L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 novembre prevede una grande energia positiva per i nati Leone, che con Marte nel segno potranno ottenere di più nel lavoro e non solo, mentre il Sagittario sarà sincero e autentico nei confronti del partner e nei propri progetti lavorativi. I Pesci saranno aiutati dalla Luna in sestile, mentre il Toro mostrerà buone emozioni verso il partner.

Previsioni mercoledì 6 novembre 2024 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì che vedrà un cielo in fase di assestamento. Il rapporto con il partner non sarà perfetto a causa della Luna in quadratura, ma con Venere in trigono dal segno del Sagittario sarete capaci di vivere un rapporto comunque sincero.

In ambito professionale state facendo buoni progressi, mossi da un cielo abbastanza sereno, che porterà idee ed energie. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in trigono vi permetterà di vivere un rapporto migliore con la vostra anima gemella. Mostrerete buone emozioni verso il partner. Se siete single non sarà un brutto periodo per mettersi in gioco e provare a fare buone conquiste. In ambito lavorativo sarete i soli responsabili dei vostri progetti. Sarete voi a prendere le decisioni, ma dovrete farlo in modo ponderato. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno molte stelle contrarie in questo periodo. Le energie e le ambizioni che vi spingevano ad andare avanti non ci sono più, soprattutto in amore.

Single oppure no dovrete fare di meglio per riuscire a conquistare il cuore della persona che amate. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà reagire alle delusioni, ma dovrete anche accettare il fatto che non sempre potrete raggiungere l'apice nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna in Capricorno potrebbe smorzare questo vostro romanticismo durante questo mercoledì di novembre.

Sarete sentimentali nei confronti del partner, ma quando qualcosa non va come vorreste, questo vostro romanticismo sparirà improvvisamente. Sul fronte professionale ve la caverete abbastanza bene, ma attenzione a non avere obiettivi troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà tante stelle in buon aspetto.

Punterete molto sull'aspetto fisico, ma anche sui buoni sentimenti, quelli che possono permettervi di costruire un rapporto sincero, dolce. In ambito lavorativo ricaverete soddisfazioni anche dalle piccole cose. Sarete più ottimisti, e finalmente capaci di apprezzare ciò che farete. Voto - 9️⃣

Vergine: periodo migliore in amore grazie alla Luna in trigono, anche se i problemi con la persona che amate non svaniranno del tutto. Sarà una buona giornata per provare a parlarne con il partner e cercare di raggiungere un compromesso. In ambito professionale alcune mansioni piuttosto impegnative vi stanno mettendo in crisi. Non sarà semplice stare dietro alle tante cose da fare. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono in campo sentimentale, ma non per questo sarà un mercoledì deludente.

Anche la Luna sarà negativa, con Venere in sestile sarà comunque possibile vivere un rapporto discreto. Sul fronte lavorativo godrete di un buon cielo. Vi sentirete pronti a tutto in questo periodo, pronti a esprimere il vostro potenziale in ogni mansione assegnata. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in sestile dal segno del Capricorno vi aiuterà a esaltare il rapporto con la vostra anima gemella in questa giornata di mercoledì. Arriveranno infatti occasioni interessanti per condividere tutto di voi con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro sarà interessante questo periodo di studio e risoluzione di alcuni progetti che potrebbero darvi tanto. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che vedrà una splendida Venere al vostro servizio.

Single oppure no, non mancheranno momenti di puro romanticismo con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade. In campo professionale avrete sempre una buona idea da sviluppare, che possa garantirvi risultati interessanti. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo più intimo per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in congiunzione. Con il partner sarete come un libro aperto, cercando di non nascondere nulla che possa compromettere il vostro rapporto. Nel lavoro siete in attesa di novità, ma per il momento, sarete capaci di portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: il rapporto con il partner procederà in modo positivo in questa giornata. La vostra relazione di coppia sarà sincera e costruttiva, con momenti davvero appaganti.

In ambito professionale sarete guidati dall'ambizione. Cercate solo di valutare bene le vostre scelte. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà l'astro argenteo venire in vostro soccorso durante questo mercoledì di novembre. La vostra vita sentimentale non sarà ancora un granché, ciò nonostante potreste intuire qualcosa che possa aiutarvi con il vostro rapporto. Sul posto di lavoro avrete bisogno di una buona armonia con i colleghi per poter gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