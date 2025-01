L'Oroscopo del weekend 11-12 gennaio premia con il 1° posto in classifica il Leone, che finalmente potrà riposare. Al contrario, la Bilancia scivola all'ultimo posto, a causa di alcuni ostacoli che si presenteranno durante il fine settimana. Approfondiamo le previsioni astrologiche di sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Classifica e oroscopo del fine settimana 11-12 gennaio

Bilancia: 12° posto. Il fine settimana potrebbe presentare qualche ostacolo, specialmente in ambito economico. Le spese recenti o una gestione poco attenta del budget rischiano di influire sui rapporti personali, creando tensioni con il partner o in famiglia.

Cercate di affrontare le questioni con diplomazia e senza drammi, puntando su un dialogo costruttivo. Le difficoltà sul lavoro non mancheranno, ma la vostra naturale determinazione vi aiuterà a farvi valere, anche in situazioni complicate. Non dimenticate di prendervi cura della vostra salute: i piccoli disturbi possono essere risolti con un po' di attenzione in più. La serata di venerdì potrebbe essere dedicata al relax domestico, mentre il sabato potrebbe portare un momento di confronto importante con chi vi sta accanto.

Acquario: 11° posto. Un fine settimana teso vi invita a mantenere la calma e a non reagire impulsivamente di fronte a eventuali provocazioni. Spesso siete abituati a esprimere tutto quello che pensate senza filtri, ma in queste giornate sarà meglio scegliere il silenzio e riflettere prima di parlare.

Sabato sera potrebbe saltare un appuntamento a causa di un imprevisto o semplicemente per mancanza di voglia di uscire. Questo potrebbe farvi sentire frustrati, ma usate il tempo per dedicarvi a voi stessi. Domenica, un parente o un amico lontano potrebbe contattarvi, portando una ventata di nostalgia o di novità inaspettate.

Vergine: 10° posto. Questo weekend si prospetta interessante ma non privo di insidie. Dopo una settimana intensa tra lavoro e impegni personali, avrete bisogno di staccare la spina e riposarvi. Non tutto potrebbe andare come previsto: alcuni appuntamenti o piani potrebbero essere rimandati a causa della stanchezza accumulata.

Sabato sera, la voglia di uscire potrebbe lasciare spazio al desiderio di rilassarsi in casa, magari guardando un film o leggendo un buon libro. Domenica, invece, potrebbe portare incontri o visite inattese che vi sorprenderanno in positivo. Approfittatene per recuperare energie e riorganizzare le idee.

Ariete: 9° posto. Per chiudere una settimana poco soddisfacente, sarà necessario rimboccarsi le maniche e mettere in campo tutte le vostre energie. Chi è tornato da poco al lavoro potrebbe aver trovato difficoltà nel riprendere il ritmo abituale, sentendosi un po’ fuori fase. Non preoccupatevi: le cose miglioreranno presto. Il sabato sera potrebbe riservare sorprese piacevoli, soprattutto per le coppie nate da poco, che potrebbero vivere momenti emozionanti grazie a inviti o appuntamenti inaspettati.

Nonostante ciò, rispetto al passato, potreste percepire un calo di energia o di voglia di lanciarvi in nuove sfide. Venerdì sarà una giornata di meritato relax, perfetta per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o gli amici più cari.

Gemelli: 8° posto. L'oroscopo del weekend si preannuncia in crescita per voi, con una serie di emozioni che potrebbero sorprendervi. La vostra natura curiosa e avventurosa vi porterà a cercare nuove esperienze, ma fate attenzione a non agire troppo impulsivamente. Prima di lanciarvi in una nuova relazione o in un progetto, prendetevi il tempo di valutare tutti i dettagli. Chi ama cucinare avrà modo di mettersi alla prova con ricette originali, ottenendo grandi consensi da chi le assaggerà.

