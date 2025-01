L'oroscopo del weekend dal 18 al 19 gennaio vedrà una Bilancia affiatata nei confronti del partner grazie a un bel cielo, mentre la Luna porterà serenità benessere all'Acquario. Il Capricorno potrebbe mostrarsi troppo orgoglioso nei confronti del partner, mentre i Pesci non dovranno essere esuberanti.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: questo weekend di gennaio non sarà così semplice da affrontare per la vostra relazione di coppia. Soprattutto la giornata di domenica non sarà così affiatata a causa della Luna in opposizione.

Anche in ambito lavorativo non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio considerato Mercurio in quadratura. Riflettete bene sulle scelte da prendere per le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un weekend dettato da un cielo un po' controverso per voi nativi del segno. In amore Venere vi permetterà di stare bene insieme al partner, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in una posizione scomoda per voi. In ambito lavorativo avrebbe buone occasioni per dimostrare il vostro talento. Non lasciatevele sfuggire. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, questo weekend sarà sotto le aspettative in ambito amoroso. La Luna vi darà una mano nella giornata di domenica, ma in ogni caso, attenzione a non avere aspettative troppo elevate.

Bene il settore professionale, anche se per raggiungere certi obiettivi dovrete impegnarvi molto. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali altalenanti in questo fine settimana a causa della Luna. Se infatti nella giornata di sabato ci sarà una buona intesa, domenica dovrete fare i conti con alcune questioni da risolvere per poter continuare a vivere un rapporto sereno.

Nel lavoro Marte vi darà buone energie, ma serviranno anche buone idee da applicare ai vostri progetti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: questo weekend vi regalerà bei momenti insieme alla persona che amate secondo l'Oroscopo. Soprattutto la giornata di domenica sarà ideale per dimostrare i vostri sentimenti verso il partner, soprattutto se siete nai nella prima decade.

Nel lavoro avrete bisogno di qualche nuova idea per cercare di mantenere alta la qualità dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: il fine settimana inizierà tutto sommato bene grazie alla Luna in congiunzione. Con Venere in opposizione però, ci sarà qualche incomprensione di troppo, soprattutto durante la giornata di domenica. Attenzione dunque al vostro modo di amare. In ambito lavorativo invece sarà un buon momento per provare a investire qualche risorsa in più sui vostri progetti, nel tentativo di ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di vivere un bel rapporto in questo fine settimana di gennaio. Sarete romantici e affiatati con il partner, pronti a condividere la parte migliore di voi.

Sul posto di lavoro potrebbe esserci qualche dubbio a causa di Mercurio in quadratura. Riflettete bene su quali decisioni prendere per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vi farà sentire unici in ambito amoroso grazie a Venere. La Luna in sestile durante la giornata di sabato inoltre, porterà momenti di maturità e benessere insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale la vostra produttività sarà in crescita grazie a Mercurio e Marte, con risultati davvero interessanti. Voto - 9️⃣

Sagittario: non sarà un fine settimana particolarmente entusiasmante in amore a causa di Venere in quadratura. La Luna vi darà una mano durante la giornata di domenica, ma in ogni caso, ci saranno diverse questioni di cui parlare con la vostra anima gemella.

Bene il settore professionale, anche la vostra produttività non sarà la stessa di qualche settimana fa. Voto - 6️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, attenzione a non mostrarvi troppo orgogliosi nei confronti del partner, soprattutto durante la giornata di domenica. Se siete single, attenzione a non buttarvi a capofitto in una relazione che potrebbe rivelarsi presto insoddisfacente. Sul posto di lavoro avrete buone idee grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura faticherete un po' a metterle in pratica. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia porterà benessere all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single non abbiate paura di approfondire un nuovo legame.

Nel lavoro sarete abbastanza risoluti nei vostri progetti. In alcuni casi potreste ottenere facilmente buoni risultati, in altri potrebbero insorgere degli imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: attenzione a non essere troppo esuberanti nei confronti della persona che amate in questo periodo, soprattutto durante la giornata di sabato. Anche se Venere sarà in congiunzione, con la Luna in cattivo aspetto potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo. Nel lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Marte per raggiungere importanti risultati. Voto - 7️⃣