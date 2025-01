Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio annunciano importanti movimenti astrali che influenzeranno l'umore e le decisioni di tutti i segni. Acquario, Pesci e Capricorno saranno protagonisti di un periodo particolarmente favorevole, con energie positive che apriranno nuove opportunità. Per altri segni, come Leone, Ariete e Toro, si prevede invece qualche ostacolo da superare, ma nulla che non possa essere affrontato con determinazione.

Previsioni zodiacali settimana al 2 febbraio con pagelle: dall'Ariete alla Vergine

Ariete (21 marzo – 20 aprile) - Questa settimana vi sentite come passeggeri su un treno in corsa verso una destinazione ancora incerta. Lunedì, con la Luna opposta, potreste percepire una certa tensione, come se qualcuno cercasse di deviare la vostra attenzione. Martedì, il Sole e Plutone vi offriranno l’occasione di mettere ordine nei vostri pensieri: cogliete questa opportunità prima che giovedì il viaggio diventi più turbolento. Mercurio e Marte sembrano confusi sulla direzione, ma Urano vi suggerisce un cambio di rotta improvviso. Affidatevi al vostro istinto e lasciatevi guidare verso nuove prospettive. Voto: 7-

Toro (21 aprile – 20 maggio) - Questa settimana il Sole in quadratura a Plutone vi invita a guardare dentro di voi, come se una luce intensa mettesse a nudo ciò che solitamente cercate di ignorare.

Non abbiate paura di affrontare questi dettagli: accoglieteli come un’occasione per trasformarvi. Anche se la Luna inizialmente sembra remare contro, la vostra forza interiore vi permetterà di superare ogni difficoltà. Domenica, grazie all’armonia tra Marte e Venere, ritroverete equilibrio e serenità. Dopo la tempesta, il cielo tornerà sereno, regalandovi una nuova energia.

Voto: 6.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno) - Con il Sole in Acquario e la congiunzione a Plutone, sentite una spinta interiore che vi incoraggia a osare e a portare avanti progetti ambiziosi. È un momento favorevole per alimentare la fiducia in voi stessi e per credere in ciò che state costruendo. Tuttavia, Venere in quadratura potrebbe creare qualche piccola incomprensione nei rapporti, mentre venerdì e sabato, con la Luna opposta, le emozioni potrebbero sopraffarvi.

Fermatevi un attimo per riflettere su ciò che desiderate veramente: una pausa potrebbe rivelarsi preziosa per ricaricare le energie e affrontare le sfide future con chiarezza. Voto: 7+

Cancro (22 giugno – 22 luglio) - Questa settimana potrebbe portare qualche malinteso, soprattutto intorno a giovedì, quando Mercurio in opposizione a Marte potrebbe rendere difficili le comunicazioni. Potreste avere l’impressione che le vostre parole non vengano comprese, o che il momento non sia adatto per affrontare certe discussioni. Anche se vi sentite frustrati, evitate di forzare le situazioni: le risposte arriveranno al momento giusto. Domenica, con Venere e Marte in aspetto positivo, ritroverete l’armonia nelle relazioni, mentre una Luna un po’ capricciosa vi spingerà a vivere le emozioni con maggiore intensità e profondità.

Voto: 7-.

Leone (23 luglio – 22 agosto) - Sentite su di voi una luce potente che vi costringe a fare i conti con voi stessi. Il Sole in opposizione a Plutone vi invita a liberarvi di ciò che non vi rappresenta più. Potrebbe sembrare un compito gravoso, ma è un’opportunità per fare ordine nella vostra vita. Da martedì a giovedì la Luna non sarà particolarmente favorevole, facendovi percepire ogni ostacolo come più pesante del solito. Tuttavia, venerdì e sabato, con la Luna in Sagittario, tornerete a sentire leggerezza e ottimismo, trovando nuove energie per affrontare ciò che verrà. Voto: 6+.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) - La vostra mente, questa settimana, sarà un vortice di idee e intuizioni, come se improvvisamente tutto vi fosse più chiaro.

Giovedì potrebbe portarvi una soluzione geniale a un problema che sembrava insormontabile. Tuttavia, non aspettatevi che tutti comprendano immediatamente il vostro punto di vista: abbiate pazienza e rallentate il ritmo se necessario. Domenica sarà il momento ideale per lasciare da parte la razionalità e abbracciare le emozioni, scoprendo che a volte fidarsi del proprio cuore è il passo più saggio da fare. Voto: 6+.

Pagelle dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) - Avvertite una forza interiore che vi spinge a scavare sotto la superficie delle cose, cercando di comprendere i significati nascosti. Questa settimana è il momento ideale per trasformare i dubbi in consapevolezza.

A inizio e fine settimana, la Luna vi sarà amica, aiutandovi a stabilire connessioni profonde con chi vi circonda. Tuttavia, attenzione ai toni durante le discussioni: un confronto acceso potrebbe complicare le cose, ma con la vostra innata capacità di mediazione saprete riportare tutto in equilibrio. Voto: 8.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) - Vi trovate in una fase di grandi trasformazioni, in cui ogni evento sembra spingervi a rivedere le vostre priorità. Le energie che vi circondano vi invitano a liberarvi del superfluo, riscoprendo ciò che davvero conta. Anche se il processo può sembrare caotico, domenica, con Venere e Marte in armonia, troverete un senso di pace e di connessione profonda con chi vi è vicino.

È il momento perfetto per ricostruire su basi solide, lasciandovi guidare dalla vostra intuizione. Voto: 7+.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) - Vi sentite come una barca che naviga su acque calme, ma profonde. Questa settimana il Sole congiunto a Plutone vi spinge a riflettere su ciò che conta davvero, invitandovi a lasciar andare il superfluo. Anche se Venere potrebbe portarvi qualche piccola incertezza emotiva, la Luna nel vostro segno, venerdì e sabato, vi darà l’energia necessaria per affrontare ogni sfida con ottimismo. Lasciatevi trasportare dalla corrente e confidate nel fatto che ogni cambiamento porta con sé nuove opportunità. Voto: 7-.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio) - L’inizio della settimana può sembrare pesante, con la Luna che vi mette alla prova, ma non lasciatevi scoraggiare.

Martedì, la situazione migliorerà e avrete l’occasione di ritrovare equilibrio e serenità. Giovedì potrebbe portare qualche tensione, ma anche l’opportunità di risolvere una questione importante grazie alle vostre intuizioni. Concludete la settimana con la Luna nel vostro segno domenica, sentendovi più sicuri di voi stessi e pronti a riprendere il controllo delle vostre energie. Voto: 8.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio) - Vi sentite pronti a rinnovarvi, spinti dal Sole nel vostro segno che si unisce a Plutone. È il momento di liberarvi da vecchie abitudini e di aprirvi a nuove possibilità. Lasciate andare ciò che non vi serve più, abbracciando i cambiamenti come un’opportunità di crescita.

Venerdì e sabato, la Luna in Sagittario vi darà la spinta per guardare avanti con ottimismo, illuminando il vostro cammino verso nuove esperienze. Voto: 8.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo) - Questa settimana, la vostra intuizione è particolarmente potente, guidandovi verso connessioni profonde e significative. Venere e Marte, domenica, vi aiuteranno a trovare un equilibrio tra emozioni e azioni, rendendo più chiaro il vostro percorso. Lasciatevi trasportare da questa energia e confidate nel fatto che ogni passo avanti vi avvicina ai vostri sogni. Voto: 9.