L'oroscopo del 5 dicembre 2024 a livello astrale vede la Luna in transito nell'Acquario. A guidare la classifica sarà la capolista Bilancia, le cui energie saranno allineate agli obiettivi da perseguire, mentre l'ultimo posto spetta alla Vergine. Intanto gli astri forniscono delle utili informazioni per tutti per questa giornata di giovedì.

La classifica flop e top e l’oroscopo del giorno

Vergine - 12° posto. La giornata rappresenta un'opportunità per fare un bilancio dei risultati ottenuti finora. Esattamente un anno fa eravate pieni di speranze e sogni per il nuovo anno, ma è molto probabile che pochi dei vostri piani si siano realizzati.

Alcuni progetti sono falliti, forse viaggi, amicizie o investimenti lavorativi. È il momento di raccogliere i cocci e prepararsi mentalmente a ciò che il 2025 porterà. Questa non sarà una giornata eccezionale, potreste sentirvi un po' indisposti. Siete un segno meticoloso, sempre pronto a battagliare. Concedetevi un momento di pausa, però. Avete bisogno di ritrovare energia e affrontare eventuali difficoltà con maggiore lucidità. Chi ha grandi responsabilità da gestire potrebbe dover rivedere alcune scelte o strategie. In amore, qualche lamentela potrebbe emergere, soprattutto nelle coppie giovani, dove le strade potrebbero separarsi. La precisione è una qualità, ma a volte un po' di leggerezza può fare miracoli.

Scorpione - 11° posto. Siete attratti dall'avventura e amate farvi notare. In amore è giunto il momento di fare chiarezza e prendere delle decisioni importanti. Chi ha vissuto una recente rottura sentimentale potrebbe sentire ancora il peso del dolore, ma ricordate che ogni fine porta con sé un nuovo inizio. Sul piano economico, attenzione agli imprevisti: le entrate e le uscite saranno in movimento, ma con un po’ di attenzione potrete gestire tutto al meglio.

In vista delle festività, la vostra voglia di innovare vi spingerà a organizzare qualcosa di speciale. L'Oroscopo del giorno consiglia di tenere gli occhi aperti ed evitare incontri, colloqui o uscite. Attualmente avete le mani legate e poco spazio di manovra. Fate il bilancio della settimana, perché qualcosa non è andato come previsto e dovete correggere la rotta.

Forse dovete riparare qualche danno, aspettare un pagamento ritardato o affrontare spese importanti. Affrontate queste 24 ore con calma e aspettate che passi la tempesta, non è il momento di rischiare.

Capricorno - 10° posto. Grandi decisioni si profilano all'orizzonte, sia in ambito lavorativo che personale. Potreste trovarvi a scegliere un nuovo percorso, come un lavoro diverso, una nuova casa o persino un importante passo avanti nella vita sentimentale. Affrontate le difficili ore del mattino con determinazione, mostrando tutto il vostro spirito combattivo. Solo nel tardo pomeriggio ritroverete un po' di serenità. Qualcosa o qualcuno potrebbe irritarvi, spingendovi a esprimere frasi non proprio gentili.

Ci saranno cose da rivedere, responsabilità da gestire e pulizie da fare. Alla sera sarete esausti e senza voglia di socializzare. Nonostante le preoccupazioni che a volte vi tengono svegli la notte, cercate di distinguere tra ciò che è realmente importante e ciò che è solo frutto della vostra immaginazione.

Toro - 9° posto. Ultimamente sembra che niente vada per il verso giusto. Siete stanchi, irritati e con alti e bassi di salute. Il freddo, la sedentarietà e la mancanza di contatti sociali vi stanno mettendo alla prova: invece di deprimervi, cercate di sollevare il morale. Chi ha perso un lavoro o un caro, dovrà affrontare il dolore senza respingerlo. Il tempo vi porterà un futuro luminoso e pieno di amore, dovete solo avere fiducia e pazienza.

La bellezza e la tranquillità sono fondamentali per voi, ma quando vi arrabbiate potete essere davvero devastanti. Concentratevi su un obiettivo alla volta e perseguite i vostri scopi con costanza e determinazione. In amore, chi è in coppia potrebbe dover affrontare alcuni dubbi, ma le relazioni solide potrebbero evolvere verso un impegno più serio. La giornata inizierà con qualche contrattempo, ma nel pomeriggio ritroverete equilibrio, magari dedicandovi a mettere ordine in casa o a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso.

Acquario - 8° posto. La giornata riserva qualche piccola insidia, ma non è detto. Dovrete gestire ritardi, sostenere spese e tenere alla larga certe persone. L’amore potrebbe sorprendervi, portando incontri inaspettati e nuove emozioni.

Apritevi al prossimo, approfondite le relazioni esistenti e consolidate amicizie importanti. Prendetevi cura di voi stessi, sia fisicamente che mentalmente, mantenendo un atteggiamento positivo. Potreste avere difficoltà a fidarvi di qualcuno, ma è importante non chiudersi troppo. Se ricevete messaggi o telefonate inaspettate, non ignorateli: potrebbero nascondere opportunità interessanti. Lo stress diminuirà, intanto pianificate qualcosa di emozionante da fare nell'imminente weekend, in fondo viviamo una sola volta.

Leone - 7° posto. La vostra forza naturale vi rende spesso protagonisti, ma potreste sentirvi insoddisfatti senza sapere bene il perché. Fate attenzione alle confidenze, perché non tutte le persone attorno a voi sono sincere.

