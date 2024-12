Prende il via una nuova giornata per tutti i segni zodiacali: entra sempre più nel vivo la prima settimana del mese. Leggiamo quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo di mercoledì 4 dicembre 2024 con gli ultimi aggiornamenti e le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore dovete far attenzione a non mettervi in condizione di disagio in una relazione, è meglio evitare scontri. Nel lavoro è il caso di non sottovalutare le nuove proposte, che potrebbero dare qualche problema.

Toro: con il trascorrere delle ore, per i sentimenti sarà importante mantenere i rapporti sereni con le persone più vi stanno intorno, evitate quelle che vi fanno innervosire.

Nel lavoro affrontate tutto con maggiore fiducia.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata promettente, servirà però attenzione nei rapporti. Nel lavoro potrete trovarvi di fronte a una piccola grande difficoltà.

Cancro: in amore ci sarà qualcosa da rivedere con la persona amata, infatti qualcosa non va al momento. A livello lavorativo questo periodo sarà impegnativo e non bisogna sottovalutare niente.

Leone: in amore sarà possibile risolvere un contenzioso, qualcosa però potrebbe innervosirvi. Nel lavoro cercate di muovermi con prudenza.

Vergine: dal punto di vista sentimentale sono possibili dei ritorni di fiamma, intanto un certo nervosismo non mancherà. Nel lavoro c'è ora più voglia di fare, è possibile un grande successo.

Stelle e oroscopo del 4 dicembre 2024: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti Venere non sarà più in opposizione, per questo motivo tutto sarà più facile da gestire. Nel lavoro credete di più in tutte le buone idee che vi vengono in mente.

Scorpione: in amore è un periodo particolarmente favorevole per i nuovi incontri, quello che farete in questi giorni dovrà essere analizzato nel dettaglio.

Nel lavoro non mancano le idee, anche se qualche intolleranza arriverà.

Sagittario: per i sentimenti è il momento giusto per credere in una storia, non aspettate che però le cose arrivino da sole. Nel lavoro potreste prendervi una soddisfazione dopo che per diverso tempo siete stati messi da parte.

Capricorno: a livello sentimentale c'è uno stato di agitazione generale, fate attenzione a questo aspetto.

A livello lavorativo è chiaro che avete bisogno di maggiore di forza.

Acquario: per i sentimenti ora limitate le discussioni, poi il weekend porterà consiglio. Nel lavoro approfittate di questo periodo per fare le cose in cui credete, visto che Giove è favorevole.

Pesci: in amore Venere è in buon aspetto, per questo motivo non sarà da sottovalutare un incontro. Nel lavoro probabile che abbiate tanti impegni e non ci sia il tempo per portare tutto a termine.