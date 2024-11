L'oroscopo dell'amore del weekend del 16 e del 17 novembre sorride all'Acquario, ai Pesci, alla Bilancia e al Cancro, tutti nella top 4. Saranno 48 ore in cui la Luna in Gemelli guiderà i nati di questi segni verso la strada della chiarezza interiore.

Previsioni astrologiche del weekend, la classifica dai peggiori ai migliori

12° Scorpione: ❤❤❤. Le previsioni per il weekend indicano che potreste sentirvi un po' trascurati dal partner e critici nei confronti di voi stessi. Alcuni tratti del vostro carattere potrebbero essere messi in discussione da chi vi circonda, facendovi sentire in difetto.

Non lasciate che le opinioni degli altri vi schiaccino: sapete bene quanto valete e quali sono i vostri pregi. Chi ha vissuto una separazione potrebbe avere difficoltà a guardare avanti, a lasciarsi alle spalle il passato e, forse, a ignorare i sentimenti ancora presenti. In questi casi, concedetevi del tempo e non forzatevi a dimenticare ciò che è stato.

11° Sagittario: ❤❤❤. Sarete grintosi e determinati, pronti ad affrontare i piccoli contrattempi che potrebbero presentarsi lungo il vostro cammino e che rischieranno di frapporsi fra voi e la persona che vi piace. Non tutto procederà come vorreste, ma la vostra attitudine positiva vi aiuterà a superare ogni ostacolo. Potrebbero esserci questioni familiari da risolvere o piccoli problemi domestici.

Cercate di non riversare le frustrazioni lavorative nella vita di coppia. Fate vostro il motto "chi la dura la vince", e affrontate ogni sfida con serenità.

10° Toro: ❤❤❤. Potreste aver avuto qualche delusione sentimentale, ma il fine settimana rappresenterà una buona occasione per rivalutare tutto e ristabilire le vostre priorità.

Bisogna accettare che a volte non tutto va secondo i piani, ma ciò non significa che debba bisogna rinunciare: piuttosto, concentratevi sul modo in cui potete modificare la vostra strategia per ottenere i risultati sperati. Evitate di farvi coinvolgere troppo da situazioni che non sentite vostre e non lasciate che le provocazioni vi destabilizzino.

Mantenete un atteggiamento equilibrato, evitando iniziative troppo impulsive che potrebbero risultare controproducenti.

9° Capricorno: ❤❤❤. Nei prossimi giorni, potreste trovarvi a mettere da parte l’aspetto romantico della vostra vita per concentrarvi su questioni più pratiche. Questo potrebbe creare un po' di tensione con il partner, che potrebbe sentirsi trascurato. Il pensiero delle finanze o di un problema legale che vi preoccupa da tempo potrebbe monopolizzare la vostra attenzione. Non lasciate che le questioni esterne creino frizioni in ambito familiare: ricordate che ogni problema può essere affrontato con calma. Qualcuno non ha superato una separazione.

Giornata nella media

8° Ariete: ❤❤❤❤.

L'Oroscopo non approva l'amore, ma nemmeno lo boccia in toto, perché ci sono turbolenze in atto. Saranno da mettere in conto degli imprevisti che porteranno discussioni. Cercate di non parlare troppo, altrimenti potreste peggiorare la situazione in famiglia o con il partner. Un ritardo potrebbe scompigliare la situazione. Prendetevi del tempo, se siete single, e non buttatevi a capofitto in relazioni superficiali. Qualcuno sembra nutrire del sentimento nei vostri confronti.

7° Gemelli: ❤❤❤❤. Sul fronte sentimentale, sentite il bisogno di maggiore chiarezza: se ci sono situazioni poco definite o sentimenti confusi, prendetevi del tempo per riflettere e valutare ciò che desiderate realmente. L’indecisione potrebbe portarvi a commettere errori di cui potreste poi pentirvi, è importante agire con prudenza e valutare ogni passo con attenzione.

Il cuore e la mente hanno bisogno di un momento di chiarezza e, anche se non tutte le incertezze svaniranno subito, potreste ottenere una visione più limpida della situazione.

