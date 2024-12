Secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre gli Acquario devono essere un po' più propositivi. Per quanto riguarda gli Ariete, invece, è necessario mostrarsi pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: per i nati sotto questo segno si prospettano giornate un po' movimentate. Le previsioni dell'Oroscopo fino al 22 dicembre vi vedono coinvolti in tante attività, alcune delle quali anche un po' stressanti.

11° Ariete: date tempo al tempo e vedrete che i nodi, man mano, verranno tutti al pettine.

Se ci sono state delle incomprensioni di recente, forse è meglio mollare un po' la presa.

10° Leone: le stelle vi invitano ad essere meno rigidi, sia con voi stessi sia con gli altri. Adattatevi un po' di più al flusso degli eventi e non siate eccessivamente schematici e pianificatori.

9° Vergine: sono in arrivo per voi dei cambiamenti, specie per quanto riguarda la professione. Imparate a dire di no quando sentite di non poter rispettare la parola data. In amore ci vuole più coraggio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: nel lavoro non guasta di certo un pizzico di fortuna. Al contempo, però, è necessario darsi da fare se si vuole arrivare lontano, quindi, non bisogna fermarsi mai.

7° Scorpione: momento molto intenso dal punto di vista emotivo. Le previsioni dell'oroscopo vi invitano ad essere un po' più flessibili in amore.

6° Sagittario: secondo il vostro cielo ci sarà un'alternarsi delle vostre emozioni. A fronte di giornate particolarmente divertenti e spensierate, ce ne saranno anche alcune decisamente meno favorevoli.

5° Acquario: cercate di cogliere il lato positivo in tutte le cose. Questa è una cosa molto complicata per dei critici e puntigliosi come la maggior parte di voi. Cercate di essere meno permalosi.

Oroscopo segni fortunati fino al 22 dicembre

4° in classifica Capricorno: giornate molto movimentate nel lavoro, ma questa è una cosa che tendenzialmente apprezzate.

Non siete amanti della staticità e, soprattutto, della routine.

3° Toro: nel lavoro siete precisi e meticolosi, tutte qualità che vi saranno sicuramente utili, soprattutto in questo periodo. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete un po' indecisi.

2° Gemelli: in amore potrebbe esserci qualche nuovo ed interessante sviluppo in grado di donarvi pace e armonia. Ricordate, però, che solo essendo in pace con se stessi si potranno raggiungere ottimi risultati.

1° Cancro: il vostro cielo vi invita a rischiare. In amore ci sono delle ottime opportunità di raggiungere un obiettivo importante. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio essere previdenti.