere si sposterà in una posizione più comoda per voi.

Sarà possibile finalmente provare a vivere un rapporto diverso, che possa funzionare davvero questa volta. Nel lavoro invece farete ancora fatica a portare avanti le vostre mansioni a causa di Mercurio e Giove. Non sempre avrete le giuste potenzialità per riuscire a mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo cielo tenderà a peggiorare e non poco per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere contro di voi, potrebbero apparire delle crepe nel vostro rapporto, che andranno sistemate il prima possibile. Sul fronte professionale continuerete a esprimere bene le vostre abilità, anche se non vi sentirete particolarmente stimolati. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di martedì abbastanza serena per quanto riguarda i sentimenti.

Il rapporto con il partner non sarà niente male, anzi. Ora che Venere sarà in buon aspetto, avrete possibilità migliori per poter regalare momenti di piacere alla persona che amate. Sul posto di lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma attenzione a non essere troppo precipitosi. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo quadro astrale cambierà leggermente nel prossimo periodo secondo l'oroscopo, ma vi darà comunque buone possibilità. In amore perderete il supporto di Venere, ma con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete avrete ancora bei momenti da condividere con la persona che amate. Nel lavoro sarete ancora sulla cresta dell'onda grazie a Marte e Mercurio, capaci di poter mettere a segno risultati davvero interessanti.

Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che si farà più coinvolgente nel prossimo periodo per voi nativi del segno grazie a Venere, ma che richiederà anche un po’ di tempo. La Luna infatti sarà in quadratura, e il vostro rapporto non si rivelerà più romantico e affiatato fin da subito. Molto bene anche il settore professionale, anche se al momento non siete in grado di poter competere a livelli più alti. Voto - 8️⃣

Acquario: riuscirete a trovare un po’ di tempo libero in più in questa giornata di martedì, grazie anche a questo cielo più sereno. Nel lavoro le cose andranno bene, per cui una piccola pausa ve la meritate anche. In amore Venere si metterà alle vostre spalle, ma con la Luna in sestile dal segno dell'Ariete, troverete il giusto pretesto per stare bene insieme alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Pesci: finalmente le cose miglioreranno in campo amoroso per voi nativi del segno, ora che Venere si trova in sestile dal segno del Capricorno. Cercate di trovare il giusto pretesto per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito lavorativo avrete ancora molto da fare per raggiungere i vostri obiettivi, e con questo cielo non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