Chi lavora alle dipendenze potrebbe sentire il desiderio di cambiare strada e avviare un progetto indipendente. Con l’avvicinarsi delle festività, sarà necessario prendere alcune decisioni legate a famiglia e regali, ma con il vostro spirito organizzativo tutto andrà per il meglio. Finalmente un giorno senza complicazioni. Chi studia sarà pronto a una meritata pausa. Dedicatevi alla cura del corpo e della pelle, magari con una maschera facciale o un massaggio dal partner.

Ariete - 6° posto. L’impulsività è una vostra caratteristica, così come lo è il costante senso di incompletezza. In realtà siete solo esigenti. In questa giornata dovete rivedere i conti che non quadrano. Siete tra i segni più furbi e maliziosi.

In questi giorni potreste sentirvi particolarmente irrequieti. In amore, le gelosie potrebbero aver creato tensioni in passato, ma ora è il momento di riscoprire la passione e migliorare la comunicazione con il partner. Se siete single, la primavera porterà novità interessanti. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti: il dialogo sincero è sempre la chiave per superare i dubbi e rafforzare i legami.

Sagittario - 5° posto. Una giornata intensa e ricca di potenzialità vi attende. Ci sarà un fervido movimento sia in casa che dentro di voi. Chi aspetta risultati di test o colloqui, usi queste 24 ore per perfezionare ciò che può essere migliorato. . Le occasioni non mancheranno, sia per chi cerca un lavoro sia per chi spera in una nuova storia d’amore.

L’intuizione sarà il vostro punto di forza, aiutandovi a portare a termine con successo le attività della giornata. Approfittate di questo periodo favorevole per chiudere in bellezza i progetti e rafforzare i legami personali. Non siate troppo sfuggenti: chi vi vuole bene merita la vostra attenzione. Trascorrerete del tempo con genitori o figli e vi divertirete insieme

Pesci - 4° posto. Il vostro mondo interiore è ricco e affascinante, ma a volte può essere difficile da comprendere per gli altri. È un buon momento per rimettere ordine nei conti e pianificare il futuro. In amore, la passione sarà protagonista, specialmente per chi è in coppia. I single, invece, dovranno attendere ancora un po’ per novità importanti.

Prendetevi cura delle vostre relazioni e concedetevi momenti di introspezione per trovare equilibrio. Concluderete un affare, un investimento o qualcosa di personale. Dicembre vi riserva settimane cruciali, non abbassate la guardia. Chi è in coppia, in queste 24 ore rifletterà su cosa regalare per Natale ai propri cari. Un'offerta vantaggiosa vi permetterà di risparmiare, ma dovete essere rapidi. Risate o novità all'orizzonte.

Gemelli - 3° posto. L’oroscopo di giovedì 5 dicembre consiglia di limitare il più possibile i cibi preconfezionati, il sale e lo zucchero, specialmente se avete esagerato di recente. Sarà una giorno fantastico, dove completerete i vostri impegni in tempo per rilassarvi con un film natalizio o una serie TV.

Alcuni faranno shopping, altri addobberanno la casa. Chi ama cucinare stupirà gli ospiti. Favoriti gli incontri, le conoscenze virtuali e la passione di coppia. Il vostro entusiasmo e la vostra energia sono contagiosi, ma potrebbero creare qualche tensione con chi vi sta vicino. È importante mantenere la calma e cercare di comprendere i punti di vista altrui. In amore, potrebbero esserci incomprensioni, ma con un dialogo aperto tutto si risolverà. Chi desidera un cambiamento importante, come una gravidanza, troverà segnali positivi. Siate determinati e risoluti nelle vostre scelte, senza lasciarvi scoraggiare dagli imprevisti.

Cancro - 2° posto. La vostra empatia è una delle vostre doti più grandi, ma a volte può portarvi a farvi carico delle emozioni altrui.

In questa giornata, i ricordi del passato potrebbero riaffiorare, spingendovi a riflettere su ciò che conta davvero. Sul piano pratico, avrete del lavoro urgente da completare, però riuscirete a trovare il tempo di dedicarvi a qualche hobby creativo, come cucinare nuove ricette, ricamare, disegnare, scrivere, etc. Concedetevi momenti di calma per ritrovare energia e serenità. Potreste ricevere buone notizie o quella chiamata tanto attesa. L'amore di coppia sarà intenso come non mai. Chi è separato o divorziato, cerchi di non pensare più al passato. Spesso chi vi conosce fatica a seguirvi, siete pieni di energia e idee. Siate orgogliosi della vostra unicità. Da tempo desiderate un cambiamento e delle sfide nuove, che vi arricchiscano l'anima. Il 2025 sarà il vostro anno.

Bilancia - 1° posto. Un periodo di cambiamenti positivi è alle porte. Secondo l'oroscopo giornaliero, le vostre energie saranno finalmente allineate con i vostri obiettivi. Avrete un cielo astrologico favorevole, che vi porterà fortuna, intelligenza e voglia di fare. Sarete attivi come una trottola e potreste anche risolvere quel problema che vi tormenta negli ultimi tempi. Dovrete uscire per sistemare le ultime cose più urgenti, ma prima assicuratevi di avere tutto. Il 2024 sta per finire, toglietevi qualche sfizio per sentirvi soddisfatti. In amore, il rispetto reciproco sarà la chiave per mantenere l’armonia, ma in settimana ci sarà un ricongiungimento felice e passionale. In ambito professionale, chi ha ambizioni importanti troverà opportunità per fare passi avanti. Chi ha subito un licenziamento o un lutto, si rialzerà in piedi. In famiglia, il vostro supporto sarà fondamentale per mantenere un clima sereno. Guardate al futuro con ottimismo e determinazione: avete tutte le carte in regola per raggiungere il successo.