6° Leone: ❤❤❤❤. Sarà un periodo piuttosto delicato, in cui le emozioni potrebbero prendere il sopravvento. Vi sentirete più suscettibili e anche piccole cose potrebbero influenzare il vostro umore. Restare chiusi in casa o impegnati in attività monotone vi risulterà difficile. Sentirete un forte desiderio di uscire, incontrare persone care, o semplicemente trascorrere del tempo con chi vi fa sentire apprezzati. Sappiate che dalla tarda serata di sabato ritroverete una maggiore capacità di comunicare e potrete finalmente risolvere eventuali malintesi o difficoltà di coppia e famiglia.

Per chi si ama, sarà anche un buon momento per pensare a progetti di coppia: potrete fissare obiettivi comuni, pianificare il futuro e rafforzare l’intesa.

5° Vergine: ❤❤❤❤. Le relazioni affettive potrebbero essere messe alla prova da tensioni, soprattutto se già in passato avete affrontato questioni delicate riguardanti la famiglia o le finanze. Se ci sono divergenze irrisolte, potrebbero riemergere proprio in questi giorni, magari a causa dell’intromissione di qualche parente che tende a mettere zizzania. Per chi è single, ci sarà la possibilità di fare nuove amicizie: incontri che all’inizio sembrano casuali potrebbero trasformarsi in qualcosa di più significativo nel tempo. In ogni caso, cercate di mantenere la calma e di evitare discussioni inutili: con un po' di diplomazia, riuscirete a mantenere l’armonia.

I migliori segni

4° Cancro: ❤❤❤❤❤. Il weekend si preannuncia ricco di emozioni e di nuove scoperte sentimentali. Saranno giorni in cui vivrete un’alternanza di stati d’animo: momenti di tensione e irritazione lasceranno spazio a istanti di dolcezza e serenità, creando un mix che vi terrà sempre in movimento. La vostra creatività sarà stimolata. Potreste trovare ispirazione anche in semplici situazioni quotidiane. Per voi, che amate le emozioni intense e ricche di significato, questo sarà un periodo fantastico. Chi è alla ricerca di emozioni diverse, che spezzino la routine, troverà finalmente un po' di varietà, mentre chi predilige un ambiente tranquillo potrebbe trovarsi ad affrontare qualche imprevisto.

In ogni caso, tra passione e relax, sarà un fine settimana in cui vi sentirete più vivi e connessi con chi amate ma andrà bene anche ai single.

3° Bilancia: ❤❤❤❤❤. Per chi è innamorato, questo weekend sarà un po' come un sogno, un piccolo viaggio in un mondo magico dove le possibilità sembrano infinite. Sarete in grado di riflettere su ciò che desiderate realmente, sulle vostre esigenze nella relazione e su cosa volete costruire nel futuro di coppia. Chi ha una storia stabile, o chi vive un amore a distanza, sentirà un rinnovato vigore nei sentimenti e potrebbe decidere di fare un passo importante. Sarà un periodo in cui la passione si accende, soprattutto nella serata di sabato, quando sentirete di essere in sintonia perfetta con il partner.

Lasciatevi trasportare dalle emozioni, senza paura di esprimere ciò che provate.

2° Pesci: ❤❤❤❤❤. Sarà un weekend ricco di entusiasmo e di buoni propositi: sentirete un grande desiderio di condividere il tempo con il partner, dedicandovi ad attività diverse e stimolanti. Detto ciò, potreste sentire una certa difficoltà a destreggiarvi tra famiglia, relazione sociale e i vostri interessi privati, forse per un senso di stanchezza o di perdita di interesse. Il partner potrebbe manifestare disagio per la vostra incostanza, ma è solo una fase: presto recupererete l’energia e il buonumore che vi contraddistinguono.

1° Acquario: ❤❤❤❤❤. La vostra determinazione sarà un alleato importante per mantenere viva la relazione di coppia e migliorarne la qualità.

Muovetevi con attenzione, evitando di impelagarvi in situazioni che potrebbero complicare le cose. Con un po' di pazienza, gli imprevisti e i ritardi inizieranno a svanire e potrete finalmente pianificare nuove iniziative amorose con serenità. Se siete single susciterete interesse e ammirazione, ma anche qualche gelosia: questo vi darà l’occasione di rivelare il vostro lato più romantico.