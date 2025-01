L'oroscopo della giornata di lunedì 20 gennaio vedrà il Sole splendere nel segno della Bilancia, che troverà bellezza e benessere nella propria vita sentimentale, mentre l'Ariete sarà piuttosto pettegolo. Marte caricherà di energie i nativi Cancro, mentre i Pesci raggiungeranno importanti traguardi al lavoro.

Previsioni oroscopo di domani 20 gennaio 2025 con classifica

Ariete: la nuova settimana di gennaio inizierà in modo turbolento. Essere pettegoli nei confronti del partner non vi metterà in una posizione favorevole all'interno del vostro rapporto.

Sul posto di lavoro meglio non prendere scelte azzardate in questo periodo. Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada, e con Marte contro le energie non saranno molte. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questa giornata di lunedì. Venere ci sorride dal segno dei Pesci portando stabilità e buone emozioni all'interno del vostro rapporto. Se siete single un legame con una persona importante potrebbe farsi più intimo. Riguardo al lavoro, Mercurio e Marte saranno in buono aspetto. I vostri progetti andranno avanti per il meglio, con risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Gemelli: questa settimana non inizierà così male per voi nativi del segno. La Luna e il Sole incroceranno il segno della Bilancia, permettendovi di vivere il vostro rapporto con maggiore entusiasmo, ma soprattutto, con la speranza di riuscire a risolvere piccole discussioni avute in precedenza.

Nel lavoro farete buoni progressi nei vostri progetti, ma i traguardi più ambiziosi saranno ancora lontani. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte a favore in questo periodo per voi nativi del segno. Vi sentirete carichi di energie, ma con Mercurio in opposizione, valutate bene le idee e le occasioni che arriveranno.

Sul fronte amoroso Venere porterà sostegno nel vostro rapporto, ma attenzione al Sole e alla Luna, ora in quadratura dal segno della Bilancia. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di lunedì nel complesso stabile per voi. Queste stelle vedranno la Luna e il Sole in sestile dal segno della Bilancia, portando sintonia e benessere all'interno della vostra relazione di coppia.

Molto bene anche il settore professionale. Il duro lavoro viene sempre ripagato, e lo noterete dai buoni risultati che raggiungerete. Voto - 8️⃣

Vergine: la posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio, renderà più semplice e appagante lo sviluppo dei vostri progetti. Soprattutto se avrete a che fare con lavori per voi appaganti, sarete capaci di centrare ottimi successi. Sul fronte amoroso non sarà il momento giusto per lasciarsi andare alle emozioni considerato Venere in opposizione. Di contro, non potrete vivere per sempre un rapporto in crisi. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna e il Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale, porteranno bellezza e benessere all'interno della vostra vita sentimentale.

Troverete pace in quei rapporti che per voi contano davvero, mettendoli al centro dei vostri pensieri. Sul fronte professionale invece, dovrete fare attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti. Marte e Mercurio in cattivo aspetto potrebbero portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo pieno d'amore per voi nativi del segno grazie alla posizione favorevole di Venere. Non mancheranno buoni sentimenti tra voi e la persona che amate, che rafforzeranno il vostro legame, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete sempre buone energie e buone idee da spendere nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: questo lunedì di gennaio vedrà la Luna e il Sole in buon aspetto nel prossimo periodo.

Troverete un po’ di luce all'interno della vostra relazione di coppia, nonostante Venere contraria. Cercate dunque di dimostrare i vostri sentimenti. Sul fronte professionale dovrete comprendere fino a che punto siete disposti ad arrivare per costruire il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo in questa giornata di lunedì. Il rapporto con il partner potrebbe farsi meno romantico a causa della Luna in quadratura, che potrebbe mettere in luce alcune questioni da risolvere. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, ma attenzione a non avere troppa fretta nel realizzarle, considerato Marte negativo. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti.

Il Sole e la Luna saranno ben allineati nei vostri confronti, portando buoni sentimenti nella vostra vita amorosa. Se siete single sarà piacevole per voi stringere nuovi legami. Sul posto di lavoro ve la caverete abbastanza bene, raggiungendo risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Pesci: con il sostegno di stelle come Marte e Mercurio, sarà possibile raggiungere importanti traguardi in ambito professionale. Sarà un periodo produttivo per voi, che porterà buone occasioni da cogliere al volo. In amore ci penserà il pianeta Venere a concedervi momenti di felicità con la persona che amate. Voto - 9️⃣