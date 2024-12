L'oroscopo della giornata di domenica 8 dicembre vedrà i nativi Pesci in sintonia con l'anima gemella grazie alla Luna in congiunzione, mentre i Gemelli dovranno mantenere i nervi saldi al lavoro. I nativi Acquario si sentiranno invincibili, mentre il Cancro sarà capace di sfoggiare le proprie doti seduttive.

Previsioni oroscopo domenica 8 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: questa domenica dell'Immacolata sarà abbastanza movimentata e soddisfacente per voi nativi del segno. Venere vi sorride dal segno dell'Acquario, portando stabilità di coppia e piacevoli momenti insieme.

Sul posto di lavoro sarà una domenica abbastanza leggera, dove però sarete comunque in grado di fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una domenica sottotono per voi a causa di Venere in quadratura. Questo periodo natalizio non inizierà nel migliore dei modi: potreste avere qualche grattacapo da risolvere con il partner. Attenzione dunque a non prendere le distanze. Nel lavoro non aspettatevi molto da questa giornata, considerato che le mansioni da svolgere non saranno molte. Voto - 6️⃣

Gemelli: domenica dell'Immacolata che avrà un sapore dolceamaro secondo l'Oroscopo. Se infatti, da una parte avrete Venere a favore, dall'altra ci sarà la Luna che potrebbe causare qualche incomprensione. Anche nel lavoro dovrete dimostrare maggior sicurezza e nervi saldi nei vostri progetti, affinché possano darvi i frutti sperati.

Voto - 7️⃣

Cancro: il vostro modo di amare si farà più seducente in questo periodo, ora che questo cielo sarà più sereno nei vostri confronti. Single oppure no, potreste riuscire finalmente a mettere in risalto il rapporto con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro sarete abili nelle vostre mansioni quando tutto procede come previsto.

I problemi sorgeranno quando qualcosa non va come volete. Voto - 7️⃣

Leone: periodo difficile in amore a causa di questo cielo grigio. Venere in opposizione smorzerà il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Sarà importante non mostrarvi troppo rigidi e distaccati per mantenere un certo equilibrio nel vostro rapporto. In ambito professionale vi prenderete le vostre soddisfazioni, raggiungendo obiettivi più ambiziosi.

Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in opposizione dal segno dei Pesci non vi metterà a vostro agio in ambito amoroso. Prendere alcune iniziative, tenendo il partner all'oscuro di tutto potrebbe non fare bene al vostro rapporto. Anche in ambito lavorativo, meglio non prendere iniziativa senza prima essere certi dei risultati che potete ottenere. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale grandiosa in questa domenica di festa. Godrete di un'intesa di coppia favolosa grazie a Venere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro la vostra creatività darà vita a soluzioni produttive e soddisfacenti per i vostri progetti, grazie anche a Marte e Mercurio in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo altalenante in amore secondo l'oroscopo.

La Luna in trigono vi permetterà di essere comprensivi nei confronti del partner, ma con Venere in quadratura dal segno dell'Acquario, saranno pochi i momenti d'intesa con la persona che amate. Sul posto di lavoro porterete avanti i vostri progetti con le vostre idee, accettando tutti i pro e i contro del caso. Voto - 7️⃣

Sagittario: domenica di dicembre tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, potrebbe esserci qualche piccola incomprensione con la vostra anima gemella. Sul posto di lavoro dedicherete più tempo del solito, soprattutto se avrete la possibilità di ottenere risultati sopra le aspettative.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata con grande vivacità e intesa tra voi e la persona che amate. La Luna in sestile porterà equilibrio e maturità nel vostro rapporto, che sarà capace di superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di vedere i vostri progetti in modo diverso: potrebbero aprirsi nuove idee per raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: vi attende una domenica dell'Immacolata impeccabile in amore grazie a Venere nel segno. Vi sentirete invincibili in questo periodo, in grado di fare qualsiasi cosa per essere felici insieme alla persona che amate. Eccellente anche il settore professionale grazie a Marte, Mercurio e Giove. Il grande impegno che ci metterete verrà ripagato, portando risultati incredibili.

Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di sentirvi in sintonia con la persona che amate. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per dichiarare il vostro amore. Nel lavoro invece dovrete essere prudenti, ed evitare di prendervi troppi rischi considerate queste stelle contrarie, come Mercurio e Giove. Voto - 7️⃣