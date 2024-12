L'oroscopo della giornata di sabato 28 dicembre annuncia una Luna attraente per i nati Sagittario, che con il loro atteggiamento magnetico, riusciranno a fare audaci conquiste, mentre il Leone potrebbe ricevere buone notizie a lavoro. Marte e Mercurio renderanno il lavoro più facile per i nati Ariete, mentre i Pesci non saranno sempre così affiatati con il partner.

Previsioni oroscopo sabato 28 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: questo weekend inizierà nel migliore dei modi per la vostra storia d'amore. Dimostrerete buoni sentimenti verso la persona che amate, capaci di poter vivere un rapporto sincero e affiatato.

Sul fronte professionale è arrivato il momento di concludere alcuni importanti progetti e rispettare le scadenze. Voto - 8️⃣

Toro: avrete bisogno di idee nuove per rinnovarvi in ambito professionale. Con il giusto approccio, potreste riuscire a mettere insieme interessanti progetti, ma sarà anche necessario l'aiuto di una mano più esperta. In amore fatevi contagiare dal buon umore e cercate di non pensare ai problemi della vita quotidiana, non in questo periodo almeno. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in Sagittario potrebbe smorzare il vostro entusiasmo in ambito amoroso durante questo periodo. L'ultimo weekend dell'anno non inizierà con le migliori premesse, ciò nonostante potrete ancora contare sulla posizione favorevole di Venere per cercare di stare bene insieme al partner.

Nel lavoro prendetevi del tempo per riflettere su nuovi progetti da realizzare in futuro. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di sabato stabile per quanto riguarda i sentimenti. Avrete cura della persona che amate in questo periodo, ma non sempre vi lascerete andare alle emozioni. In ambito professionale avrete bisogno di certezze in alcuni vostri progetti, e questo periodo sarà fondamentale per capire quale direzione prendere.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale in lieve rialzo per voi secondo l'Oroscopo. La Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetterà di iniziare bene il fine settimana. Venere inoltre sarà contraria ancora per poco. Sarà il momento dunque di riprendere in mano la vostra vita amorosa. Sul posto di lavoro arriveranno buone notizie per voi, che vi stimoleranno a fare qualcosa in più per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura dal segno del Sagittario in questo periodo. Il vostro atteggiamento un po’ ambiguo potrebbe mettere in crisi il vostro rapporto. Meglio dunque non fare niente alle spalle del partner. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo continuerà a essere poco proficuo per voi, a causa di alcuni risultati deludenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una giornata di sabato fantastica per la vostra relazione di coppia. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, regalandovi momenti di felicità insieme alla vostra fiamma. Anche nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, pronti a dare il vostro contributo anche nelle mansioni più importanti.

Voto - 9️⃣

Scorpione: non ci sarà grande voglia o attenzione ai sentimenti in questo periodo a causa di Venere in quadratura. Di contro, avrete a cuore il benessere del partner, e ci sarete sempre quando ci sarà un problema da risolvere. Sul fronte professionale avrete bisogno dei vostri tempi per portare a termine le vostre mansioni. In ogni caso, cercherete di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale magnetica in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna vi renderà più attraenti, e con Venere in sestile dal segno dell'Acquario, non mancheranno belle emozioni insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete invincibili con queste stelle favorevoli, pronti a esprimere al meglio la vostra produttività.

Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi in questo periodo, anche se poco influente. In amore godrete di una relazione di coppia dolce e appagante, ma mai eccessivamente romantica. Bene anche il settore professionale, dove sarete abbastanza attivi da fare buoni passi con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di sabato migliore in campo sentimentale, ora che la Luna e Venere si trovano in buon aspetto. Single oppure no, le persone a voi più care rappresenteranno il vostro centro di tutto, e v'impegnerete al massimo per mantenere attivi questi rapporti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove vi daranno coraggio per gestire anche quei progetti un po’ più complessi.

Voto - 8️⃣

Pesci: non sarà una giornata favolosa per quanto riguarda i sentimenti, a causa della Luna in quadratura dal segno del Sagittario. A volte le vostre emozioni potrebbero essere incomprese dalla persona che amate, rischiando anche di causare discussioni. In ambito lavorativo attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in cattivo aspetto, potreste non ottenere i risultati sperati. Voto - 6️⃣