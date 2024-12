L'oroscopo del fine settimana 21 e 22 dicembre è pronto a fare il punto della situazione amorosa per tutti i segni dello zodiaco. Nella classifica, valutata da 3 a 5 cuori, la Bilancia godrà del massimo punteggio dalle stelle. L'Ariete dovrà procedere invece in punta di piedi mentre il Toro potrebbe avere a che fare con dei malintesi familiari.

Classifica dell'amore e oroscopo

Ariete: ❤❤❤. Dovreste muovervi in punta di piedi in questo fine settimana, l'Oroscopo rivela infatti che alcune tensioni possono riaffiorare nei rapporti di coppia o familiari.

Sarebbe meglio evitare di alimentare discussioni, scegliendo il dialogo aperto e sincero. Fate del vostro meglio per ricostruire l'equilibrio che sembra essersi incrinato. Ci vuole molta pazienza. In ogni caso, ritagliatevi del tempo per rilassarvi insieme.

Toro: ❤❤❤. L’atmosfera in famiglia potrebbe essere carica di piccoli malintesi. In amore, la comprensione sembra lontana, ma con pazienza e gesti affettuosi potrete stemperare ogni malumore. Non vi sentite compresi dal partner o da un familiare. Evitate le discussioni e mantenete un tono di voce pacato. L'amore non è sempre facile, occorre impegnarsi ogni singolo giorno. Se vi sentite trascurati dalla vostra metà, parlategliene senza troppi giri di parola: l'orgoglio e la gelosia sono la tomba delle relazioni.

Sagittario: : ❤❤❤. La sensazione di essere poco compresi dai vostri cari potrebbe pesarvi, soprattutto in questo weekend con la Luna in Vergine. I cuori solitari potranno fare una nuova conoscenza, reale o virtuale, con una certa persona. In tal caso sarà bene non bruciare le tappe. L'amore va cotto a fiamma bassa. Mantenete un velo di mistero, anche se siete in una relazione datata.

In ogni caso, non chiudetevi in voi stessi: confrontarvi apertamente vi aiuterà a recuperare serenità nei rapporti.

Acquario: ❤❤❤. Il fine settimana non sembra particolarmente favorevole per la serenità familiare. Un vostro caro potrebbe non sentirsi bene. Dedicatevi ad attività che possano unire e svagare la mente, cercando di mantenere un atteggiamento positivo e comprensivo.

In amore occorrerà essere più alla mano, ma senza sentirsi costretti a fare ciò che non piace. Dovreste raggiungere un buon compromesso che accontenti entrambi le parti. Se siete single, uscite e sbizzarritevi un po': non frequentate sempre gli stessi posti.

Leone: ❤❤❤❤. La voglia di primeggiare potrebbe portare a scontri in famiglia, soprattutto se siete giovani. Se siete dei genitori, fate attenzione ai figli. In amore è importante non lasciarsi guidare dall’orgoglio: un passo verso il partner potrebbe fare la differenza. L'oroscopo non esclude che possiate vivere dei momenti di passione e magia. Via libera allo shopping natalizio.

Scorpione: ❤❤❤❤. Alcune questioni irrisolte potrebbero creare disagio all'interno di certi rapporti.

È importante non rimandare i chiarimenti, ma affrontarli con calma per evitare di esasperare le tensioni. Un partner o un familiare potrebbe aver bisogno del vostro supporto.

Capricorno: ❤❤❤❤. L'armonia è a portata di mano, soprattutto in famiglia, dove sarete apprezzati per il vostro supporto. Negli ultimi anni siete cambiati, non siete più la persona che eravate prima. Molte illusioni sono crollate e avete conseguito un'importante consapevolezza. In amore, piccoli gesti romantici potranno rafforzare la complicità di coppia.

Gemelli: ❤❤❤❤. Aspettatevi un weekend di connessioni profonde e risate con i vostri cari. L'amore sarà nell'aria. Vi sentirete particolarmente ispirati a dedicare attenzioni al partner, creando momenti memorabili.

E se siete soli, sarete in grado di appagarvi lo stesso. Qualcuno potrebbe venirvi a trovare o mettersi in contatto con voi.

Cancro: ❤❤❤❤❤. Le emozioni giocano a vostro favore. Godrete di un oroscopo eccellente, in queste 48 ore. Sarete in grado di comprendere e sostenere chi amate, regalando serenità all’ambiente familiare. Ottimo momento per coltivare l’intesa di coppia. Novità in arrivo anche per i single e per coloro che vivono una relazione a distanza: i venti stanno per cambiare più che positivamente. Possibili uscite in compagnia.

Vergine: ❤❤❤❤❤. I legami affettivi godranno di una rinnovata complicità. Separati, divorziati e tutti coloro che hanno subito una perdita, si sentiranno pronti a ripartire.

Ritroverete il sorriso. Sarete sensuali e catturerete l'attenzione di tutti. In famiglia, saprete riportare serenità e ordine. Le coppie vivranno momenti di dolcezza che consolidano i sentimenti.

Pesci: ❤❤❤❤❤. Sarà un fine settimana all’insegna della dolcezza e della comprensione. L’amore sarà al centro delle vostre attenzioni, così come i rapporti familiari, che si rafforzeranno grazie alla vostra sensibilità. Approfittate di queste buone stelle per uscire e fare quelle amicizie che, prossimamente, potrebbero trasformarsi in un qualcosa di più profondo. Potreste rivedere una persona appartenente al vostro passato e stupirvi di quanto sia cambiata. Sorridete.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. L’amore e la famiglia vi regaleranno momenti di armonia e spensieratezza.

Sarete il punto di riferimento per chi vi sta accanto, grazie alla vostra capacità di ascolto e di mediazione. Non mancheranno momenti di intimità con la persona che vi intriga tanto. Potreste anche ricevere una dichiarazione importante. Le relazioni a distanza stanno per accorciarsi.