La domenica sarà perfetta per godersi un momento di tranquillità, lontani dal caos e dalle preoccupazioni quotidiane.

Sagittario: 7° posto. Questo weekend sarà l’occasione perfetta per recuperare energie e portare a termine alcune commissioni rimaste in sospeso. In casa, una situazione problematica che vi ha tenuti impegnati nei giorni scorsi troverà finalmente una soluzione. Dedicate del tempo a voi stessi e valutate la possibilità di fare un po’ di movimento, ma senza esagerare. Fate attenzione alle spese: potreste lasciarvi tentare da acquisti online, ma sarà importante rispettare il budget. In amore, la passione e il romanticismo torneranno a essere protagonisti, regalandovi momenti intensi e coinvolgenti.

Toro: 6° posto. L'oroscopo del fine settimana promette di essere ricco di amore e serenità. Se nei giorni scorsi ci sono state incomprensioni, da sabato pomeriggio il clima tornerà sereno e positivo, sia nei rapporti sentimentali che in quelli lavorativi. Gli studenti potrebbero sentirsi un po’ sotto pressione, magari per via di un percorso di studi che non convince del tutto o per una decisione da prendere. Dedicate queste giornate alla riflessione e alla pianificazione. La salute potrebbe richiedere qualche attenzione in più, ma niente di preoccupante.

Pesci: 5° posto. Le giornate che vi attendono saranno piene di piccole sorprese e novità che potrebbero riaccendere il vostro entusiasmo. Una richiesta di amicizia o un messaggio inaspettato potrebbe aprire le porte a emozioni più profonde in futuro.

In amore, chi è in coppia avrà l’occasione di chiarire eventuali problemi e rafforzare il legame, mentre i single potrebbero fare incontri promettenti. Attenzione alle spese: sarà importante non superare il budget per evitare problemi finanziari nelle prossime settimane.

Cancro: 4° posto. Secondo l'oroscopo, il vostro fine settimana sarà ricco di emozioni, soprattutto sabato sera, che si preannuncia particolarmente romantico e coinvolgente. Alcuni di voi potrebbero dedicarsi a piccoli viaggi o a sistemare questioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi. Domenica sarà invece una giornata più pratica, dedicata alla casa e alle faccende domestiche. Se state lavorando su un progetto o seguendo un consiglio ricevuto di recente, potreste ottenere risultati sorprendenti.

Prestate attenzione alle finanze, perché un’uscita di denaro imprevista potrebbe mettervi in difficoltà.

Capricorno: 3° posto. Il weekend si prospetta intenso e ricco di emozioni positive. Nonostante la stanchezza accumulata durante la settimana, troverete il modo di dedicarvi alle vostre passioni e di godervi momenti di gioia. Una persona del passato potrebbe ricomparire, portando con sé chiarimenti su vecchie questioni o proponendo un incontro inaspettato. Questo sarà il momento giusto per chiudere cerchi rimasti aperti e per guardare al futuro con maggiore serenità.

Scorpione: 2° posto. Le prossime giornate saranno piene di opportunità e di nuove emozioni. Incontri inaspettati e sviluppi positivi nelle questioni economiche porteranno una ventata di aria fresca.

Dopo una settimana impegnativa, sentirete un netto miglioramento delle vostre energie a partire da sabato. Dedicate la domenica al relax, magari dormendo un po’ di più per recuperare le forze. I nuovi progetti e le relazioni che nasceranno in questo periodo avranno ottime possibilità di successo.

Leone: 1° posto. Un weekend di riposo vi attende, perfetto per ricaricare le batterie dopo una settimana piena di impegni. Avete dato il massimo tra lavoro, famiglia e altre responsabilità, e ora è il momento di premiarvi. Se qualcosa vi sembra poco chiaro o vi crea preoccupazione, affrontatela con serenità e cercate di risolverla il prima possibile. Usate queste giornate per rallentare il ritmo e ritrovare il vostro equilibrio.