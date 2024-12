L'oroscopo di sabato 7 dicembre vedrà il pianeta Venere passare nel segno dell'Acquario, che si dimostrerà più romantico e disponibile nei confronti del partner, riempiendo la vita del segno d'aria d'amore. Il Leone potrebbe dimostrare distacco verso l'anima gemella, mentre il Scorpione sarà un po’ troppo viziato.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 7 dicembre con pagelle

Ariete: vita sentimentale che vi darà finalmente qualche soddisfazione in più, ora che Venere si troverà nel segno dell'Acquario. Si avvicina un weekend di riflessione e buoni momenti con il partner per ricostruire il vostro rapporto.

Sul posto di lavoro affronterete le vostre questioni con impegno e razionalità, dimostrandovi pronti a ogni evenienza. Voto - 8️⃣

Toro: inizierà un sabato pieno di cambiamenti per voi ora che Venere si trova in quadratura. La Luna in sestile vi aiuterà ad ammortizzare queste prime giornate burrascose in amore, ma in ogni caso, dovrete fare i conti con alcune questioni con il partner, che forse avete nascosto in precedenza. Nel lavoro riuscirete a cavarvela bene, ciò nonostante dovrete evitare le distrazioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni Oroscopo in rialzo a partire da questo sabato di dicembre. Ritroverete intesa con la persona che amate grazie a Venere in trigono. Fate attenzione a non correre troppo, soprattutto in queste giornate di Luna sfavorevole.

Nel lavoro avrete ancora molto da ricostruire per poter ambire nuovamente in alto. Voto - 7️⃣

Cancro: si apre un periodo più adatto per lasciarsi andare ai sentimenti. Il pianeta Venere smetterà di remarvi contro, e con la Luna in trigono dal segno riuscirete finalmente a mettere da parte certe questioni con il partner. Sul posto di lavoro potreste prendervi qualche rischio, nel tentativo di raggiungere risultati migliori.

Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Venere nel segno dell'Acquario potrebbe mettervi in difficoltà nel prossimo periodo. Potreste mostrare distacco nei confronti del partner, a causa di alcune questioni che faticherete a risolvere nel breve termine. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora sulla cresta dell'onda, capaci di mettere insieme progetti di primo livello.

Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale cupa in questo sabato di dicembre. Venere non sarà più in trigono, e la Luna in opposizione potrebbe suscitare il vostro malumore. Sarà meglio non toccare certe questioni in questo periodo, che fortunatamente non durerà molto. Sul posto di lavoro avrete ancora difficoltà a causa di Giove e Mercurio. Sappiate che non può piovere per sempre. Prima o poi anche voi raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Bilancia: dimostrerete maggiore affetto nei confronti del partner nel prossimo periodo, ora che sarà dalla vostra parte. Se siete single esibirete maggiore interesse verso nuove conoscenze, seminando qualcosa che possa crescere presto rigoglioso. Nel lavoro farete buoni progressi in questo periodo, stimolati dalla presenza benefica di Giove e Mercurio.

Voto - 9️⃣

Scorpione: Venere in quadratura dal segno dell'Acquario rallenterà il vostro rapporto con il partner nel prossimo periodo. La Luna in trigono ammortizzerà momentaneamente questo periodo. Potreste inoltre mostrarvi come troppo viziati. Settore professionale nel complesso stabile, anche se vi sentirete a corto di creatività e di energie. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che tornerà in risalto grazie a Venere in sestile. Il vostro rapporto però sarà un po’ incerto all'inizio di questo weekend a causa della Luna in quadratura. Prendetevi questo fine settimana per preparare qualcosa di speciale solo per la persona che amate. Ottimo il settore professionale, con idee e progetti sempre al top.

Voto - 8️⃣

Capricorno: non fatevi prendere troppo dall'ansia perché Venere ha lasciato il vostro cielo. Il rapporto con il partner non sarà affatto male, e la Luna in sestile vi darà ancora buone occasioni romantiche da condividere. Sul fronte professionale il modo migliore per raggiungere i vostri obiettivi sarà rimboccarsi le maniche. Voto - 8️⃣

Acquario: preparatevi momenti di estremo romanticismo ora che Venere passerà dal vostro segno zodiacale. Sarà il momento adatto per dedicare più tempo e attenzione verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale sarà una giornata stabile, dove farete il vostro quasi senza pensarci. Voto - 9️⃣

Pesci: il pianeta Venere si metterà alle vostre spalle nel prossimo periodo, ma questo non vorrà dire che non starete più bene insieme al partner.

Approfittate inoltre della Luna in congiunzione per concedervi ancora qualche attimo di felicità con la persona che amate. Nel lavoro sarà una situazione ancora complicata da gestire, che richiederà un certo impegno affinché possiate recuperare terreno. Voto - 7️⃣