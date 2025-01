L'oroscopo di domenica 19 gennaio pronto a dare le proprie previsioni in particolare ai nati sotto il segno della Vergine.

La parte sentimentale e quella lavorativa saranno agli antipodi. Dal punto di vista amoroso infatti non ci saranno grandi soddisfazioni e bisognerà anche riflettere su alcune reazioni che fanno particolarmente male. Il lavoro invece procurerà delle gioie che in alcuni casi risulteranno essere molto vantaggiose, l'aspetto economico può rendere alcuni particolarmente raggianti.

La Vergine in amore: poche soddisfazioni per single e coppie

La vostra sfera sentimentale non sarà particolarmente difesa dalle stelle e subirà anche qualche contraccolpo a dir poco negativo. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella in questa giornata domenicale non avrete grandi possibilità di cambiare il vostro status. Sarete invece piuttosto pessimisti nei confronti di una relazione che poteva darvi delle soddisfazioni ma che si sta rivelando piuttosto sterile e poco proficua per le vostre esigenze sentimentali. Cercate rifugio in una persona a voi particolarmente cara e fatevi consigliare sotto gli aspetti che ritenete più opportuni. Sfogatevi anche e non abbiate paura di mettervi a nudo.

Se siete nel bel mezzo di una relazione sentimentale non vivrete, nella maggior parte dei casi, una domenica indimenticabile. Potrebbero venire a galla delle situazioni mai risolte che non faranno altro che incrinare i rapporti con la persona amata. A volte sarebbe meglio soprassedere ma in alcuni momenti sarete particolarmente taglienti e polemici da rendere i toni davvero sopra le righe.

Il lavoro: possibili vantaggi dal punto di vista economico

Il lavoro vi renderà particolarmente orgogliosi, di voi stessi e delle persone che collaborano con voi o che comunque rendono la vostra attività di alta caratura a livello professionale. Potrebbe essere una giornata decisiva per alcune situazioni che avete ancora in ballo, nel caso di esito positivo anche la vostra situazione economica potrebbe cambiare sostanzialmente in meglio.

Non scordatevi però del fatto che è comunque domenica e un po' di spensieratezza e relax dovrebbe prendere il sopravvento su tutto.

Relax e benessere

Dedicate almeno un'ora ad una rilassante e piacevole passeggiata che possa essere gratificante sia sotto l'aspetto del benessere fisico che sotto quello mentale. Non andate soli, ma coinvolgete le persone che ritenete vi facciano stare meglio, in modo tale di poter avere più soddisfazioni possibili anche sotto l'aspetto sociale.

Il lunedì arriverà presto, sfruttate le peculiarità della domenica, senza se e senza ma.