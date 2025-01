L'oroscopo del 14 gennaio 2025, sembra giocare con i destini dei segni zodiacali, quasi come se fossero pedine su una scacchiera invisibile. Il cielo non ha risposte certe, ma regala situazioni imprevedibili, sfide buffe e momenti di pura leggerezza. Saturno a questo giro gioca a bowling con il Leone, mentre Gemelli avrà le stella dalla sua parte, solo che non si sa quando.

In questo scenario, tra umorismo e un pizzico di follia, chi riuscirà a sfruttare le opportunità e chi si perderà nelle proprie riflessioni troppo profonde?

Previsioni zodiacali del 14 gennaio: un balletto in ciabatte di peluche per l'Acquario

Ariete - Niente paura, a questo giro le stelle sono dalla vostra parte! Siete più energici di una batteria di mille mega-watt e l’amore è una cometa che vi sorride. Nonostante la salute sembri quella di un orso bruno del Saskatchewan, se vi stancate nessuno vi fa una colpa, il resto scivolerà via che è un piacere. Se i soldi arrivano per incanto, fateci caso, non vi toccherà prestarli a nessuno – nemmeno a chi vi chiede "un piccolo prestito"! Per il resto, basta lamentarsi: se vi trovate a pestare le cacche dei cani del vicinato, fateci una risata. In fondo, sono solo piccole sfide quotidiane. Per svagarvi, pensate già agli scherzetti per il prossimo carnevale: da fare o da ricevere non importa, l'importante è partecipare!

E ricordate, a volte il miglior regalo è una risata come quella di un clown in giro per un quartiere disabitato.

Toro - Gli astri questo martedì sembrano favorirvi. Come dite? Non vedete riscontri in tal senso? Bò, forse è solo perché avete dimenticato gli occhiali da sole (quelli che usate anche di notte). Tranquilli, se vi sembra che la vita vi stia facendo alzare e abbassare come una giostra, prendetevi una pausa, magari una bella vacanza esotica, lontano da Giove e Plutone che ultimamente sono più impegnati a fare la "siesta cosmica" che a darvi consigli utili.

A proposito di look: per le prossime giornate l'Oroscopo pazzo consiglia di vestire in blu – non solo perché è il colore dell'oceano, ma anche perché potrebbe essere il tono perfetto per sognare un po' (almeno quello, e dai!). Se l'anima gemella è ancora un miraggio, non temete, inventatevela! Datevi un nome esotico e parlateci, almeno non vi sentirete soli.

Per il resto, un po' di sana fantasia, sospiri a go-go e vai... nutella a volontà!

Gemelli - Come al solito, le stelle sono dalla vostra parte, anche se non ci siamo capiti molto su quando. Ma non preoccupatevi, sarete sempre i "matador" di ogni festa, con tanto di maglione giallo che fa invidia a un sole in pieno luglio. Però, ammettiamolo, vi state un po’ fissando con la questione soldi, ma non preoccupatevi, mica siete Paperon de Paperoni! Per il momento programmatevi una vacanza in tenda (se non ci riuscite, fatela in salotto: funziona uguale). Se la vostra idea di "comfort" è parlare con il sacco a pelo, bene, avete trovato un compagno di viaggio. E per il look, provate a fare lo shampoo al cioccolato – vi farà sentire golosi come mai prima d'ora!

Insomma, godetevi la vita, con tutti i suoi alti (per trovarli usate la lente doppia) e bassi (con questi nessun problema: ci inciampate continuamente!). Viva la vita!

Cancro - Giornata tranquilla? Bò, forse un po' troppo tranquilla per i vostri gusti, ma va bene così. In fondo, a volte è bello godersi la calma prima della tempesta, che tanto arriva puntuale come sempre. L’amore sembra un po’ moscio, ma va bene: a volte bisogna aspettare che le cose si riprendano. E quando vi sentite un po’ sopraffatti dai pensieri, ascoltate musica rock mentre fate la doccia – vi farà sentire subito più energici. Ah, e non dimenticate di farvi lavare la schiena da Nettuno, che sembra avere sempre l’acqua giusta per rinfrescarvi la mente.

Se non vi va di fare nulla, fatevi una passeggiata in argento (già, argento – perché no?), e tutto si risolverà magicamente. Siete un po’ troppo nervosi? Tranquilli, basta un pizzico di sano umorismo e ballare sulla punta delle dita per svoltare la giornata in bellezza!

Leone - In questo periodo Saturno vi sta trattando come una palla di bowling, ma non preoccupatevi, siete forti come un elefante su una scala. Se la dieta non è tra le vostre priorità, non preoccupatevi, Natale è alle porte (anche se in realtà non lo è, ma chi se ne importa?). Nel frattempo, fate gli auguri agli amici del Sagittario, perché non c'è niente di peggio che finire nella loro lista nera! Se in amore la coppia scoppia, datevi alla tisana al Mistral: vi aiuterà a non esplodere.

E se proprio non riuscite a tenervi in forma, vestitevi di arancione e andate a ballare – nessuno vi dirà di no, e il ritmo vi farà dimenticare ogni pensiero. Intanto, per riscaldare i cuori, fatevi venire in mente una battuta esilarante, tipo: "Perché l’arancia non è mai sola? Perché ha sempre il succo!"

Vergine - A voi, che solitamente siete molto riflessivi, questo martedì l'oroscopo pazzo consiglio di tirare un po' il freno. Siete alla ricerca della vostra anima gemella, ma non preoccupatevi troppo, arriverà quando meno ve lo aspettate, probabilmente mentre state cercando di sistemare l’armadio. Nel frattempo, datevi una tregua e non prendete troppo sul serio i vostri pensieri (e nemmeno quelli degli altri).

Se volete un po' di sballo, infilatevi un bel maglione grigio con sfumature verdi, e guardate tutto da una prospettiva diversa. Per i soldi? Giocate al superenalotto e vediamo cosa succede – magari vi troverete con più fortuna di quanto pensiate! E quando la confusione è troppo, fate una pausa e concedetevi una risata, perché ogni tanto è bello non prendere la vita troppo sul serio.

Bilancia - Il martedì, secondo l'oroscopo pazzo, si preannuncia passabile, con il Sole pronto a splendere sul vostro umore. Quindi niente panico se il sole non dovesse esserci: aprite l'ombrello! L’amore poi, di sicuro sarà dalla vostra parte, ma fate attenzione a non farvi troppo coinvolgere da chi vi gira intorno, perché non è detto che siano tutti lì per portarvi la colazione a letto...

Se il lavoro risulta invisibile, fermatevi un momento per un caffè con un amico o amica, altrimenti rischiate di confondere la scrivania con un campo da tennis. Non fate troppo caso a chi vi critica: forse chi lo fa non ha ben capito che la vostra grandezza si misura in pause caffè! Ah, e per calmarvi, provate a mettervi in cerchio e cantare "We Are the Champions": potrebbe funzionare.

Scorpione - Giornata scoppiettante, seppur tra alti e bassi, sperando che i primi risultino in numero maggiore rispetto ai bassi. Non fatevi scoraggiare se fosse il contrario: sapete benissimo che avete una testa dura come il marmo (ma con più fascino, chiaramente). Se il portafoglio piange, mettetevi qualcosa di rosso, tipo una bandiera o un naso da clown, non importa.

Se la ruota della vita è sgonfia non è un problema: basta metterci un po’ di chewing gum, una soffiata e via, più veloci della luce. E se la tensione cresce? Bò, provate a fare una risata contagiosa – tanto per rompere i timpani a chi vi sta in antipatia. Chi si trovasse davanti a un ostacolo non dovrà fare altro che salirci sopra e scendere dall'altra parte: et voilà, avanti tutta "Super Mario"!

Sagittario - Il vostro giorno sta per arrivare, con tanto di fuochi d'artificio e trombette. Nonostante un accenno di pigrizia (eh, lo sappiamo, anche voi ogni tanto vi meritate un po’ di relax), la fortuna sarà dalla vostra parte. Lasciatevi coccolare dalle onde del mare che vedete in cartolina – sono quelle più tranquille, lo sappiamo.

Se i sogni non dovessero avverarsi, potete sempre accusare chi avete accanto: sappiamo quanto vi pesa quel "te lo avevo detto!". Per la serata in amicizia o in famiglia, niente paura: fatevi uno shampoo ai mirtilli e pesca, e concludete il look con una rosa rossa tra i denti! Che altro serve per sentirsi al centro del mondo? Ah, giusto: una sedia a dondolo e una coperta di pile. Parlando di lavoro: quali panni indossare, "Cimabue" o "Ciccio e Pasticcio"?

Capricorno - Le stelle vi stanno dando una spinta, ma a volte sembra che giochino a nascondino. Non lasciatevi abbattere e fate un salto in aria – magari sul trampolino! Se il cielo vi sembra un po’ troppo grigio, almeno ridete con il cioccolato caldo in mano: la vita è più dolce così.

Quando arriverà carnevale sarete già pronti a diventare la mascotte ufficiale del vostro gruppo di amici: pronti a mettere barba finta e le lucine colorate? Prendetevi una pausa dalle cose serie e fatevi baciare dal destino: chissà che non vi arrivi una pioggia di soldini (da pagare? No si spera.) Se per caso siete troppo cupi, provate a fare una capriola: vi sorprenderete di quanto sia rilassante.

Acquario - L’amore sembra calmo, ma forse è solo in modalità "nanna" e non ha intenzione di svegliarsi. Ma chi vi dice che non vada bene così? Mentre il mondo corre, voi vi godete la vostra polenta e vi rilassate sotto una coperta, con una tisana alla liquirizia in mano. La dieta? La mettiamo in pausa, tanto stiamo in inverno e la prova costume non si fa!

E se vi annoiate, provate a fare un balletto con le scarpe di peluche, magari davanti a uno specchio, solo per divertimento. Ah, e non dimenticatevi di vestirvi da pescatori, che porta fortuna (non c'entra nulla, è solo per tirarvi su di morale!). Se proprio vi va di fare qualcosa di "attivo", fatevi una corsa con la vostra bici, ma senza portare i pedali: ci sono troppi rischi di cadere e avere i piedi vicino alla piano strada è un salva-testa.

Pesci - La settimana è appena iniziata, ma voi già arrivate stanchi al giro di mezzodì, seppur con un sorriso: questo è tutto ciò che conta! La felicità può aspettare: prima gonfiate le ruote della vostra bici invisibile e poi preparatevi a tuffarvi nei sogni più strani (e un po’ piccanti, perché no?). E se la vostra ciambella salva-vita si chiama "amore", state tranquilli: è in arrivo (prima o poi). Per i soldi, mettete tutti i vostri risparmi in un materasso e se non bastano, vendete qualche idea folle: potrebbe funzionare. In fondo, il vostro futuro è come un film, ma senza il lieto fine garantito – solo tantissima fantasia! E se la musica non vi piace, cambiatela: mettetela alla rovescia, che fa sempre effetto.